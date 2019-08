Wanda Mihuleac explorează relația dintre imagine și text în expoziția „101 Livres Ardoises“, prezentată în cadrul EUROPALIA

Expoziția de artă contemporană „101 Livres Ardoises“ (101 cărți-ardezie) a artistei Wanda Mihuleac, un demers artistic de explorare a semnificațiilor pe care forma, materia, textura și cromatica suportului le conferă textului, va fi găzduită de Teatrul din Liège, în perioada 8-31 octombrie 2019, în cadrul Festivalului EUROPALIA România, cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Prezentate sub forma unor instalații, cele 101 lucrări – cărți-obiect sau obiecte-carte – au fost create de Wanda Mihuleac de-a lungul a șapte ani, în urma întâlnirii artistei cu 101 poeți, artiști și muzicieni francofoni cu care a colaborat în cadrul acestui experiment colectiv. Printre ei se numără belgienii Werner Lambersy, Yves Namur, Laurence Vielle, Béatrice Libert, Jan Mysjkin, francezii Michel Deguy, Bernard Noël, italianul Davide Napoli, spaniolul Fernando Arrabal sau românii Magda Cârneci, Linda Maria Baros, Matei Vișniec, Șerban Foarță, Valeriu Stancu și Claudiu Komartin.

Aceste poeme vizuale sunt scrise cu cerneală albă pe suport negru – hârtie, carton, oglindă, sticlă, obiecte diverse, pe care artista le-a ales pentru a transmite un mesaj, o stare, o invitație la (re)citirea a unui vers sau a unui fragment dintr-o partitură. Din colecția sa fac parte cărți-tăblițe, cărți-șezlong, cărți-panglică, cărți-bumerang, cărți-sticlă, cărți-cutie, obiecte de artă care se află la granița dintre poezie și arta vizuală, cucerind ambele teritorii. Curatorul expoziției este scenografa Andra Badulesco Vișniec.

Expoziția „101 Livres Ardoises“ va fi deschisă la Teatrul din Liège în data de 8 octombrie 2019, ora 18:30, în prezența artistei Wanda Mihuleac și a scriitorilor Linda Maria Baros și Davide Napoli, prilej cu care va fi lansat în Belgia albumul 101 Livres Ardoises apărut în 2017 la editura franceză Les Éditions Transignum prin programul Publishing Romania, derulat de Centrul Cărții (ICR). În cadrul evenimentului, poeții Linda Maria Baros și Davide Napoli vor susține o lectură-performance.

Wanda Mihuleac (n. 1946, Bucureşti) este artist vizual. Opera sa pluridisciplinară îmbină tehnicile tradiționale – desen, pictură, gravură – cu noile tehnologii și modalități de expresie – instalații, video și creații digitale – în performanțe poetice. Este fondatoarea și coordonatoarea editurii franceze Les Éditions Transignum. A ales să se stabilească în Franța după o bursă de un an la Cité Internationale des Arts, oferită de Ministerul Culturii Francez în 1988. A absolvit Institutul de Arte Plastice din Bucureşti şi l’Université Paris 1 Sorbonne, Franţa. A obținut numeroase premii internaționale, cel mai recent fiind Premiul «Michel Ange» conferit de Cénacle Européen Francophone (2016). A avut peste 40 de expoziţii personale în galerii din ţară şi din străinătate, printre care „Contextualizări“, găzduită de Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) din București în perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018. Wanda Mihuleac a participat la Bienalele de arta de la Veneția (Italia), de la Paris (Franța) și de la Sao Paulo (Brazilia), a expus la Centre Pompidou (Franta), World Print Four San Francisco (SUA), Impact Festival Kyoto (Japonia), Art Expo New York (SUA), SAGA 92, 93, 96, 98, 99 Paris (Franța), Lineart (Belgia) Affordable Fair 99, 2000, Londra (Marea Britanie), Art Multiple Düsseldorf (Germania), Biennale de sculpture en plein air de Skironio Museum (Grecia), Hamburg (Germania), Frankfurt (Germania), Print Show 2000 Londra, Bienala Internațională de Gravură de la Heidelberg (Germania), Bradford (Marea Britanie), Ljubliana (Slovenia), Banska-Bistrica (Slovacia), Grenoble (Franța), Łódź (Polonia), Maastricht (Olanda), Praga (R.Cehă), Györg (Ungaria), Belgrad, Bitola (Serbia), Lisabona (Portugalia), Chamalières (Franța).

A realizat mai multe ediţii de carte bibliofilă (Umberto Eco, Emil Cioran, Jacques Derrida, etc.) şi a semnat numeroase instalaţii & video la Bucureşti, Paris, Veneția, Londra, Bruxelles.

Davide Napoli (n. 1962, Palermo) este scriitor, artist plastic si performer, doctor în filozofie și științele artei. Predă Arte Plastice la Universitatea Sorbona Paris 1 și este profesor la Accademia di belle arti din Palermo, Italia.

Linda Maria Baros (n. 1981, București) este poetă, traducătoare și critic literar de origine română, stabilită la Paris. Este laureată a celebrului premiu de poezie Prix Guillaume Apollinaire (Franța, 2007) și membră titulară a Académiei Mallarmé.

Festivalul EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate – Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, alături de EUROPALIA International, organizatorul manifestării. Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României, țara invitată de onoare.