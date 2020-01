La intersecția dintre pictură, sculptură și performance art. Duo show-ul Stare de grație. Betuker / Gaspar deschide programul curatorial al Galeriei Sector 1 în 2020

Szilard Gaspar, Action Wall 4

Galeria Sector 1 deschide programul curatorial al anului 2020 cu duo show-ul Stare de grație. Betuker / Gaspar al artiștilor Istvan Betuker, pictor, și Szilard Gaspar, sculptor, performance artist și boxer profesionist. Concepută ca o conversație între medii, expoziția își propune să dezvăluie ceva din intimitatea creativă a celor doi artiști aflați pentru prima dată într-un dialog exclusiv.

Vernisajul va avea loc în prezența lui Istvan Betuker și a lui Szilard Gaspar, alături de curatorul Bogdan Iacob, în 30 ianuarie 2020, de la ora 18:30 și va include un performance programat pentru ora 19:30. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 31 ianuarie – 07 martie 2020.

Artistul Szilard Gaspar va fi asistat de Nicu Chiorean, boxer profesionist, la performance-ul Human Punch bag, ce va putea fi urmărit doar cu ocazia vernisajului din 30 ianuarie. Momentul va fi acompaniat de muzicianul Ionuț Postolache (percuție). Performance-ul este programat pentru ora 19:30, iar vernisajul va începe cu o oră mai devreme, la 18:30.



Expoziția Stare de grație. Betuker / Gaspar, ce deschide programul curatorial de anul acesta al Galeriei Sector 1 este organizată cu sprijinul Zorzini Gallery, având ca parteneri Institutul Balassi, Policolor și Yap Studio.

„Starea de grație poate fi descrisă ca o stare mentală similară transei”, spune Bogdan Iacob, curatorul expoziției Stare de grație. Betuker / Gaspar, „o stare a cuiva care este pe deplin imersat în activitatea pe care o desfășoară la un moment dat, de care este preocupat în așa măsură încât tot restul realității iese din câmpul său perceptiv. E o stare ce presupune angajare energică și concentrată într-o activitate pe care o simte ca fiind esențială și plină de sens, o dispoziție sufletească în care persoana implicată ajunge să se bucure, să se adâncească în ceea ce face până la pierderea temporară a noțiunii timpului, dar și a interesului pentru orice altceva.

Stare de grație. Betuker / Gaspar aduce împreună doi artiști pentru care a crea în maniere care presupun completă imersare în proces este esențial, deși abordările lor particulare sunt radical diferite: dacă Betuker Istvan își înrădăcinează arta într-o concentrată și personală utilizare a mediului picturii, Gaspar Szilard se folosește de experiența sa de boxer pentru a dinamiza utilizarea materialelor sculpturale. Se găsesc în expoziție medii artistice diverse, de la pictură la sculptură, de la fotografie la performance, în toate fiind întrupată artă care pare, înșelător, făcută fără mare efort și lipsită de sofisticare. Sunt prezente teme artistice nepretențioase și genuri tradiționale, acompaniate de acțiuni simple, care însă conferă un dinamism aparte unor materiale clasice. O anumită spectaculozitate implauzibilă a simplității este ceea ce oferă în primul rând această alăturare artistică, dar și o reamintire că simplitatea, atunci când e vorba de arta bună (ca și de sport sau de meșteșug), este născută din rafinament și că eleganța ei nu are nevoie să fie complicată, pentru a fi apreciată.” – Bogdan Iacob

Istvan Betuker, Reflection, acrylic pe pânză, 65 x 36 cm, 2019

Despre Istvan Betuker

Istvan Betuker (n. 1984) trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. Doctorand la Universitatea de Artă și Design din Cluj (2013), unde a absolvit ciclurile de licență (2007) și master (2009) la specializarea pictură.

Printre principalele expoziții la care a participat se numără: Homage a Yves Klein, expoziție de grup, Galerie de l'Association Le Pont Neuf, Paris, Franța (2007); Growth, expoziție de grup, Parti Gallery, Pecs, Ungaria (2009); In the Eyes of my Brother, expoziție de grup, Larm Gallery, Copenhaga, Danemarca (2010); Cluj meets Berlin, expoziție de grup, Bazis Contemporary Art, Berlin, Germania (2012); Derives, expoziție individuală, Popy Arvani Gallery, Paris, Franța; Defining/ Creating, expoziție de grup, Larm Gallery, Copenhaga, Danemarca (2013); Almost Object, expoziție de grup, Art-Capital Biennale, Szentendre, Ungaria (2016); The Exquisite Corps Drink the New Wine, expoziție de grup, Galeria Sector 1, București, România; Still life made of living things, expoziție individuală, Galeria Sector 1, București, România (2017), ON PAPER, Bazis Contemporary, Cluj-Napoca, România; Blue Bird, expoziție de grup, Galeria Sector 1, București, România (2019), Changing Places, Institute of Contemporary Art, Dunaújváros, Ungaria (2019).

