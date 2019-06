Pictori români pe simezele din ţară şi din străinătate

„Sfârşitul istoriei”, la Galeria „Brâncuşi” din Londra

Expoziţia „Sfârşitul istoriei” a pictorului Gheorghe Fikl este deschisă la Galeria Brâncuşi din Londra. Cuprinde o selecţie de picturi de mari dimensiuni din cele trei serii recente realizate în perioada 2015-2019 - Îngerul exterminator, Sfârşitul istoriei şi Tavane. Include şi proiecţia filmului “Horse”, un scurtmetraj ce evocă orizontul creativ Fikl, semnat de artista franceză Josepha Blanchet.

Răzvan Ion - Geostrategical Love

Expoziţia Geostrategical Love, a artistului Răzvan Ion, are loc până la 23 iunie, la Creart Gallery din Bucureşti. “O cercetare devenită expoziţie, realizată în Deşertul Arabiei, Marea Arabă şi Marea Neagră”, după cum afirmă autorul. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London etc. Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal şi Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu).

Imagine: Răzvan Ion, "Geostrategic Love", detaliu din instalaţie, 2016-2019.

4 expoziţii noi şi 4 expoziţii în desfăşurare

La galeria SABOT, s-a deschis expoziţia personală a artistului Alex Mirutziu, “The unnerving inches of being”.

Galeria BARIL, în colaborare cu galeria Daniel Marzona din Berlin, prezintă expoziţia personală a artistului german Johannes Wald: ”Forming a self”.

CAMERA găzduieşte ”No light”, prima expoziţie a artistului olandez Jurriaan Löwensteyn în România.

“Sculpture for the mind no.3” a artistei Roxana Ionescu revine la spaţiul non+ULTRA, după ce în martie 2018 a prezentat prima etapă a instalaţiei ”Sculpture for the mind”.

Publicul va mai avea acces la patru expoziţii în desfăşurare, deschise la începutul lunii mai: ”Camembert Papanache” la SPAŢIU INTACT & Atrium, ”Partener pentru Abis” la BAZIS Contemporary, ”The Memory of Space” la BAZIS Project Space şi ”DemoGraphics. Rhythm and Flow” la Galeria Nano.

Doru Tulcan – „Mundus”, la Galeria Romană, din Bucureşti

Format între severitatea maestrului Julius Podlipny şi nonconformismul lui Ştefan Bertalan, artistul Doru Tulcan, membru fondator al Grupului Sigma, a debutat sub semnul constructivismului timişorean de la începutul anilor `70. A participat la expoziţii personale şi colective atât în ţară, cât şi în străinătate, lucrările sale aflându-se în colecţii particulare şi în muzee din România, Franţa, Germania, Canada, Italia, Grecia.

MUNDUSUL lui Doru Tulcan, este cel al cercetării fenomenelor naturii. Cerul, pământul şi apa devin elemente ale unui sistem simbolic, cu tendinţe ludice, experimentale, transpuse cu rafinament estetic pe pelicula de 8mm, în fotografii, desen şi pictură. Expoziţia este deschisă până pe 11 iunie.

Fotografii: Lucian Muntean

„Another East”, amplu proiect expoziţional de artă contemporană românească la New York

Cuprinde o serie de lucrări de pictură semnate de unsprezece artişti, marcând o viziune alternativă, lipsită de prejudecăţi, asupra creativităţii est-europene. Aceştia sunt: Ion Anghel, Cezar Atodiresei, Cătălin Bălescu, Traian Boldea, Marcel Bunea, Petru Lucaci, George Mircea, George Moscal, Alexandru Răzvan, Mihai Sîrbulescu şi Andrei Tudoran.

Expoziţia se desfăşoară până pe 9 iunie şi a fost organizată de Institutul Cultural Român împreună cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (UNArte) şi este găzduită de Galeria RIVAA, un cunoscut centru expoziţional axat pe artă est-europeană din Roosevelt Island, elegant cartier newyorkez situat între Manhattan şi Queens.