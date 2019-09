Moonlighting, de Teodora Bogdan, la Galeria Estopia

Galeria Estopia are vești noi la început de septembrie: după deschiderea spațiului Estopia cu numărul 2 de la Lugano, Elveția, din 12 septembrie, Estopia București are plăcerea să vă invite la prima expoziție din noul sezon marți, 24 septembrie, de la ora 19.00: Moonlighting, de Teodora Bogdan!



40 de lucrări pe un format unic, de 30 x 30 cm, care concentrează o întreagă lume într-un singur detaliu anatomic – picioarele și un singur accesoriu – încălțămintea. Privite succesiv, seria de lucrări reunite sub titlul Moonlighting, ale Teodorei Bogdan, par secvențe dintr-o ședință de fashion în care chipurile personajelor feminine rămân ascunse: perechi de picioare în mers se succedă sub ochii privitorului, invitat să recompună din fragmente misterioasa identitate a unor femei purtătoare de încălțări extravagante, uneori aflate chiar la limita acrobației. În engleză, termenul de moonlighting înseamnă „muncă la negru”, una „la lumina lunii”, într-o traducere literală, iar protagonistele lucrărilor Teodorei Bogdan sunt, cum rezultă în mod evident din provocatoarele accesorii în care își etalează picioarele, prostituate. O abordare cu totul originală a tinerei artiste din Cluj face ca, prin reducerea la același detaliu – piciorul – și la același tip de încălțăminte, fenomenul prostituției să fie alegorizat în toată drama profundei depersonalizări umane. Mimi, Mina, Mindy, Candy, Sally sau Lola sunt, de fapt, fețele absente ale aceleiași teribile realități: o feminitate fără chip care se oferă, o marfă vie într-o vitrină.

„După mai multe încercări și scheme compoziționale – spune artista – reprezentarea picioarelor de la gambă în jos pe un suport pătrat, convenabil ca dimensiune, s-a dovedit a fi varianta care traduce cu cea mai mare acuratețe tipologia personajelor reprezentate în această serie: convenabile”. Exact acest atribut convenabil al lor le dă un aer tragic, asemeni tristelor prostituate de pe treapta cea mai de jos a acestei meserii în Grecia antică – ele erau numite porne, iar munca lor era, pentru a-l cita pe Pascal Bruckner, aceea a unor „corpuri care muncesc într-o piesă special scrisă de clienți, care trebuie să-și înăbușe capriciile și poftele, în afară de ceea ce li se cere...”. O tulburătoare reprezentare a unei lumi convenabile fără chip, în expoziția Moonlighting, de Teodora Bogdan.



Teodora Bogdan s-a născut în 1994 la Cluj-Napoca, unde locuiește și lucrează.

A studiat Pictura în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în 2016 și masteratul în 2019. În prezent este doctorand în arte vizuale la aceeași universitate. A participat la numeroase expoziții de grup, între care Refresh Painting Research, Cluj, în 2019; expoziția Vizualia, Cluj, și ArtFest, Alba – Iulia în 2018; Breaking Rules, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, și Give Me the Future în cadrul galei caritabile cu același nume, Cluj, în, 2017.



Teodora Bogdan, Moonlighting

24 septembrie – 1 noiembrie 2019

Estopia Art Gallery, București

Vernisaj: marți, 24 septembrie, ora 19.00

Curator: Irina Ungureanu