Istvan Betuker, Gardul, acrilic pe hârtie, 100 X 200 cm, 2015

Despre Szilard Gaspar

Szilard Gaspar (n. 1991) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. Szilard este sculptor, performance artist și boxer profesionist, doctorand la Universitatea de Artă și Design din Cluj, la specializarea sculptură.

Printre expozițiile la care a participat se numără: The Ring, Galeria Bazis, Cluj-Napoca; The Ring, Flash Art Hungary, Budapesta, Ungaria (2014); Full Contact Matter, SoloShow, București; Artencounters, expoziție de grup, Timișoara; Berlin In Cluj, Gara Mică, expoziție de grup, Cluj-Napoca; Eastern Promises. Chapter 1, expoziție de grup, Viena, Austria (2015); Eastern Promises.Chapter 2, expoziție de grup, Lisabona, Portugalia; Fresh Paint Tel- Aviv, Zorzini Glallery, expoziție individuală; Art Capital, expoziție de grup, Szent Endre; Crossroud, Zorzoni Gallery, expoziție de grup, Londra; Berlin In Cluj 2, Gara Mică, expoziție de grup, Cluj-Napoca; Blindfolded, Zorzini Gallery, expoziție individuală, București (2016); Gallery Francoise Livinec, expoziție de grup, Paris Art Fair; Gallery Francoise Livinec, expoziție de grup, Paris École des filles; Muzeul de Artă Cluj-Napopca, expoziție de grup; Anna Chioi, Daemyung's Gallery, expoziție de grup, Soeul, Coreea; Clay Cube Live Performance, expoziție individuală, Soeul,Coreea (2017); Szilard Gaspar și Dan Maciucă, Duo Show, Zorzini Gallery; FreshPain Artfair, Zorzini Gallery, expoziție de grup, TelAviv (2018); The Night Watch, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, expoziție de grup (2019).

Szilard Gaspar, performance Human Punch Bag

Despre Bogdan Iacob

Bogdan Iacob este istoric de artă, specializat în istoria artei recente, văzută însă din perspectivă istorică largă. Este profesor la Universitatea de Artă și Design din Cluj, cu o experiență de peste 17 ani în strădania de a servi studenților cu onestitate și folos, curator a peste 30 de expoziții de artă contemporană românească, mai ales realizată de artiști de generație tânără. Creator și principal contributor al blogului de critică de artă vizuală Iacob’s review, este de asemenea autor, printre altele, al cărții The Coat of Many Colors. Essentialism versus Constructivism in Recent Definitions of Art.

Despre Galeria Sector 1

În viziunea galeriei de artă contemporană Sector 1, artistul are misiunea de a crea liber, fără constrângeri. Pornind de la această credință, Sector 1 se crează ca fiind un spațiu ce își dorește să contribuie astfel la evoluția artei contemporane.

Armonizând două direcții, galeria găzduiește, pe de o parte, operele artiștilor-creatori de conținut, iar pe de altă parte, devine un spațiu al iubitorilor de artă și de frumos care sprijină inițiativele creative.

Deschiderea Sector 1, din 15 iunie 2017, a coincis cu vernisarea unei expoziții de grup a șapte artiști tineri clujeni - Radu Băieș, Istvan Betuker, Norbert Filep, Pavel Grosu, Lucian Popăilă, Marcel Rusu, Alexandra Șerban - alături de artistul invitat Ioan Sbârciu. Au urmat expoziții personale ale fiecărui artist din această selecție a galeriei. Cea de-a doua expoziție de grup, Bluebird, a fost evenimentul care a închis acest prim moment al Galeriei Sector 1.

Debutul unei noi etape curatoriale, anul trecut, a fost reprezentat de Mother Tongue, o expoziție de grup coagulând viziunea a nu mai puțin de 17 de artiști contemporani asupra limbajului universal al desenului, și de Frumusețe conștientă, ce reprezintă prima expunere a unei părți din patrimoniul de lucrări al artistei Yvonne Hasan într-o galerie de artă privată, încapsulând viața proprie într-un jurnal vizual, plin de parfumul anilor '50.