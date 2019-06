Pictori români pe simezele din ţară şi din străinătate

„Sfârşitul istoriei”, expoziţia pictorului Gheorghe Fikl, la Galeria „Brâncuşi” din Londra

Expoziţia „Sfârşitul istoriei” a pictorului timişorean Gheorghe Fikl, unul dintre cei mai incitanți artiști români ai momentului, cu lucrări în importante colecții publice și private din întreaga lume este deschisă la Galeria Brâncuşi din Londra.

Cuprinzând o selecție de picturi de mari dimensiuni din cele trei serii recente realizate în perioada 2015-2019 - Îngerul exterminator, Sfârșitul istoriei și Tavane -, precum și două lucrări prezentate public pentru întâia oară, expoziţia a fost vernisată în prezenţa artistului şi va putea fi vizionată de iubitorii de artă din capitala britanică până la mijlocul lunii iunie. Expoziția este însoțită de un catalog și de un text critic semnat de criticul de artă Ileana Pintilie.

Printre persoanele invitate la eveniment s-au numărat colecţionari şi profesionişti din mediul internaţional al artei contemporane, care au avut ocazia să dialogheze cu artistul şi să asiste la o prezentare susţinută de curatoarea Gabriela Massaci – director al galeriei AnnArt. Expoziţia include proiecția filmului “Horse”, un scurtmetraj ce evocă orizontul creativ Fikl, semnat de artista franceză Josepha Blanchet.

Cu ceva timp în urmă, lucrări ale lui Fikl au intrat în câteva colecții importante britanice - între care cea a lui Cristian Albu, expert senior la “Christie’s” sau Gordon Watson, cunoscut anticar și om de televiziune; le mulțumesc pentru generozitatea împrumutului a două lucrări definitorii pentru conturarea unui ansamblu expresiv și profund al acestei prime expoziții personale Fikl la Londra. Sper, alături de partenerul nostru ICR, că prin „Sfârșitul istoriei” începem, de fapt, o istorie a cunoașterii operei acestui important artist român în mediul britanic, mărturiseşte Gabriela Massaci

Gheorghe Fikl este unul dintre cei mai impresionanţi artişti contemporani din România postcomunistă, cu un portofoliu bine cunoscut de către critici de artă şi colecţionari. A studiat pictura la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi la Universitatea de Vest din Timişoara şi s-a format, iniţial, în zona de experiment şi instalaţie, cu lucrări inovatoare în tehnici mixte. Susţinut de o măiestrie picturală exemplară, Fikl compune un univers vizual teatral-somptuos, prin serii de compoziţii cu multiple stratificări simbolice, în care animale de forţă şi angoasă - tauri, păuni, câini sau oi - sunt stranii ocupanţi ai unor spaţii supra-realiste, cu un hedonism violent şi neliniştitor, ce oferă tot atâtea contexte de reflecţie asupra tensiunii condiţiei noastre în timp personal şi istoric. Cu expoziţii personale în România, precum și la New York, Luxemburg și Lisabona, lucrările sale fac parte din importante colecții private din țară și străinătate – în Statele Unite, Portugalia, Franța, Andora, Luxemburg, Germania și Marea Britanie, incluzând colecția Prințului de Wales, Fundația Bonte și Fundația Maria Nobrega.

Opening Răzvan Ion - Geostrategical Love

Până în 23 iunie 2019, are loc expoziția Geostrategical Love, a artistului Răzvan Ion. Curator: Theodor Moise, la creart Gallery.

„Nimeni nu se îndrăgostește cu scopul de a răni obiectul afecțiunii sale, cu atât mai puțin pentru a se răni pe sine. Totuși, ființe umane, națiuni trec de la stadiul de iubire direct la război. Strategia iubirii presupune puterea absolută a farmecului seducției. Estetica seducției este un subiect diferit ce ar trebui discutat.

Iubirea este, în aceeași măsură ca și geostrategia, o pseudoștiință. De fapt, iubirea și geostrategia au multe în comun. Creează războaie, alianțe, construiesc imperii, distrug națiuni. Iubirea și-a pierdut strategia. Geostrategic Love este o cercetare devenită expoziție, realizată în Deșertul Arabiei, Marea Arabă și Marea Neagră. Pe fiecare mal al apei descoperim un joc. O femeie jonglează pe plajă, un fileu de volei care sugerează un joc trecut și abandonat datorită căldurii care face imposibilă prezența umană. Două zone strategice în ecuația mondială, cu jocul aferent în mijloc. Prezența umană este aproape ignorată. Prezența cea mai importantă, de fapt. Am simțit la fel fotografiind cele două imagini: iubire și abandon. Dacă ne apropiem și privim îndeaproape, obiectul iubirii capătă o structură diferită. În fapt, este structura reală. Gândirea startegică trebuie să se întoarcă la iubire. Geostrategic Love poate fi un nou obiect de studiu în academie“, afirmă Răzvan Ion.

