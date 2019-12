Transformarea României în ultimii 30 de ani, surprinsă în expoziţia “Then and Now” organizată de ambasada SUA la ICR

Expoziţia de fotografii “Then and Now - Romanian Perspectives Celebrating 30 years of Transforming Change” a fost deschisă miercuri, la Institutul Cultural Român, de ambasadorul Statelor Unite în România, E.S. Adrian Zuckerman. La eveniment a participat și preşedintele interimar al ICR, Mirel Taloş.

„Este o mare plăcere să fiu aici, sunt mândru să fiu aici în calitate de ambasador al SUA în România, vreau să ştiţi că nu aveţi un prieten mai bun decât poporul american, că SUA şi România sunt unite în interese comune, sunt legate filosofic, iar SUA au fost şi vor continua să fie un sprijin energic pentru poporul român. SUA apreciază România ca fiind un puternic partener independent, economic şi de securitate. Vreau să-i felicit pe toţi participanţii, toate fotografiile expuse sunt absolut fabuloase. Această expoziţie serveşte drept o readucere aminte importantă a evenimentelor în care România a fost implicată în mod dramatic în ultimii 30 de ani, trebuie să ne amintim şi să reflectăm la perioada comunistă, astfel încât să nu mai facem aceleaşi greşeli”, a afirmat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România la ICR.

50 de fotografii alb şi negru de „atunci” şi color de „acum” pot fi admirate în Sala Mare a Institutului Cultural Român.

„Este primul eveniment cultural la care ambasadorul SUA participă în România, într-o perioadă simbolică pentru această ţară, zilele în care se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului, iar această expoziţie are legătură cu această aniversare. Sunt două cuvinte care marchează această expoziţie, acest eveniment, aceste zile şi mandatul domnului ambasador: libertate şi transformare. Sunt 30 de ani de când românii şi-au recucerit libertatea. (...) Expoziţia arată cum era România înainte de 1989 şi cum arată acum, o transformare la care America ne-a ajutat din plin şi mizăm în continuare pe sprijinul Americii, aliatul nostru strategic. Cred că România trebuie să stea lângă America”, a declarat Mirel Taloş, preşedinte interimar al ICR.

„Crearea acestei expoziţii constituie un important memento. Deşi Romania a evoluat radical în ultimii 30 de ani, trebuie să ne amintim şi să reflectăm la cum era în perioada comunistă, pentru a nu fi destinaţi să facem aceleaşi greşeli. Mulţi oameni, nerăbdători în privinţa progresului înregistrat de România în aceşti 30 de ani, nu înţeleg impactul pe care l-au avut ravagiile pe care le-a făcut comunismul în instituţiile din România. Vă invit să priviţi fotografiile despre ce a fost şi ce este acum şi să vă întreb dacă este ceva la care România să vrea să se întoarcă. O parte din fotografii servesc drept amintire a vremurilor care s-au scurs, cea de-a doua prezintă cât de departe a ajuns România în aceşti 30 de ani”, a fost îndemnul ambasadorului SUA, care a subliniat că „rezistenţa acestui popor a transformat România în ţara prosperă şi de succes de acum”.

„Aceste fotografii sunt remarcabile în privinţa expresivităţii, a emoţiilor transmise şi surprind transformarea României în ultimii 30 de ani. «Atunci», un termen ce trimite la un indice temporal trecut, o imagine alb negru a copilăriei noastre aşa cum reiese din fotografii, «acum» – termenul devine sinonim cu libertatea precum numele organizaţiei noastre. Acest «acum» înseamnă un prezent în care învăţarea pe tot parcursul vieţii, cultura şi sportul sunt valori accesibile fiecărui individ. Fotografiile color coagulează esenta libertăţii în România”, a spus curatorul expoziţiei Mircea Șiclovan, director al Asociaţiei Liber la Educaţie, Cultura și Sport.

Expoziţia „Atunci și acum”, găzduită în Sala Mare a ICR, va putea fi vizitată până la 4 ianuarie 2020.