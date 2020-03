Prima vloggeriță din România cu peste un milion de fani pe Instagram

Mimi este oficial prima vloggeriță din România care a depășit un milion de fani pe Instagram

Mimi, pe numele ei real Mihaela Pantea, este una dintre cele mai urmărite și influente vedete din online-ul românesc. S-a apucat de vlogging în urmă cu 4 ani, pe vremea când studia actoria în Londra.

Dezinvoltă și spontană, Mimi, a câștigat rapid un loc în inimile adolescenților, astăzi devenind prima vloggeriță din România care a trecut de pragul de un milion de urmăritori pe Instagram. În acest moment, cifrele pe internet arată așa: 927.000 de abonați pe YouTube, peste 76 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 300.000 de fani pe Tik Tok.

Pe Instagram, de la deschiderea contului până in prezent are peste 29 de milioane de like-uri și peste 187.000 de comentarii. Sub username-ul @mimimp, postează fotografii din viața de zi cu zi, campanii pentru diverse branduri cu care colaborează, dar și proiecte de CSR, cauze pe care ea alege să le susțină.

Datorită ascensiuni rapide în industrie, tânăra vloggeriță, a fost premiată cu Social Media Star la Gala Unica și lucrează cu cele mai importante branduri. Mimi este singurul vlogger român care a avut un pannel la o conferință internațională a vloggerilor, VidCon.

În 2019, Mimi a fost primul vlogger din FM-ul românesc și, de asemenea, a susținut cauza Salvați Copiii România pentru proiectul #FaraFricaPeNet, un proiect care vorbește despre cyberbulling și pericolele din mediul online. Tot ea a fost și în primul sezon al emisunii “Viața Bate Vlogul”, de pe ProTV Plus.

