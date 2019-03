Expoziție de artă contemporană: Ion Sălișteanu: 90 de ani de la naștere

În perioada 25 martie - 25 aprilie 2019, Accademia di Romania in Roma organizează expoziția de artă contemporană Ion Sălișteanu: 90 de ani de la naștere în Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 25 martie, ora 18:00.

“Arta începe în momentul în care a dispărut orice orgoliu, orice gând impur sau interesul de orice fel, orice vanitoasă conștiință a competenței, acolo unde nimic nu mai poate fi plătit sau deturnat, acolo unde voința, existența, energia, întreaga ființă se transformă într-un halou de iubire atotcuprinzătoare care încarcă imaginea artistică cu magica putere de mărturisire, cu revelații și cu o deschidere aptă să regenereze și să răscumpere. Este punctul în care arta devine cea mai adevărată, cea mai exactă știință, prin modul în care atinge spirit și destin omenesc, așa cum celula vie poate deveni, pe plan genetic, piele, os, cornee transparentă sau ființă unică și fără repetare”. O adevărată profesiune de credinţă a artistului care a fost Ion Sălișteanu

Născut la 6 octombrie 1929, la Piteşti, Ion Sălișteanu devine, imediat după încheierea celor șase ani de studiu la Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” din Bucureşti (1949-1955), cadru didactic la secția de pictură a acestei prestigioase academii de arte. Tot în 1955 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici, iar în 1968 este ales în conducerea Uniunii ca vicepreşedinte. În 1999 este ales Preşedinte de Onoare al U.A.P. Din anul 1954 (anul debutului său ca pictor), se dedică atelierului şi expune cu regularitate la marile manifestări artistice din ţară şi străinătate. Este interesat de raportul dintre artă şi spaţiul social, de arta medievală şi bizantină, de ipostazele picturii moderne şi contemporane. Este autorul a peste 4.000 de lucrări, tehnica lui preferată fiind pictura în acrilic pe pânză şi pe hârtie, multe dintre acestea fiind expuse în cele peste 200 expoziţii de artă românească peste tot în Europa și America. Lucrează mari cicluri tematice, preocupat de rigoarea formelor din natură, sub imperiul setei de ordine, al setei de culoare şi al setei de lumină. Printre acestea, prezente în ultima saexpoziție personală (București, Galeriile Apollo, ianuarie 2010) se numără Energii minerale, Fructe şi seminţe, Vitalitate vegetală, Sugestii etnografice, Planete necunoscute, Spaţiul îngerilor şi Rapelul sacrului.

Este invitat să expună în cadrul marilor manifestări culturale din ţară şi de peste hotare, având numerose prezenţe în muzee de artă, galerii, tabere de creaţie şi simpozioane, printre care amintim: Bienala Internaţională de la Veneţia (1970); Galeria din Klagenfurt (1973); expoziţiile personale din Sălile Dalles (1975, 1979 şi 1980); Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti (1989); Trienala din Sofia (1996); inaugurarea Centrului Cultural Kalinderu, Bucureşti (2000); Bienala Internaţională de la Beijing (2002); expoziția de la Palatul Parlamentului European din Bruxelles (2004); expoziţia cu expunere permanentă în Muzeul “Ion Sălişteanu” din He-Ze, China (2002); saloanele de artă de la Grand Palais, Paris (2008) și de la Sarria, Spania (2008).

Este prezent permanent la tabere de creaţie, simpozioane şi colocvii în ţară şi străinătate, printre care amintim: Kuopio (Finlanda), Lemnos (Grecia), Izmir (Turcia), Tours Fondette (Franţa), Verbania, Lago Maggiore (Italia), Nürnberg (Germania).

De-a lungul anilor se bucură de recunoaştere publică, primind numeroase premii şi distincţii, printre care:

1968– Ordinul“MeritulCultural”

1971 – Premiul Ministerului Culturii (ex aequo)

1972 – Premiul Academiei Române

1981 – Premiul Internaţionalal Artiştilor Profesionişti ”Trionfo” (Roma)

1983 – Premiul Internaţional “Pace”(Roma)

1983 – Premiul Internaţional “Omaggio a Picasso” (Palazzo Barberini, Roma)

1996 – Premiul Trienalei Internaţionale, Sofia

1996 – devine Cetăţean de Onoare al oraşului natal, Piteşti

1999 – Marele Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici

1999 – este ales Preşedinte de Onoare al Uniunii Artiştilor Plastici

2000 – Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de ofiţer

2006 – devine membru corespondent al Academiei Române

2007 – Premiul Juriului Bienalei Internaţionale, Arad

2008 – Diploma “In Honoris” conferită de Primăria Municipiului Bucureşti

Artistul se stinge la vîrsta de 81 ani la 25 mai 2011 în reședința sa din Bucuresti, senin şi luminos, aşa cum senină şi luminoasă i-a fost întreaga viaţa.

Prin grija și generozitatea familiei, după moartea pictorului au fost vernisate șapte expoziții temporare IN MEMORIAM ION SĂLIȘTEANU la muzee de artă din țară (2011 Călărași; 2012 Galați; aprilie 2012 Curtea-de-Argeș; mai 2012 Timișoara; oct. 2012 Ruse, Bulgaria; nov. 2012 Giurgiu; febr. 2017 Slobozia) și au fost inaugurate șase săli ION SĂLIȘTEANU cu expunere permanentă la muzeele din Pitești (sept. 2011), Reșița (oct. 2011), Caransebeș (dec. 2011), Călărași (ian 2012), Bistrița (oct 2012), precum și în foaierul central al Teatrului Național din București (nov.2012).

În anul în care Ion Sălișteanu ar fi împlinit 90 ani, Accademiei di Romania de la Roma i-a fost dăruită o suită de lucrări reprezentative pentru diferite tematici, tehnici și etape de lucru din opera artistului.

“Știu că necuprinsul nu trebuie căutat departe. Tot ce merită descoperit purtăm cu noi”, mărturisea Ion Sălișteanu, în 2000

“Sălișteanu e un pictor în toată puterea cuvântului, pentru că vede lumea și ne face s-o vedem prin el, în felul lui, fără s-o anuleze sau s-o mistifice, ci revelându-i valențele poetice, într-un chip exemplar. E mare lucru să te fi născut în satul românesc! Pictor poți deveni. Poet al picturii te naști, sau nu”, aprecia Ion Frunzetti, 1965

“Ion Sălișteanu e un constructor și un meditativ. Redescoperind structurile esențiale ale arhitecturilor naturii, el le înțelege ca fundament rațional al picturii însăși. În pictura lui, ordinea și simetria sunt condiții ale libertății formelor. Ideea logică are amploarea muzicală a cântecului de dragoste”, analiza Dan Grigorescu, 1980