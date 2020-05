INVITAȚIE! 150 de ani Metropolitan Museum

Hepta

Marcarea a 150 de ani de la înființarea Metropolitan Museum, unul din celebrele locuri de interes din New York este asigurată prin manifestări programate pe întregul an . Din cauza restricțiilor pandemiei care a lovit puternic metropola americană „care nu doarme niciodată”, marele centru cultural din Manhattan, din vecinătatea Central Park, a dezvoltat proiecte on line care să suplinească vizitele fizice în muzeu. Pe adresa metmuseum.org se deschide o poartă de intrare în fabulosul univers al colecțiilor tezaurizate aici. Poți călători în lumea artelor,de-a lungul mileniilor, operele din muzeu acoperind istoria umanității cu opere reprezentative ale tuturor culturilor și continentelor. Metropolitan Museum este astfel accesibil de acasă, oferind lecții de cultură cu o valoare excepțională.