Într-o hală readusă la viață, revitalizată pentru cultura și comunitatea artistică a Bucureștiului, în jurul Caietelor de Bune Practici Constructive pentru zonele istorice ale Capitalei - Catalog București, ARCEN invită bucureștenii, pe 7 februarie 2020, de la 19.30, la un experiment artistic, dedicat imperativului momentului: refuzul de a abandona Bucureștiul în resemnare.

Evenimentul se va desfășura la Galeria SENAT/ Combinatul Fondului Plastic (str Băiculești nr. 29). Vor fi patru ore de dans contemporan, poezie și muzică, într-o desfășurare menită să pună în valoare Caietele de Bune Practici Constructive pentru zonele istorice ale Capitalei – Catalog București, prezentate în cadrul unei instalații concepute de arhitectul Mircea Barac, care va asigura și proiecțiile video din cadrul acesteia.

„Pentru București, anul 2020 este un an critic. Ceea ce se mai poate face azi nu se va mai putea face niciodată. Degradarea patrimoniului, riscul seismic iminent, poluarea și traficul sunt probleme urgente care afectează vital orașul și viața locuitorilor lui. Dacă nu acționăm acum, va fi prea târziu pentru viața noastră și pentru cultura și identitatea Bucureștiului. Al doisprezecelea ceas este momentul în care nu trebuie să ne abandonăm în resemnare. THE TIME IS NOW e despre timpul potrivit pentru curaj, pentru acțiune, pentru solidaritate. E timpul să ne regăsim stima de sine și să trezim Bucureștiul la viață. THE TIME IS NOW este o celebrare a curajului de a acționa pentru viitorul Bucureștiului”, a declarat presei Edmond Niculușcă, în pregătirea evenimentului.

Experimentul adună patru poeme coregrafice susținute de dansatoarea și coregrafa Oana Mureșan, în lectura lui Edmond Niculușcă și alte patru experimente muzicale ale grupului Sentiment care va compune, cu ajutorul sintetizatoarelor, muzică analog, într-un dialog permanent cu dansul și poezia contemporană. Dansul, poemele și muzica vor avea o creștere tot mai mare la nivel de intensitate a emoțiilor, a mesajului, a interpretării. Evenimentul se deschide cu dans, muzica intră după dans, iar seria poemelor coregrafice se deschide, atipic și curajos, cu poemul despre timpul potrivit din Ecleziastul, urmând apoi lectura poeților contemporani: Nora Iuga, Simona Popescu, Gellu Naum, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Matei Vișniec, Mircea Ivănescu, Claudiu Komartin, Ioan Es. Pop.