GALERIE FOTO ''Made in China'' - o expoziţie de artă contemporană chineză, în premieră la Art Safari

Expoziţia "Made in China" - o călătorie în arta tânără contemporană chineză - va fi prezentată, în premieră la Art Safari, a anunţat joi, directorul general Ioana Ciocan.



"Am discutat foarte mult despre posibile titluri şi despre cum este percepută greşit China, cum că doar produce. (...) Am ajuns la concluzia că cel mai potrivit titlu este 'Made in China', având în vedere că noi toţi credem, de fapt, că totul e 'Made in China', dar ne gândim cumva la lucrurile care nu sunt neapărat pozitive şi am vrut să aducem exact creativitatea din China în România şi să zicem că asta este 'Made in China': creativitate, imaginaţie şi foarte mult viitor", a spus directorul general Art Safari, Ioana Ciocan, la conferinţa de lansare a evenimentului.



Potrivit curatorului Pavilionului Internaţional "Made in China" din Art Safari, Ji Zhongpeng, expoziţia reprezintă "cea mai mare concentrare de artă tânără contemporană chineză expusă în România", reunind 52 de lucrări aparţinând unui număr de 29 de artişti chinezi, reprezentând în principal pictură în ulei, sculpturi, instalaţii şi imagini.



"Aceste lucrări au la bază diferite perspective şi moduri de reprezentare ce reflectă noua gândire a artiştilor contemporani chinezi bazată pe istorie, adevăr, societate şi valori contemporane, demonstrează vitalitatea spirituală a tinerilor artişti care îndrăznesc să rupă şi să transceadă inovaţia, reprezentând atitudinea spirituală şi nivelul de creaţie al tinerilor artişti chinezi de astăzi", a spus Ji Zhongpeng.



El a evidenţiat atitudinea "inovatoare, diversă, deschisă şi pozitivă" care se manifestă la nivel cultural şi artistic în China contemporană şi a amintit aprecierea de care se bucură în ţara sa arta maestrului Corneliu Baba şi a tinerilor artişti români Adrian Ghenie şi Mircea Cantor.



"Sperăm ca prin această expoziţie să construim punte de comunicare cu iubitorii de artă români, să consolidăm schimburile culturale, să aşteptăm împreună ca tinerii artişti să aducă o nouă vitalitate în artă, să simţim împreună pulsul timpului şi rezonanţa spiritului", a încheiat curatorul chinez.



Cea de a şasea ediţie a Pavilionului de Artă Bucureşti - Art Safari se va desfăşura în perioada 27 septembrie - 6 octombrie, în Palatul Oscar Maugsch BCR din Piaţa Universităţii, urmând să găzduiască o amplă expoziţie Nicolae Tonitza din ultimii 50 de ani, alături de artă contemporană şi supercontemporană şi internaţională.



Arhitectura expoziţiei este semnată de Attila Kim, comisarul României la Bienala de la Veneţia începând cu ediţia 2016 şi până în prezent.



Pavilionul Muzeal "Nicolae Tonitza şi geniul copilăriei", curatoriat de Zoltán Soós, directorul Muzeului de Artă din Târgu Mureş, găzduieşte aproape 300 de lucrări de Nicolae Tonitza, împrumutate de la cele mai importante muzee şi colecţii private din România, dar şi din colecţii particulare din Cehia, Polonia şi Austria. Focusul expoziţiei este universul copilăriei, ilustrat magistral de marele artist român.



Pavilionul Central "Repvblica. Despre umbre în sculptură", avându-l drept curator pe Călin Dan, directorul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, găzduieşte, în premieră, o expoziţie concepută şi realizată ca o privire antologică şi analitică asupra sculpturii din România, în perioada 1800 - 2019. Aceasta aduce împreună nume semnificative, prin opere provenite din muzeele româneşti şi din importante colecţii private din Europa, dar şi din colecţiile muzeelor din România. Vizitatorii pot astfel admira lucrări semnate, printre alţii, de: Brâncuşi, Paciurea, Medrea, Frederic Storck, Constantin Baraschi, Oscar Han, Miliţa Petraşcu, Mac Constantinescu, Ion Irimescu, Zoe Băicoianu, Ion Jalea, Geta Brătescu, Ana Lupaş, Vasile Gorduz, Paul Neagu, Marian Zidaru, ş.a.



Pavilionul "Supercontemporan. Young Blood. Arta timpului tău", o expoziţie curatoriată de artistul Mihai Zgondoiu, introduce în atenţia publicului noul val de artişti români şi cu arta timpurilor noastre. Acest proiect expoziţional "fresh" radiografiază mişcarea artistică urbană din România şi prezintă publicului lucrări ce ilustrează teme ale realităţii curente: familia, munca la corporaţie, schimbările climatice, fake news, dar şi teme universale, precum iubirea sau destinul, în viziunea artiştilor secolului XXI.



Pavilionul Art Talks, coordonat de Alin Comşa, directorul Institutului de Management al Artei, va găzdui o serie de conferinţe pe teme dedicate artelor susţinute de Horia-Roman Patapievici, preşedintele Casei de Licitaţii A10 by Artmark, Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă din Constanţa, Alin Comşa, Georgeta Filitti, Ioana Ciocan, sau de artiştii Kuflex şi Giuseppe Ragazzini.



Programul Art Safari Kids 2019 se va desfăşura pe o suprafaţă mai amplă decât în anii anteriori şi va cuprinde zone distincte potrivite vârstei participanţilor, unde vor avea loc ateliere de artă: pictură pe pânză, cursuri de sculptură, ilustraţie în pasteluri cretate, bandă desenată. Pe lângă atelierele de artă, copiii se pot bucura şi de tururi ghidate gratuite, pe un traseu expoziţional redesenat pe înţelesul lor.



Valoarea totală a operelor expuse la Art Safari 2019 este de peste 15 milioane de euro.



Potrivit Mihaelei Păun, Director Expo Arte, bugetul cu care a contribuit Primăria Capitalei la finanţarea acestei ediţii a Art Safari este de 400.000 de euro. La rândul său, directorul Arat Safari, Ioana Ciocan, a precizat că bugetul total al evenimentului se ridică, la "aproape un milion de euro, ca de fiecare dată".



Pavilionul de Artă Bucureşti - Art Safari, care va putea fi vizitat luni, vineri şi duminică, între orele 12,00 - 21,00 şi sâmbătă, între orele 12,00 - 24,00, se desfăşoară sub patronajul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Expo Arte. La primele cinci ediţii, Art Safari a înregistrat 125.000 de vizitatori. AGERPRES

Foto Victor Stroe - Jurnalul