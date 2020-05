Prima conferință online dedicată sectorului cultural independent

Timp de două zile, în cadrul talk-show-ului online Linked Culture, au fost aduse în atenția publicului virtual realități și previziuni din sectorul cultural românesc pentru anul 2020, printr-o serie de interviuri despre alternative, creativitate, resurse și soluții în fața numeroaselor provocări și oportunități existente într-o lume închisă în casă, în care mobilitatea a devenit un orizont îndepărtat și nostalgic.

Conferința online a fost transmisă în direct, în 21 și 22 mai, pe pagina de Facebook BMagency, unde înregistrările pot fi văzute în continuare.

Artiști, muzicieni, antreprenori și manageri culturali, regizori și actori, reprezentanți ai instituțiilor culturale sau publice au vorbit despre mobilitatea în cultură și reinventarea spațiului cultural.

Unul dintre invitații speciali în cadrul conferinței online a fost Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a asigurat că: “indemnizațiile pentru artiști vor fi prelungite și pe perioada stării de alertă, și avem asigurări din partea Premierului că atâta timp cât sectoarele cultural-creative nu-și vor putea relua activitatea, aceste beneficii vor continua să vină din partea statului român”.

“Ne-am bucurat cu toții să vedem cum domeniile artistice s-au adaptat rapid la condițiile impuse. Să nu uităm că în toată perioada stării de urgență am rămas cât de cât întregi la cap cu filme, cărți și muzică. În cele două zile am primit multe răspunsuri, am văzut cum instituțiile sunt mai mult decât deschise la un dialog și cum creativitatea și voința operatorilor culturali schimbă și adaptează proiecte pentru a menține în viață sectorul cultural independent.” spune Oltea Zambori, organizatorul Linked Culture.

S-a povestit despre cum ar putea mediul privat să colaboreze cu cel instituțional la nivel de măsuri pentru artiștii români, despre cum se pot replia unii organizatori de evenimente și cum se transformă ele dacă autoritățile nu le vor permite.

S-au arătat pionii principali care fac un front comun când vine vorba de banii pentru cultură, iar primăriile din câteva orașe au dezvăluit informații noi despre cum vor arăta finanțările locale pentru cultură în 2020. Am aflat ce se întâmplă și cu Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și ce soluții se caută în continuare pentru a duce mai departe titlul.

Invitații prezenți la Linked Culture 2020, au fost: Alexandru Vakulovski (poet, prozator), Antonio Nartea (Event Manager clubul Expirat), Bogdan Georgescu (regizor), Bogdan Șerban (Radio Guerrilla), Codruț Dumitrescu (Co-Fondator Overground Music), Codruța Vulcu (Fondatoare ARTmania Festival), Dana Sarmeș (Președinte Asociația Culturală Contrasens), Doru Trăscău (solist The Mono Jacks), Edmond Lenarth (Booking Manager Electric Castle), Elena Marcu (Co-fondatoare Black Button Books), Mihai Furtună (avocat), Romina Popescu (membru BETA - bienala timișoreană de arhitectură), Simona Neumann (Director Executiv Asociația Timișoara 2021), Tavi “Vita” Horvath (solist Implant Pentru Refuz), Tinu Vidaicu (Co-Owner Epic Society), Tudor Giurgiu (regizor, scenarist, producător) și Vlad Nancă (artist vizual).