"La Răzvan Ion cunoașterea și iubirea sunt două elemente frecvent utilizate în practica sa artistică. Cunoașterea prin iubire, iubirea prin cunoaștere. Geostrategic Love subliniază un contrast puternic între existența iubirii și imposibilitatea existenței în lipsa acesteia. Contrast regăsit și în simbolismul apei. Apa este atât o graniță, cât și o legătură între zonele separate de aceasta. Lucruri ce întâi par a fi antagonice, acum - la o analiză mai atentă - par a avea multe în comun. Fotografia este dusă mai departe de modul de expunere clasic. Artistul intervine peste acestea fie prin întăriri și sublinieri ale anumitor elemente, fie prin alte imagini proiectate peste fotografie", apreciază curatorul expoziţiei Theodor Moise.

Răzvan Ion este teoretician, curator și manager cultural. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev etc. A ținut prelegeri și conferințe la diferite instituții academice și de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal și Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu). Ca artist a expus în Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery- Belgrad, Muzeul Național de Artă – Cluj-Napoca, ICA – București, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Madrid, Going Public - Milano, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, Muzeul Național de Artă – Timișoara, ICA Budapesta, New Langton – San Francisco etc. Este profesor la Universitatea București unde predă un curs de gândire critică și studii curatoriale. Recent a curatoriat Bucharest Biennale 8 împreună cu Beral Madra. Este coodonator al creart Gallery din 2017. Trăiește și lucrează la Viena și București.

Theodor Moise este artist, grafician și curator. A expus în diverse contexte, a editat și ilustrat cărți și reviste. Recent a fost selectat de Art Theorema – Imago Mundi Highlights pentru a expune în cadrul expoziției. A fost asistent curator și grafician în cadrul Bucharest Biennale 8 – “Edith your future”, precum și grafician și unul dintre curatorii Festivalului de Fotogarfie „Reforoma Photo Days 1”. Lucrările sale cuprind de la fotografie la video, obiect, instalație, pictură și desen. Printre spațiile în care a expus se numără Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Galeria creart din București, Art Theorema - Imago Mundi Highlights și Fantom, Berlin. Trăiește și lucrează la Viena și București.

Imagine: Răzvan Ion, "Geostrategic Love", detaliu din instalație, 2016-2019.

Expoziții noi, ateliere pentru copii și muzică live, marca Centrul de Interes

Centrul de Interes, unul dintre cele mai active centre de artă contemporană din România, propune un nou eveniment artistic inspirațional împătimiților artei, în data de 31 mai, cu începere de la ora 19:00. Evenimentul e un mix vibrant de arte vizuale, muzică și ateliere creative și include deschiderea a patru expoziții noi, patru expoziții în desfășurare, două ateliere pentru copii și un concert de muzică clasică susținut de proiectul muzical Zănatec. Din curtea Centrului nu vor lipsi băutura și preparatele de street food, asigurate de ROOM bar și Le camion délicieux, iar atmosfera va fi întreținută de-a lungul serii de DJ Gopo.

4 expoziții noi și 4 expoziții în desfășurare

După două proiecte internaționale de succes - ”Between too soon and too late”, la Fundația Delfina din Londra, în 2018 și ”Bottoms Know It”, la Centrul de Artă Contemporană din Tel Aviv, în 2019 - artistul Alex Mirutziu revine la galeria SABOT cu o expoziție personală care-i continuă incursiunea în lumile nevăzute ale spiritului și ale cunoașterii: ”The unnerving inches of being”. Poziționându-se, prin ocol, de cealaltă parte a lumii raționale, unde nu e înțelegere și proces cognitiv, artistul observă cu precizie poetică dispariția eului și căderea în uitare. Expoziția e o analiză pe ”text dezarticulat”, alimentată în mare măsură de lecturile artistului din Iris Murdoch, cunoscuta scriitoare irlandeză răpusă de Alzheimer.

Galeria BARIL în colaborare cu galeria Daniel Marzona din Berlin prezintă expoziția personală a artistului german Johannes Wald: ”forming a self”. Născut în 1980 la Sindelfingen în Germania, Johannnes a studiat sculptura la Academia de Arte Vizuale din Karlsruhe între 2002 și 2009. Formal și conceptual, Johannes Wald e interesat de sculptură examinând-o, deconstruind-o în parametrii ei generali. Lucrările lui sunt reflecții despre sine, despre imaginea artistului: artistul conceptual ce-și dorește să devină un adevărat sculptor.

CAMERA găzduiește ”No light”, prima expoziție a artistului olandez Jurriaan Löwensteyn în România. Lucrările lui sunt create pe întuneric în camera obscură, sunt experimente în absența luminii pe material fotosensibil. ”În lucrările mele e vorba în principal despre imagine, despre frumusețe, fără un suport implicit teoretic. Imaginile trebuie să fie autosuficiente”, așa își caracterizează tânărul artist lucrările.

Artista Roxana Ionescu, care urmează studiile doctorale în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj, revine la spațiul non+ULTRA după ce în martie 2018 a prezentat prima etapă a instalației ”Sculpture for the mind”. În noua sa versiune, prin diferite tehnici și medii artistice ”Sculpture for the mind no.3” surprinde procesele minții umane în timpului lucrului, ca bază pentru acțiunea necesară creației.

