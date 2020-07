Expoziții ale muzeelor românești în luna Iulie

„Nicolae Grigorescu și poetica imaginii”. Un medalion expozițional compus din șase tablouri pictate de Maestrul Artei Românești – Nicolae Grigorescu, expuse la Palatul Suțu, vor completa expoziția tematică „Natură moartă, natură vie. Capodopere din colecția Pinacotecii Municipiului București”. Redescoperim peisajul grigorescian idealist, dar și realist, inundat de lumină, cu o reprezentare unică și perfectă a lumii rurale.

Organizator: Muzeul Municipiului București

Durată: 15 iulie - 16 august 2020

„What if you were in my shoes”. Definită prin culoare și contraste, expoziția reunește lucrări ale artiștilor contemporani: Ioan Sbârciu, Vlad Olariu, Corneliu Brudașcu sau Ștefan Bădulescu. Printre trăsăturile definitorii se numără remarcabila atenţie şi minuţiozitate în redarea atmosferei, dar și curajul de a experimenta.

Organizator: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Curator: Ioan Sbârciu

Durată: 9 - 26 iulie 2020

„Veneția și laguna venețiană în viziunea artiștilor români ai secolului XX”. Gheorghe Petrașcu, Corneliu Baba, Constantin Piliuță sunt doar câțiva dintre artiștii care au dedicat orașului lagunar lucrări definitorii pentru stilul și calitatea estetică a operei lor. Expoziția, realizată în parteneriat cu Muzee din România, prezintă opere ale şcolii româneşti de pictură mai puţin cunoscute în străinătate, contribuind, astfel, la mai buna cunoaştere a patrimoniului cultural românesc în Italia.

Organizator: Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția

Durată: 1 iulie - 1 octombrie 2020

„Expoziția Donației Ion Dumitrescu”. O colecție de 83 de lucrări de pictură și grafică, semnate de nume prestigioase ale artei românești moderne și contemporane, precum: Theodor Aman, Theodor Pallady, Constantin Piliuță sau Iosif Iser, vor completa simezele muzeului de la malul mării. Operele au intrat în patrimoniul instituției de cultură în urma unei donații a executorilor testamentari ai magistratului bucureștean Ion Dumitrescu.

Organizator: Muzeul de Artă Constanța

Curator: Doina Păuleanu

Durată: 25 iunie - 25 iulie 2020

„Tattarescu - Studii de Perspectivă”. Expoziția prezintă lucrări de grafică axate pe studiul perspectivei, schițe ce fac parte din laboratorul intim al artistului Gheorghe Tattarescu în demersul său de perfecționare - lucrări necunoscute sau foarte puțin cunoscute. Acestora li se adaugă și desene artistice ce stau la baza unor binecunoscute lucrări de pictură.

Organizator: Muzeul Municipiului București

Durată: 8 iulie - 27 septembrie 2020

„Ultraplastic Rhapsody”. Expoziția evocă absurditatea melancolică și complexitatea lumii de astăzi. Filip Markiewicz, un artist multi-disciplinar luxemburghez de origine poloneză, încurajează conștiința individuală și rezistența personală în fața regimurilor fricii contemporane.

Organizator: Muzeul Național de Artă Contemporană

Durată: 10 iunie - 25 octombrie 2020

„Fenomenul Piața Universității 1990 – 30 de ani”. 52 de imagini emoționante ilustrează evenimentul de acum 3 decenii care avea să schimbe radical parcursul României. Expoziția de fotografie documentară, outdoor, realizată de trei fotografi, este dovada vie a demonstrației-maraton din Piața Universității, un fenomen unic european în care studenții bucureșteni solicitau democratizarea reală a țării după evenimentele din 1989.

Organizator: Muzeul Municipiului București

Durată: Durată: 13 iunie - 13 iulie 2020