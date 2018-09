Isterie totală legată de caricatura Serenei Williams. Desenatorul, amenințat cu moartea

Mark Knight, desenatorul care a realizat caricatura Serenei Williams după finala pierdută la US Open, 6-2, 6-4 cu Naomi Osaka, a primit amenințări cu moartea. Acesta și-a închis conturile de pe rețelele sociale după ce a primit mai multe mesaje în care era jignit și amenințat.

Mark Knight este unul din cei mai importanți caricaturiști australieni, iar desenul a fost publicat în ziarul din Melbourne Herald Sun. Desenul a provocat o multitudine de reacții, scandalul trecând deja la un alt nivel după ce realizatorul caricaturii a fost amenințat cu moartea.

"Mark va avea parte de tot sprijinul", în timp ce președintele executiv al News Corp. Australia, Michael Miller, a afirmat că criticile aduse lui Knight "arată că lumea a devenit prea corectă politic", au încercat să-i ia apărarea lui Knight editorul publicației australiene și Michael Miller, președintele News Corp.

Autorul desenului s-a apărat și el, precizând că lumea a interpretat total greșit caricatura. "Nu pot să-mi retrag caricatura. Cred că oamenii au interpretat greșit. Poate există percepții diferite cu privire la caricatură în Australia și America... Este o caricatură bazată pe starea ei din acea zi și doar atât. Am desenat-o așa cum este, ca o femeie afro-americană, este puternic construită, poartă costume scandaloase. Este interesant să o desenez. Nu aduceți genul în discuție, este o chestiune de comportament", a precizat Knight într-un inteviu preluat din the The Guardian.

În ultimii ani, în Statele Unite opinia publică a devenit hipersensibilă atunci când vine vorba de rasă sau sexul feminin. Orice referire, chiar și în glumă, este interpretată negativ.