Romanian Design Week anunță câștigătorii ediției a doua a RDW Awards by glo

Cea de-a doua ediție a RDW Awards by glo și-a desemnat câștigătorii în cadrul galei de premiere găzduite de Teatrul Odeon și prezentate de Mihai Gurei. Evenimentul a sărbătorit toate cele peste 200 de proiecte expuse anul acesta la Romanian Design Week, fiind premiate acele lucrări care s-au făcut remarcate atât prin abordarea creativă, cât și prin execuție și încadrarea în contextul actual.

Boardul creativ Romanian Design Week a premiat 16 dintre proiectele expuse în spațiul central al ediției Romanian Design Week cu numărul șapte, clădirea BCR din Piața Universității.



Premiile RDW Awards by glo 2019 sunt:

- la secțiunea Arhitectură au fost acordate cele mai multe premii: patru proiecte de arhitectură de interior și un proiect de arhitectură construită.

- arhitectură de interior - Farmacia CC, un proiect dezvoltat de Studio Est care readuce în prezent farmacia clasică, de tip laborator; renovarea locuinței de la etajul întâi din imobilul Villa ERTLER, situat în zona centrală protejată a municipiului Oradea, construit la începutul anilor 1900, proiect semnat de Alexandru Szuz Pop; reamenajarea casei memoriale Anton Pann, de către studioul Zeppelin, cu miza de a transforma un muzeu al artei scrisului, al limbii și al muzicii într-o experiență complexă; reamenajarea concept store-ului Meșteshukar ButiQ - Mbq: Războiul de ţesut, gândită de Stardust Architects*.

- arhitectură construită - reconversia casei construite în 1927 de unul dintre arhitecții exponenți ai stilulului neoromânesc, arh. Florea Stănculescu, în sediul filialei București a Ordinului Arhitecților din România, proiect semnat de STARH architecture office.

- la secțiunea Design Grafic câștigătorii sunt - Grapho_mat pentru identitatea vizuală a proiectului cultural Cele Mai Frumoase Cărți, ideea de bază fiind alphabet soup, un amestec de litere care formează cuvântul cărți, cuvânt care trece de la o stare la alta; Daniel&Andrew pentru proiectul Fiction Tuesdays, o serie de afişe pentru serile de film „Fiction Tuesdays" ale Centrului Ceh din Bucureşti; GLITCH, pentru identitatea şi comunicarea evenimentului Marele Party ZU - un concept inspirat din nebunia brutalistă desenată în Windows Paint; Visual Playground, pentru grafica evenimentului Visual Playground 2019 - fiecare piesă care compune identitatea grafică este vopsită, asamblată, lipită și fotografiată într-un efort colectiv ce ilustrează esența festivalului.

- la categoria Design de Produs au fost premiate următoarele proiecte - colecția Shade semnată de Dare to Rug, care cuprinde patru covoare grafice și colorate create prin metoda hand-tufted cu lână din Noua Zeelandă și mătase; Your Modular Design Set, realizat de TIKA Lab, un sistem modular care se transformă într-un număr nelimitat de structuri, cum ar fi lămpi sau obiecte de design pentru birou, locuință sau magazine.

Lista este completată de inițiativa DeltaCraft, apreciată de juriu drept un demers excelent, fiind premiate toate obiectele dezvoltate în proiect: paravanul din rogojină Weave Screen, semnat de designerul Ştefan Păvăluţă; lampa din chirpici Delta Pendant Lamp, creată de Georgiana Ghiț, un obiect sustenabil care dorește să schimbe percepția despre resursele naturale, dar și despre meșteșug; Dom pentru Letea de Valentina Puzdercă, un set inedit pentru păstrarea mâncării; Seating Volumes, o serie de obiecte din stuf care poartă semnătura lui Radu Abraham.

- la secțiunea Fashion au fost premiați - Carmen Secăreanu pentru colecţia Fall 2019, care prezintă simplitatea într-o formă complexă printr-o abordare minimalistă și folosirea materialelor 100% naturale; Ferencz Borbala, pentru The Return of the Shreds: piese vestimentare realizate din haine upcycled; SEEN USERS, cu SEEN 5.0 Made in Romania, colectie care își are inspirația în teme profund românești, precum sculpturile lui Brâncuși sau costumul tradițional; Ana Alexe, pentru colecția Autopsie care propune ținute sensibile, spectaculoase, fără a fi copleșitoare.

Board-ul creativ Romanian Design Week 2019 este format din: Ștefan Ghenciulescu, arhitect, critic şi cercetător în domeniul arhitecturii şi urbanismului, redactor-şef al revistei Zeppelin, conferenţiar universitar în cadrul UAUIM; Adrian Soare, co-fondator și membru al echipei CUMULUS; Iulia Stanciu, arhitect, fondator și asociat la biroul de arhitectură STARH, doctor în arhitectură și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București; Dorin Ștefan, arhitect, profesor universitar, doctor în arhitectură - pentru secțiunea Arhitectură; Andrei Iovu, redactor-șef Harper’s Bazaar; Domnica Mărgescu, director de modă Elle; Maurice Munteanu, editor de modă Elle; Irina Schrotter - pentru secțiunea Fashion; Mihai Gurei, Creative Director și Owner Intro; Mihnea Ghilduș, designer de produs, fondator platforma Dizainăr, Director Creativ DZNR Studio; Carolin Ivănescu, Head of Design pentru unul dintre cei mai mari producători de mobilă din România - pentru secțiunea Product Design; Adrian Boțan, Preşedinte Creative Council Europe şi Global Executive Creative Director, McCann Worldgroup; Ovidiu Hrin, fondator și lider Synopsis; Roman Tolici, pictor - pentru secțiunea Graphic Design & Ilustrație.



RDW Awards by glo, un format nou al Romanian Design Week inițiat odată cu ediția din 2018 a festivalului, își propune să încurajeze excelența și să promoveze cele mai bune exemple de bune practici, din convingerea că acestea pot crește standardele proiectelor generate de industriile creative din România.