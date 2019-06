Marcarea la Stockholm a încheierii Președinției Consiliului Uniunii Europene exercitate de România – eveniment cultural și diplomatic

La 11 iunie a.c., Ambasada României în Regatul Suediei va îmbogăți seria acțiunilor culturale și politice organizate în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene printr-un nou eveniment de excepție, organizat în parteneriat cu ICR Stockholm, într-o locație prestigioasă a capitalei suedeze – Muzeul de Istorie din Stockholm.

Doi artiști români de renume internațional, Eduard Stan (pian) și Remus Azoiței (vioară) vor susține un recital în cadrul căruia vor interpreta opere cunoscute și apreciate din repertoriul românesc și internațional.

Ambasada României la Stockholm a pregătit și o surpriză specială suplimentară prin prezența în deschiderea manifestării a finalistei ediției din acest an a popularului concurs ”Suedezii au talent”, eleva de origine română Eva Jumătate.

Concertul va fi urmat de o recepție diplomatică.

Pianistul Eduard Stan a cântat acompaniat de mari orchestre ale lumii sub bagheta unor dirijori celebri, precum Shiya Ozaki, Lutz Kohler, George Bălan, Thomas Darsch, și alături de muzicieni recunoscuți, dintre care îi amintim pe violonista Nina Karmon, contrabasistul Romain Garioud, clarinetistul Johannes Peitz, violista Aida Carmen Soare. A susținut concerte pe marile scene ale lumii, Carnegie Hall din New York, Concertgebouw Amsterdam, Kennedy Center din Washington DC, BOZAR Bruxelles, Konzerthaus și Filarmonica din Berlin, Queen's Hall din Copenhaga.

Violonistul Remus Azoiței este absolvent al Juilliard School din New York, promoția 2001 și începând cu anul absolvirii a fost solist al unor numeroase ansambluri europene de renume, ca Orchestre Philhormonic de Radio France, George Enescu Philharmonic Orchestra, Orchestre National de Belgique, Deutche Kammer Orchestra. A concertat sub bagheta dirijorilor Lawrence Foster, Dimitri Kitaenko, Michael Sanderling, Gabriel Chmura. A concertat la Carnegie Hall / Weill Recital Hall și Alice Tully Hall (Lincoln Center) din New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot din Paris, Konzerthaus din Berlin, St. Martin in the Fields și Wigmore Hall din Londra, Auditorio Nacional din Madrid, Konzerthaus din Viena, Palais de Beaux Arts și Theatre Royal de la Monnaie din Bruxelles, National Concert Hall din Dublin. De-a lungul anilor a participat la numeroase festivaluri internaționale de muzică, inclusiv la Festivalul Enescu de la București.

Cei doi muzicieni au început colaborarea în anul 1999. În perioada 2005-2006 ei au realizat prima înregistrare mondială completă a lucrărilor pentru vioară și pian de George Enescu, care au fost editate pe 2 CD-uri de casa germană de discuri Hansler Classic.

Proiectul a avut un succes imens, fiind apreciat într-o serie de cronici apărute în ziare și reviste internaționale de specialitate, precum Frankfurter Allegemeine Zeitung, Fono Forum și Spiegel (Germania), The Strad, Gramophone și International Record Guide (Marea Britanie), Fanfare Magazine (SUA), Diapason (Franța), Musik & Theater (Elveția).