Asociația 4Culture și WASP Studios anunță premiera în cadrul Europalia Arts Festival 2019 a celei mai noi creații a lui Manuel Pelmuș, unul dintre cei mai influenți artiști din așa-numitul New Performance Turn. Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului) este o versiune live, intangibilă a sculpturii lui Brâncuși, Cumințenia Pământului. O acțiune continuă ce propune un alt tip de raportare la istorie, memorie colectivă și la spațiul expozițional, începând de marți, 8 octombrie, până sâmbătă, 12 octombrie, de la 14:30 la Centrul de Arte Plastice din Bruxelles – BOZAR, cu ocazia expoziției Brâncuși: Sublimarea formei.



Proiectul își va continua turneul european în România și va fi prezentat în cadrul eXplore festival #14, la Muzeul Național de Geologie din București, pe 25 și 26 octombrie, și la Muzeul de Artă din Craiova, pe 29 și 30 octombrie 2019.



Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului) pornește de la o sculptură mai puțin cunoscută a lui Brâncuși, Sculptură pentru orbi (1920), împreună cu o versiune ”imaterială” a Cumințeniei Pământului (1907). Lucrarea își propune să intre într-un dialog cu istoria și moștenirea celor două sculpturi ale lui Brâncuși prin discurs, mișcare, strategii de reprezentare și politici de personificare, propunând o narațiune mai puțin canonică a istoriei artei, interogând construcțiile moderniste, și imaginând o noțiune a istoriei în mișcare, deschisă schimbării și transformării.

Într-o cameră aflată în întuneric, versiunea „imaterială” a sculpturii Cumințenia Pământului, construită din text, va prinde viață pe durata mai multor ore, actualizând și intrând în dialog cu gestul lui Constantin Brâncuși de la 1920. Textul este un colaj format din comentarii făcute de-a lungul timpului, de la 1910 și până în prezent, de către public și critici, comentarii deseori contradictorii despre sculptură.



Cumințenia Pământului răspunde și vorbește ”înapoi”. Folosindu-se de dramaturgia Sculpture for the Blind, chiar dacă nu o vedem, va trebui să ascultăm ce are de spus și cum iși dorește să rescrie istoria. O sculptură pe care nu o vezi, dar o asculți.



Manuel Pelmuș (n. 1974, București) trăiește și lucrează în Oslo și București. Este unul din artiștii cei mai influenți ai „noului performance”, fiind interesat în ultimul deceniu să reimagineze rolul performance-ului în contextual artelor vizuale. În anii recenți, proiectele sale au fost prezentate la Para Site, Hong Kong (2017-18), Tate Modern, Londra și Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Köln (2016); Off-Biennale Budapesta (2015 și 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Muzeul de Artă Modernă, Varșovia (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Bienala de la Veneția (2013), printre altele. În 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize pentru arte performative, iar în 2014 a primit Premiul de Excelență decernat de Centrul Național al Dansului din București. Începând cu octombrie, 2019, Manuel Pelmuș este “research fellow” la Academia de Arte din Oslo (KHIO).

Autor: Manuel Pelmuș

Cu: Cristina Toma, Maria F. Scaroni



PROGRAM

Bozar, Rue Ravenstein 23 – 1000 Bruxelles

OCT 8 – 12, 2019 14:30-16:30

IAN 23 - 25, 2020 14h30 – 16h30

Muzeul Național de Geologie, Kiseleff, București

OCT 25-26, 2019 13:00 – 15:00

Muzeul de Artă Craiova, Calea Unirii 15, Craiova

OCT 29 – 30, 2019 15:00 – 17:00



În imagine: Maria F. Scaroni // Credit foto: Frank Sperling