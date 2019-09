Proiectul „HIT”, câştigător al EUROPALIA Curator's Award, prezentat de Claudia Rădulescu şi Els Vermang

Expoziţia proiectului „HIT”, o colaborare între artista de origine română Claudia Rădulescu şi curatoarea şi artista belgiană Els Vermang, va fi prezentată la KANAL-Centre Pompidou, în perioada 13 decembrie 2019 - 26 ianuarie 2020. Artista Claudia Rădulescu este câştigătoarea celei de-a treia ediţii a EUROPALIA CURATOR’S AWARD, premiu lansat de Festivalul Internaţional de Arte EUROPALIA, la a cărui ediție de anul acesta România are statut de invitat de onoare. Participarea țării noastre este coordonată de Institutul Cultural Român.

„Proiectul – realizat împreună cu Els Vermang – şi ideea de HIT au pornit de la o lucrare proprie, «Imposture/ Impostura», un cântec pe care l-am compus cu scopul de a combina mai multe elemente, aşa cum aş fi lucrat la o sculptură sau la o pictură”, a declarat Claudia Rădulescu.

În mod paradoxal, „Imposture”, numele dat de Claudia Rădulescu piesei muzicale, provine de la o scurtă scenă filmată în Delta Dunării: două fete dansând pe câmp, scăldate în lumină, cu rochiile lor roşii şi părul lung mişcându-se în voie. Claudia Rădulescu i-a ghidat, pe baza acestor elemente vizuale, pe muzicienii, aranjorii şi producătorii care au ajutat-o la realizarea piesei muzicale. În contrast cu imaginile idealizate, textul piesei denunţă impostura unei lumi capitaliste, de care protagonistele se eliberează.

„Am scris textul şi am compus melodia împreună cu Lisa Barros Greindl şi Michel Hatzigeorgiou. Prima versiune a melodiei a fost lansată în luna iulie. Plecasem de la ideea unei anumite stări a capitalismului actual, să spunem cel în care am ajuns să conlocuim pe un teritoriu, în regim privatizat, unde am constatat că impostura este un factor principal al vieţii cotidiene. Ideea mea de cântec era o denunţare a acestei stări actuale, care poate fi la nivel instituţional, politic, uman, social”, mărturiseşte artista, care propune, în acest proiect, o eliberare prin cântec şi dans.

Alături de curatoarea Els Vermang, Claudia Rădulescu a făcut o analiză sistematică şi conceptuală a piesei, reprezentând punctul de plecare al instalaţiei „MPSTR”, coordonată de Els Vermang. Inspirată de ritmurile cântecului şi de atmosfera din videoclip, instalaţia are în vedere descompunerea melodiei „Imposture” într-o partitură grafică, spaţială. „Els Vermang va interveni în jurul melodiei în sens vertical, ea desfăşurând partitura muzicală spaţial, iar eu voi lucra pe imaginea acestui videoclip. Pentru noi era importantă această confruntare, între o lucrare conceptuală şi una fizică”, a explicat Claudia Rădulescu.

În perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 expoziţia va fi completată cu elemente noi. „În general, aşa lucrez. Pentru mine, opera nu este ceva stabil, fixat într-un obiect sau într-un moment. Ea poate începe cu un gând, aşa cum s-a întâmplat acum trei ani, şi poate sfârşi în 2025. Pregătesc mai multe colaborări, mai multe versiuni ale melodiei, pentru toate gusturile. Vom edita un LP pentru vernisaj”, a mai spus artista.

În cadrul expoziţiei vor fi prezentaţi şi colaboratorii acestui proiect: instituţiile EUROPALIA şi KANAL - Centre Pompidou, muzicieni, producători, agenţii de presă, firme, jurnalişti.

Claudia Rădulescu vorbește și despre experiența câştigării EUROPALIA CURATOR’S AWARD: „Europalia a lansat un premiu dedicat în general tinerilor curatori, care propun lucrări noi. Acestea fiind condiţiile, eu şi Els Vermang ne-am propus să facem expoziţia pe baza unei melodii. Evident că ideea de HIT pentru noi, care suntem plasticiene, nu este aceeaşi ca pentru un muzician. Am numit-o în mod ironic. Els lucrează foarte mult arhitectural, cu un anumit algoritm inclus în lucrări, cu o logică strictă, iar eu sunt contrariul”. Ea conchide că oamenii ar trebui să facă muzică, „nu doar pentru oralitate, dar şi pentru partea sonoră, care vindecă”.

Claudia Rădulescu trăiește și lucrează la Paris și Bruxelles. Artista abordează multiple medii artistice: pictura, sculptura, performance-ul, muzica şi filmul. Mișcarea reală sau imaginară ce recompune opera este, pentru Claudia Rădulescu, un joc între individ, opera de artă și societate.

Expoziții (selecție): Kiss the Frog, Coffre-Fort, Bruxelles (2017, solo); Friche, Bruxelles (2017); La vie intense, Etablissement d’en face Premium, Bruxelles (2016); Tamango - Borș & Rițiu, Marius Nedelcu, Claudia Rădulescu, Muzeul Național de Artă Contemporană, București - Valea Plopilor (2016); Fumewaar?, Clougof, Bruxelles (2014, solo); Stir / Pigweed - film 52’, Claudia Rădulescu 2009, Roma Pavilion, Biennale di Venezia (2011), From Love with Brussels - Van Abbemuseum, Eindhoven (2008), The New Collection - Stedelijk Museum, Lier (2007); L’Esprit moderne, Etablissement d’en face, Bruxelles (2005, solo); Incitation à la vie privée, Galeria Aliceday, Bruxelles (2005, solo); Le Vrai musée, Bruges (2002, solo); Une Idée archéologique, Stedelijke Museum – Sittard (1999, solo).

Festivalul EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate - Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, alături de EUROPALIA International, organizatorul manifestării. Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României, țara invitată de onoare.