Street Delivery cheamă în stradă cel mai mare focus grup pe tema crizei climatice

Street Delivery — Orașe pentru climă

București, Timișoara, Iași, Cluj, Baia Mare, Oradea, Craiova, Bacău, Sibiu și Chișinău ies în stradă la Street Delivery și formează cel mai mare focus-grup pe tema crizei climatice, cu scopul de a transmite o serie de revendicări autorităților locale.

‘În 2015, am dedicat ediția aniversară încălzirii globale și am lansat un avertisment legat de efectele vieții urbane asupra mediului. Între timp, ‘în cel mai rău’ caz a devenit realitate, iar criza climatică nu mai e doar un scenariu distopic. Așa că anul ăsta, invităm comunitatea de sute de mii de oameni care s-a strâns în jurul Street Delivery să participe la cel mai mare focus grup dedicat crizei climatice pentru a ne transforma orașele în poli ai schimbării’, spune Dona Teșcovschi, comunicator al Street Delivery.

Timp de trei zile, cetățeni din 10 orașe, alături de ONG-uri, inițiative cetățenești, artiști, asociații, arhitecți, autorități locale și alți actori relevanți, vor dezbate în stradă problemele orașului din perspectiva schimbărilor climatice. Ediția își propune să găsească, alături de participanți, soluții reale pentru patru dintre cele mai de impact servicii publice - energie, spații verzi, mobilitate și managementul deșeurilor.

‘2020 e anul alegerilor și vrem ca revendicările noastre, ale cetățenilor, să ajungă la viitorii candidați la primărie și mai departe de atât. Vrem ca problema schimbărilor climatice și a calității vieții urbane să fie puncte centrale pe agenda lor. Vrem să le arătăm decidenților politici că există presiune publică, dar și dorință de colaborare din partea societății civile. Un oraș conștient de impactul pe care îl are asupra mediului este un oraș mai bun pentru locuitorii săi’, a adăugat Cristian Neagoe, unul dintre fondatorii Street Delivery.

După cele trei zile de brainstorming în stradă, ștafeta va fi predată autorităților fiecărui oraș, alături de revendicările și soluțiile cetățenilor lor ca răspuns la criza climatică. Organizatorii, alături de comunitatea Street Delivery, cer ca aceste măsuri să fie asumate și implementate în următorii 4 ani, pentru a reduce impactul imediat asupra mediului.

Pe lângă cele patru servicii publice, în stradă vor fi și proiecte care vor ilustra bune practici din sfera alegerilor personale: alimentație, consum responsabil, vestimentație și multe altele. Plus doza firească de fun, însă fără a compromite posibilitatea la distracție a generațiilor următoare.

Street Delivery 2020 — Orașe pentru climă este un eveniment anual organizat de Fundația Cărturești și Ordinul Arhitecților din România, co-finanțat prin #TimbrulDeArhitectură. Anul acesta se întâmplă în două țări - România și Republica Moldova - și în 10 orașe, începând cu luna iunie.

Manifest

#orașepentruclimă

Orașele noastre sunt poli de creștere și spații de test pentru modul în care interacționăm și reacționăm. Orașele noastre consumă enorm de multe resurse și produc, la schimb, noi moduri de viață. Vrem ca acest schimb să devină echitabil.

Orașele responsabile sunt un răspuns necesar în fața crizei climatice și cea mai credibilă formă pentru a accelera schimbarea spre bine. Orașele pentru climă sunt orașele celor care caută soluții.

#atunci

De 15 ani, Street Delivery eliberează strada de mașini și proiectează imaginea unui oraș pe care poți să-l iubești. În 2015, am dedicat ediția aniversară încălzirii globale și am lansat un avertisment legat de efectele vieții urbane asupra mediului. Am sperat atunci că vom fi generația care va schimba macazul, prin acele mici alegeri personale care contează.

#acum

Azi, am ajuns într-un punct critic în care sunt necesare schimbări majore și rapide ale felului în care trăim în orașe, schimbări care depind de decizii instituționale.

Pe plan internațional se acționează. Comisia Europeană a declarat starea de urgență climatică, iar autoritățile își asumă reglementări pentru atenuarea impactului nociv asupra mediului și umanității. În România, municipalitățile încă nu par să conștientizeze gravitatea situației, deși efectele încălzirii globale se simt din ce în ce mai puternic.

#ce facem

Cu o comunitate de sute de mii de oameni și o prezență în 10 orașe, Street Delivery 2020 va aduce în stradă cel mai mare focus-grup pe tema crizei climatice și va căuta soluții reale pentru patru dintre serviciile urbane esențiale — energie, spații verzi, mobilitate, și managementul deșeurilor.

Timp de trei zile, comunitatea cetățenilor care își vor orașul înapoi, alături de ONG-uri, inițiative cetățenești, artiști, arhitecți, asociații, autorități locale și alți actori relevanți, vor dezbate în stradă problemele orașului din perspectiva urgenței climatice.

#cevrem

Predăm apoi ștafeta autorităților locale, oferindu-le revendicările și propunerile cetățenilor. Cerem ca aceste măsuri să fie asumate și implementate în următorii 4 ani, pentru a reduce impactul imediat asupra mediului. Astfel, orașul prietenos pe care îl visăm poate ajunge cu un pas mai aproape de realitate.