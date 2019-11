PREMIERĂ. România, la celebrul Paris Photo 2019, cu artista Olivia Mihălțianu și Galeria Anca Poterașu

Târgul Internațional de Fotografie de Artă Paris Photo 2019 se va desfășura în perioada 7-10 noiembrie la Grand Palais, în plin centrul Parisului, iar România este reprezentată de Galeria Anca Poterașu prin artistul fotograf Olivia Mihălțianu, cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Timp de patru zile, peste 200 de fotografi din 31 de țări își expun lucrările și participă la întâlniri cu publicul colecționar sau amator. Vizitatorii sunt invitați la lansări de cărți în ediții limitate sau rare, la dezbateri sau ședinte de autografe ale celor mai mari artiști contemporani. România este prezentă în acest spațiu celebru al imaginii, ajuns la a 23-a ediție, cu un singur artist fotograf, Olivia Mihălțianu, cu lucrarea „ Cette histoire n’est pas fantastique / Această poveste nu este fantastică”, curatoriată de Galeria Anca Poterașu din București, în cadrul celei mai noi secțiuni a evenimentului, „Curiosa”.

Lucrările artistei Olivia Mihălțianu au atras pentru prima oară atenția curatorilor Paris Photo în urma vizionării proiectului acesteia prezentat la NADA, târgul de artă de la Miami din 2018. Anul acesta, în Paris, Olivia Mihălțianu va prezenta o parte dintr-un proiect complex creat și prezentat în timpul rezidenței sale artistice de la FRAC des Pays de la Loire în 2018, parte a expoziției din cadrul Atelierelor Internaționale, ediția a XXXII-a, din anul 2018, intitulată „Manufacturing nature / Naturalizing the synthetic”, curatoare fiind Diana Marincu.

La Paris Photo, Olivia Mihălțianu va expune o selecție de nouă printuri fotografice argentice 40 x 40 cm, cianotipie (proces fotografic specific prin care se obține o imagine negativă pe un fond albastru închis cu linii albe) pe mătase, o instalație de film de 35 mm și o sculptură comisionată artistului Stoyan Dechev. Proiectul „Cette histoire n’est pas fantastique / Această poveste nu este fantastică”, creează o paralelă între altoirea plantelor și montajul de film pornind de la analogia dintre practica de manipulare a țesuturilor plantelor și editarea imaginilor. Instalația identifică și traduce potențialul plastic, expresiv și poetic al acestor alăturări.

„Galeria noastră îi reprezintă pe unii dintre cei mai cunoscuți artiști din domeniul fotografiei, astfel încât prezența la cel mai important eveniment de fotografie din lume este o urmare firească a eforturilor de a organiza expoziții, de a investi în producția și promovarea lucrărilor de artă fotografică”, explică Anca Poterașu, fondatoarea galeriei cu același nume din București. Ea a adăugat că „România este exact acolo unde ar trebui să fie, promovând tinerele talente din domeniul fotografiei, chiar dacă participăm pentru prima dată la Paris Photo”.

Sectorul „Curiosa”este dedicat anul acesta artiștilor emergenți. Osei Bonsu, curatorul secțiunii din această ediție a Paris Photo, a ales să reflecteze asupra relației din ce în ce mai instabilă a imaginii fotografice cu lumea fizică, tangibilă.

Olivia Mihălțianu a studiat artele vizuale la Universitatea de Arte din Bucureşti, unde și trăieşte şi lucrează. Demersul său poate fi pus în relație cu cross-media, fiind orientat spre procesul artistic situat la limita dintre video, film, fotografie, obiect, instalaţie şi performance. Proiectele de lungă durată ale artistei urmăresc aspecte vizuale care vorbesc despre identitatea personală şi viaţa socială în diferite culturi sau situaţii politice şi economice, surprinse în contextul global şi local ca expresii ale sinelui, interpretând subiecte precum rolul jucat de artist în societatea de astăzi, modelele umane arhetipale, re-contextualizarea sau alienarea.

Lucrările artistei au fost prezentate în numeroase expoziții internaționale precum: Anca Poterasu Gallery (2019); Tranzit.ro / București (2019); Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), Marseille (2019); Ex-east, The past and present stories of the Romanian avant-garde, Fostul sediu al Partidului Comunist în Paris, clădirea Niemeyer, Franța (2019); Muzeul de Artă Contemporană din Atena (EMST), Grecia (2018); A III a ediție a Bienalei Mediteraneene, Israel (2017); LOOP, Barcelona (2017); Zigote Press, Cleveland (2014); Secession, Viena (2010) și multe altele. Lucrările sale sunt expuse în importante colecții românești și internaționale.

Galeria Anca Poterașu este o galerie axată în principal pe fotografie și pe artă video, fiind o prezență recunoscută în București, dar și pe plan internațional. În Franța, galeria a reprezentat cu succes artiștii români din portofoliul său în cadrul sezonului cultural România-Franța 2019 și în evenimente organizate prin parteneriatele internaționale ale galeriei. Fondată în 2011 în București, galeria reprezintă artiști români importanți: Matei Bejenaru, Decebal Scriba, Doina Simionescu, Irina Botea Bucan, Oana Coșug, Belu-Simion Făinaru, Adelina Ivan, Nicu Ilfoveanu, sau Róbert Köteles, Zoltán Béla și Aurora Király, dar și tineri artiști cum ar fi Iulian Bisericaru, Dragoș Bădiță, Larisa Crunțeanu, Daniel Djamo și, desigur, Olivia Mihălțianu.

În perioada august 2018 – septembrie 2019, Galeria Anca Poterașu a fost invitată de comunitatea de galerii din Spinnerei Leipzig să deschidă un spațiu de proiecte expoziționale. Proiectul ce s-a derulat pe parcursul unui an a suprins plăcut publicul local prin experimentele artistice ale artiștilor români prezentați și prin colaborările internaționale cu istorici și curatori de artă. Programul cultural propus de Galeria Anca Poterașu în Leipzig s-a bucurat de sprijinul Institutului Cultural Român și a fost co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

În paralel cu participarea la târgul de artă Paris Photo, publicul din București poate viziona expoziția extinsă a proiectului Oliviei Mihălțianu, la Galeria Anca Poterașu în perioada 25 octombrie – 7 decembrie 2019.

Credit foto: artist Olivia Mihălțianu, „Cette histoire n'est pas fantastique” print argentic alb-negru, 40 x 40 cm, 2018;

Imagini obținute prin amabilitatea Galeriei Anca Poterașu și a artistei.