Galeria românească de artă contemporană Mobius prezintă Expoziția „Sub Aceeași Noapte Înstelată” la Contemporary Istanbul

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul anunță prezența, în premieră la Istanbul, a Galeriei Mobius la târgul de artă Contemporary Istanbul, ce va avea loc în perioada 12 – 15 septembrie 2019, în Centrul Expozițional Internațional Lutfi Kırdar.

România se va număra printre invitații prezenți la ediția 2019 prin reprezentanții Mobius Gallery - Roxana-Mihaela Gamarț și Roman Tolici. Târgul de artă contemporană este unul dintre evenimentele cheie ale acestui domeniu, un spațiu dinamic de interacțiune și viziune, capabil să inițieze un puternic dialog cultural în domeniul artei contemporane, o platformă de colaborări internaționale. În cifre, în 2018, târgul a primit peste 70.000 de vizitatori, care au admirat lucrările celor 83 de galerii prezente și ale celor 650 de artiști invitați, dintre care 400 veniseră de peste hotare, din 22 de țări. Anul acesta, vin peste 500 de artiști, 75 de galerii, cu peste 1400 de lucrări, din 22 de țări participante.

Expoziția care va fi prezentată la Istanbul de către Galeria Mobius se intitulează „Sub Aceeași Noapte Înstelată” și este o expoziție de grup, realizată de patru artiști români: Roman Tolici, Andrei Gamarț, Bianca Mann și Sándor Szász.

Toți artiștii abordează narațiuni speculative despre viitor și rolul umanității în el. „Sub Aceeași Noapte Înstelată” însumează practici individuale ale artiștilor într-o viziune colectivă, creând astfel, o descriere cuprinzătoare a civilizației umane, a peisajului precar și prăpăstios al zilelor noastre.

Expoziția răspunde preocupărilor societății contemporane la nivel global, dar o face prin intermediul diverselor practici artistice care acționează ca o lupă aplicată diferitelor idei cheie. O idee capătă viață într-o formă vizuală, artiștii fiind capabili să amplifice sensul și să atingă substanța care este inaccesibilă atunci când se află sub forma gândirii abstracte. Cei patru artiști privesc asupra anxietății colective pentru un viitor care s-a transformat în prezent. Patru fire se împletesc într-o tapiserie complexă de idei speculative, temeri și ecouri. Suntem aici, în aceeași noapte înstelată care va exista mai mult decât noi, aceeași noapte înstelată care a acoperit întreaga noastră istorie, un martor tăcut al alegerilor, greșelilor și victoriilor noastre, adăpostindu-ne momentele de glorie sau disperare.

Mobius Gallery a fost fondată în 2015 de Roxana Gamarț, la București, din dorința de a gândi și, mai apoi, a prezenta expoziții de artă contemporană la calitate muzeală, orientate spre Europa de Est. Galeria prezintă un program dinamic care explorează narațiuni, adesea neglijate, ale artei contemporane din Europa de Est și facilitează schimbul de idei ale celor mai substanțiali artiști contemporani din Est și Vest. Încă de la fondarea sa, Mobius s-a poziționat drept unul dintre cele mai importante spații de artă contemporană din România, reprezentând artiști contemporani consacrați, intermediari în carieră și emergență din regiune, precum și realizând proiecte cu artiști internaționali renumiți care împărtășesc o puternică conexiune cu Europa de Est.

În 2016, galeria a prezentat pentru prima dată în România grupul artistic AES + F cu un spectacol solo „Inverso Mundus”, curatoriat de David Elliott, urmat de un proiect special în cadrul Art Safari 2017, cu o premieră a instalației pe mai multe canale, „Allegoria Sacra”.

Galeria a publicat, de asemenea, cataloage ale artiștilor Roman Tolici, Lea Rasovszky, Andrei Gamart, Anna Kohodorkovskaya, Sándor Szász, cu texte de Beral Madra, Matthew Price, Eugen Rădescu, Răzvan Ion, Pascal Bruckner, Oana Tănase, Diana Marincu, Michele Robecchi, Simon Hewitt și mulți alții.

În mai 2018, Mobius a găzduit una dintre cele 4 expoziții ale Bienalei București. Mobius lucrează cu cele mai importante colecții private din România, precum Colecția Ovidiu Șandor, Colecția Daniel Ștefănică, Colecția Avium, Colecția Creoșteanu și multe altele. O parte din misiunea galeriei este, de asemenea, cultivarea de noi colecționari în regiune printr-un program variat de evenimente, discuții curatoriale și publicații.

Printre proiectele artistice și evenimente speciale ale Galeriei Mobius, reținem: - Mobius Art Talks: o serie de întâlniri cu profesioniști din alte domenii decât cel al artei; Mobius C’Arte: primul târg de carte de artă din România dedicat umplerii spațiului dintre arta contemporană și public; ArtSavvy with Irina Moreno: MA în Artă Contemporană, Institutul de Artă Sotheby’s din Londra - o serie de cursuri care urmăresc mecanismele pieței de artă, cu scopul de a spori gradul de conștientizare și înțelegere a artei; Mobius Art Week: o serie de evenimente special organizate pentru celebrarea artei contemporane din București; Collecting Contemporary Art: un proiect în desfășurare ce documentează poveștile celor mai proeminenți colecționari de artă din România; How Deep Is Your Art?: o serie de prelegeri susținute de artiști, fiecare dintre acestea cuprinzând o auto-prezentare a artistului și a operelor sale, precum și o prezentare subiectivă a diferiților reprezentanți din istoria artei; The Beauty & The Sound of Inverso Mundus: eveniment mix media în parteneriat cu SoNoRo, prezentând o re-interpretare speciala a instalației video Inverso Mundus și MURMUR cu un performance vestimentar conceput să reflecte estetica lucrării de artă; Lines of Thought o expoziție de grup semnată de Lea Rasovszky & Anna Khdorkovskaya, eveniment colateral în cadrul Art Encounters, Timișoara 2017; Târguri de artă: New Art Dealers Alliance NYC (2017) Art Safari, Bucharest (2017) Art Safari, Bucharest (2018).

În cele patru zile ale Contemporary Istanbul , în afara activității obișnuite de Târg, artiștii vor participa la discuțiile și evenimentele organizate cu invitații și publicul prezent, iar reprezentanții galeriilor vor avea întâniri cu persoane din mediul artistic turc și străin, în vederea inițierii unor colaborări și prezentări ale artiștilor români contemporani din portofoliul galeriei.

Printre țările participante la ediția din acest an a târgului se numără: Argentina, Austria, Franța, Germania, Iran, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Spania, Elveția, Chile, Anglia, Georgia, România, Africa de Sud, Coreea de Sud, Rusia etc.