Galeria Estopia se redeschide pe 18 iunie cu expoziția No(w) Filters for Memory, de Lucian Brumă

Ne bucurăm să vă anunțăm că joi, 18 iunie, Galeria Estopia București se redeschide cu expoziția No(w) Filters for Memory, de Lucian Brumă, care va prezenta, în prima sa personală la Estopia, o nouă serie de lucrări realizată în cea mai mare parte pe durata ultimelor aproape trei luni de izolare.

No(w) Filters for Memory lansează un pasionant dialog vizual cu privitorul, invitat la fiecare pas să decodifice narațiunile multiple pe care artistul le compune stratificat pe suprafața pânzei. O vastă scenă pentru memorie – astfel își gândește Lucian Brumă seria actuală, unde reperele “normale” de orientare în spațiu și timp se suspendă.

Cum ne-am putea reprezenta prezentul dacă ne-am elibera de convenția succesiunii timpului și a memoriei? Cum ar fi ca acum, în acest moment, să fim tot ceea ce suntem, cu trecutul și prezentul împreună, ba chiar și cu proiecțiile noastre viitoare? Lucian Brumă construiește astfel de spații și temporalități simultane în care personajele sunt, fără excepție, ființe dublate de propria umbră, sau prezențe multiplicate, pe care artistul le lasă să coexiste, împreună cu memoria și identitățile lor debordante.

O scenă estivală, de pildă, surprinsă aproape fotografic, în care ochiul fuge încântat de la un detaliu la altul, cucerit de explozia de vitalitate, e doar primul strat al unei narațiuni vizuale care reușește performanța de a aduce în același plan mai multe secvențe temporale, fragmente de prezent și de memorie, dar și o uluitoare aglomerare de stări și proiecții interioare. O lume heterotopică – astfel ar putea fi catalogate decupajele de realitate construite de Lucian Brumă în această expoziție. Heterotopiile, așa cum le definea Michel Foucault, suspendă contradicția și fac posibilă coexistența spațiilor, chiar și a celor interioare, cum se întâmplă în lucrările din această serie.

Născut în 1976 la Bârlad, Lucian Brumă a studiat Pictura la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, unde a obținut licența și masteratul. În prezent este doctorand al Universității Naționale de Arte din București. Mărturii ale unei vieți netrăite, Borderline Art Space, Iași, 2017, Think about the Box, Galeria Aparte, Iași, Samādhi, Galeriile Nicolae Tonitza, Bârlad, 2016 și Reguli in afara jocului, World Bank, București, 2014 sunt câteva dintre expozițiile personale în care și-a prezentat lucrările. A participat la expoziții de grup la Galeria Estopia (Blurred Is the New ID), București, 2020; Salonul anual de artă ARTIS, 2019; Salonul de Desen, Accademia di Romania in Roma și Salonul Național de Artă Contemporană, MNaR, București, în 2018; Erotica, Galeria Pallady, Iași, în 2017; Niveluri de realitate, Galeria Aparte, Iași, 2015 ș.a. Trăiește și lucrează în București.

Notă pentru vizitatori: Vă invităm la deschiderea expoziției, joi, 18 iunie, într-un format adaptat situației actuale în care ne aflăm în această perioadă, când suntem cu toții parte a unui efort colectiv de a opri răspândirea virusului Covid-19. De aceea, urmând recomandările autorităților, expoziția va putea fi vizitată pe întreaga durată a zilei de 18 iunie, între orele 12.00 – 20.00, și, începând din 19 iunie, potrivit programului normal al galeriei, sau cu programare. Expoziția va rămâne deschisă publicului până pe 25 iulie. Accesul în galerie se face respectând normele de distanțare socială. Avem rugămintea să purtați mască, fie pe cea proprie sau masca pe care v-o punem la dispoziție la intrarea în galerie. Vă așteptăm să regăsim împreună firescul și emoția întâlnirii cu arta contemporană la Estopia!

Curator: Irina Ungureanu