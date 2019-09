Galleria Estopia deschide un nou spațiu expozițional la Lugano cu expoziția Fractured Realities II de Andrada Feșnic

Galeria Estopia invită publicul joi, 12 septembrie 2019, de la ora 18.00, la inaugurarea noului său sediu din Lugano, la Palazzo Elvezia, Corso Elvezia 9/a. Expoziția de deschidere, Fractured Realities II, o aduce în prim-plan pe Andrada Feșnic, una dintre vocile cele mai promițătoare ale tinerei generații de artiști români, cu o tehnică profund originală, derivată din descompunerea și decuparea elementului figurativ, cu un spectaculos efect de colaj obținut cu mijloace exclusiv picturale.

La granița între neo-figurativul inspirat de Școala de la Cluj, unde s-a format – astăzi una dintre comunitățile artistice de succes din Europa de Est – și propria viziune artistică, Andrada Feșnic construiește în ultima serie de lucrări o lume care scapă oricărei tentative de interpretare unilaterală: un labirint irezistibil de realități suprapuse se deschid sub ochii spectatorului, care, pe măsură ce acceptă jocul descifrării straturilor, va fi hipnotizat de infinitatea ludică a perspectivelor.

Transparențe electrice, experimente cromatice explozive si evidența incontestabilă a faptului că artista stăpânește perfect tehnica de ea însăși inventată: Andrada Feșnic este un nume care promite să ocupe un loc bine definit pe scena artistică internațională în următorii ani.

Fondată de Claudio Scorretti și Irina Ungureanu ca spațiu internațional de artă contemporană destinat promovării tinerilor artiști din Europa de Est, Galeria Estopia și-a deschis primul sediu la București în ianuarie 2019. Odată cu cooptarea lui Edwin Hughes Scorretti și Michelle d’Ancona, galeria inaugurează astfel, în septembrie 2019, cel de-al doilea spațiu expozițional la Lugano, în Elveția. Galeria are în plan deschiderea unui al treilea sediu la Berlin, în 2020, având ca obiectiv crearea unei platforme dinamice de dialog între artiștii din Est și piața internațională de artă. Estopia își propune, în același timp, să creeze noi oportunități de investiții în artă, aducând mai aproape Estul și Vestul.

Andrada Feșnic s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează. A studiat Pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în 2016 și masteratul în pictură în 2018. În 2015 a primit o bursă de studii la Central Saint Martins, University for the Arts London. Centrul de Interes din Cluj-Napoca a găzduit expoziția personală a artistei, Aftermath, în A+ Space. A participat la numeroase expoziții de grup și proiecte internaționale, între care Performing the Unconscious, Fred Museum, Londra, în 2015, o expoziție desfășurată pe durata bursei de studii la University of the Arts London. În ianuarie 2019 Galeria Estopia din București a prezentat expoziția sa personală, Fractured Realities I.