Publicul va mai avea acces la patru expoziții în desfășurare, deschise la începutul lunii mai: ”Camembert Papanache” la SPAȚIU INTACT & Atrium, ”Partener pentru Abis” la BAZIS Contemporary, ”The Memory of Space” la BAZIS Project Space și ”DemoGraphics. Rhythm and Flow” la Galeria Nano.

Ateliere pentru copii și un concert de muzică clasică

În ajunul Zilei Internaționale a Copilului, la etajul 3 al Centrului, spațiul pouf în colaborare cu MakerKid va realiza un makerspace temporar - ”Make your Superhero!” - unde vor avea loc în paralel, de la ora 19:00, două ateliere destinate copiilor, unul pentru cei cu vârste între 5 și 8 ani și unul pentru cei cu vârste între 10 și 12 ani. În cadrul atelierelor, cei mici își vor descoperi superputerile și vor crea supereroi cu ajutorul mai multor materiale: textile, hârtie, electronice, plastic.

Tot în data de 31 mai, la etajul 4 al Centrului, de la ora 20:30, proiectul muzical Zănatec prezintă ”Expoziție de muzică”. E vorba de o abordare neconvențională, vie, urbană a ceea ce îndeobște oamenii numesc și expediază rapid prin termenul de ”clasic” atunci când e vorba de muzică. În cadrul concertului vor fi interpretate două lucrări: Şostakovici - ”Prelude” și Händel - ”Sonată pentru două violoncele și pian în Sol minor, pt. I și II”.

Doru Tulcan – „Mundus”, la Galeria Romană, din Bucureşti

Format între severitatea maestrului Julius Podlipny si non-conformismul lui Ştefan Bertalan, artistul Doru Tulcan, membru fondator al Grupului Sigma, a debutat sub semnul constructivismului timişorean de la începutul anilor `70.

Născut pe 21 aprilie 1943, la Cladova, Arad, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, a studiat la Liceul de Artă Timişoara, cu profesorii: Iulius Podlipny, Simion Mărcuş, Victor Gaga, Ştefan Bertalan, Szakàts Béla, după care a absolvit Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca.

A participat la expoziţii personale şi colective atât în ţară, cât şi în străinătate, lucrările sale aflându-se în colecţii particulare şi în muzee din România, Franţa, Germania, Canada, Italia, Grecia.

Mirajul lumii, MUNDUSUL lui Doru Tulcan, este cel al cercetării naturii şi a fenomenelor naturii. Cerul, pământul şi apa devin elemente ale unui sistem simbolic, cu tendinţe ludice, experimentale, transpuse cu rafinament estetic pe pelicula de 8mm, în fotografii, desen şi pictură.

Expoziţia este deschisă până în 11 iunie.

Fotografii; Lucian Muntean

„Another East”, amplu proiect expoziţional de artă contemporană românească la New York

Institutul Cultural Român de la New York desfăşoară, până în 9 iunie, unul dintre cele mai mari proiecte de promovare a artelor vizuale românești realizate în Statele Unite în ultimii ani, împreună cu Universitatea Națională de Arte din București (UNArte). Expoziţia de artă plastică ,,Another East” cuprinde o serie de lucrări de pictură semnate de unsprezece artiști, care sunt și profesori, marcând, așa cum sugerează și titlul ei, o viziune alternativă, lipsită de prejudecăți, asupra creativității est-europene.

Expoziția este găzduită de Galeria RIVAA, un cunoscut centru expozițional axat pe artă est-europeană din Roosevelt Island, elegant cartier new-yorkez situat între Manhattan și Queens.

,,Another East” este un proiect plastic curatoriat de Cătălin Bălescu, Rectorul UNArte, însoțit de o perspectivă critică oferită de criticul de artă Cristian-Robert Velescu. Expoziția reunește toţi membrii Departamentului de Pictură al UNArte, artiști de referință cu o activitate prodigioasă, nu de puține ori dezvoltată și în domenii conexe picturii, asociați așa-numitei „Școli de la București”. Cei unsprezece artiști sunt: Ion Anghel, Cezar Atodiresei, Cătălin Bălescu, Traian Boldea, Marcel Bunea, Petru Lucaci, George Mircea, George Moscal, Alexandru Rădvan, Mihai Sîrbulescu și Andrei Tudoran.

Inaugurarea expoziției a fost precedată de o dezbatere moderată de curatoarea Adriana Blidaru, la care au participat artiștii Cătălin Bălescu, Alexandru Rădvan, Andrei Tudoran, criticul de artă Cristian Robert Velescu și directorul ICR New York, Dorian Branea, în care s-a discutat despre ideea curatorială care a stat la baza proiectului, formula estetică a operelor prezentate, creativitatea est-europeană în general, diversitatea spațiului artistic românesc, precum și provocările receptării artei româneşti în străinătate.

Vernisajul expoziției a atras un public numeros, în care s-au regăsit galeriști, critici de artă, colecționari și lideri ai comunității românești din New York.

Proiectul face parte din strategia ICR New York de promovare în spațiul nord-american a artiștilor români contemporani de primă mărime, în proiecte individuale și colective apte să exprime diversitatea spațiului vizual românesc, precum și racordarea acestuia la marile curente artistice actuale.