Bucharest International Dance Film Festival prezintă E X P A N D - laboratorul de dezvoltare de proiecte cinematografice

Bucharest International Dance Film Festival, unica manifestare cinematografică din România dedicată filmelor de dans, care va avea loc între 4 - 8 septembrie, își propune anul acesta să susțină noua generație de creatori și colaborarea dintre tinerii regizori și coregrafi prin proiectul E X P A N D - laboratorul de dezvoltare de proiecte cinematografice.

Laboratorul, găzduit de Teatrul Apollo 111, va consta într-o serie de conferințe, sesiuni de prezentare a proiectelor selectate (pitching sessions), întâlniri one-to-one între artiști, mentori și industrie. Andy Wood (UK), renumit creator de film de dans, recunoscut pentru estetica sa minimală și arhitecturală, Claudia Kappenberg (UK), artistă activă în spectacole și media și Peter Schneider (SUA), producător de teatru și film american, primul președinte al Studiourilor Walt Disney (1985 - 1999), fiind considerat ca omul care a reinventat producția filmului de animație, vor fi mentorii celor 5 participanți ai laboratorului. Aceștia vor susține, de asemenea, masterclass-uri deschise publicului:

Masterclass Andy Wood - joi, 5 septembrie, ora 15.00, la Teatrul Apollo 111

Lecture Claudia Kappenberg - sâmbătă, 7 septembrie, ora 10.00, la Teatrul Apollo 111

Masterclass Peter Schneider - duminică, 8 septembrie, ora 11.00, la Teatrul Apollo 111

Intrarea la cele trei masterclass-uri este gratuită, pe bază de înscriere până la data de 3 septembrie, la adresa de e-mail: contact@bidff.ro.

În competiția E X P A N D au intrat 5 proiecte aflate în stadiul de dezvoltare, semnate de Simon Fildes (UK), Bogdan Olarson (RO), Cristian Fierbințeanu (RO), Jean Lorin Sterian (RO) și David Franklin (ES), care folosesc limbajul non-verbal și dansul ca principal vocabular și tratează subiecte care țin de problematici ale corporalității și a influenței dansului asupra spațiului social.

O selecție inedită de filme de arhivă ce descoperă istorii diverse ale dansului în arii de nișă ale genului cinematografic românesc, curatoriată de Corina Cimpoieru și Bogdan Movileanu, prin proiectul Arhivele Dansului, va fi prezentată într-un cine(dans)concert acompaniat de trupa Karpov not Kasparov, la Centrul Național al Dansului din București, miercuri, 4 septembrie, de la ora 21:00.

Unul dintre cele mai bune produse de export synth-pop/dance/electronic din România, Karpov not Kasparov au cântat în ultimii ani pe scene de club și la festivaluri din toată Europa. Sunetul lor amintește de disco-ul anilor '80 fiind optimist și dansabil. Anul acesta, Karpov not Kasparov au acceptat invitatia BIDFF de a face un cine concert pornind de la filmele din Arhiva CNDB.

Midnight Specials - cine(dans)concert este o radiografie a filmului de dans, prezentată prin 16 producții de arhivă realizate între 1927 și 1972. Unul dintre cele mai așteptate filme din selecție este comedia ”Lache în harem ” (1928, regia Marcel Blossoms) în care vor putea fi urmărite ipostaze efemere ale dansului în sincron cu “noile media” ale filmului mut din anii ’20, interpretate de Elena Penescu Liciu (prim-balerină la Opera din Cluj), alături de trupa de balet a Teatrului Cărăbuș.

Tot la Centrul Național al Dansului din București, pe 7 septembrie, de la ora 20:00, va fi prezentată selecția Emotional Bodies, curatoriată de Adina Marin de la Bucharest International Experimental Film Festival și realizat cu susținerea Cinedans. Cinci filme, cinci tipuri de limbaj fizic ce acoperă o plajă de emoții și situații care se întinde de la experiența amară a singurătății la hiperactivitatea din jungla modernă a finanțelor, de la relațiile de familie și între generații la comunitățile post-internet.

O compilație de filme curatoriate în parteneriat cu Ioana Bogdana și Eva Todică de la Super! Festivalul de Filme Făcute de Adolescenți va fi, de asemenea, prezentată în cadrul #BIDFF5. 12 scurtmetraje de dans selectate de adolescenți îi așteaptă pe cei care vor să descopere ce mai înseamnă iubirea în epoca virtuală, când totul se transformă în numere, la Muzeul Țăranului Român, vineri, 6 septembrie, de la ora 16:00, la proiecțiile Love in the Age of the Virtual.

Iubitorii de film de dans pot viziona cele mai bune filme din cadrul Festivalului de Film de Dans - FIVER, sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 16:00, la Linotip - Centru Independent Coregrafic. Cinci filme de dans, toate premiate în cadrul festivalului de la Madrid, vor ghida publicului într-o călătorie a emoțiilor extreme și a poveștilor cu ramificații multiple. Selecția de filme este curatoriată chiar de Samuel Retortillo, directorul artistic al FIVER International Screendance Movement, prin Institutul Cervantes.

Filmul care deschide a cincea ediție Bucharest International Dance Film Festival -AND THEN WE DANCED - DESCHIDEREA BIDFF '19 - este o coproducție Suedia-Georgia-Franța din 2019, extrem de apreciată de critica de specialitate - un portret al unei societăți conservatoare ce are încă puterea de a-si îndepărta sau ignora cetățenii care nu urmează „tradiția”. Dansul georgian, exponent al virilității, e lumea în care regula de aur este supunerea. Ce se întâmplă atunci când prima dragoste a unui adolescent se lovește de eșafodajul unor convingeri ce-i neagă dreptul la fericire?

Anul acesta BIDFF deschide o nouă secțiune competițională dedicată musicalurilor avangardiste. O selecție exclusivă de cinci scurtmetraje puternice din Franța, Congo, România și Cehia te vor face să chicotești cu empatie. Dansul întâlnește muzica întâlnește povești imprevizibile. În această selecție unică de scurte, personaje fermecătoare fac tot ce le stă în putință ca să evite monotonia.

Regizori și coregrafi români se întâlnesc anul acesta în web-ul complicat al sinelui. Aceștia explorează tumultul zilnic, restabilind conexiunea cu propriile corpuri, descoperind noi căi către fantezii inadecvate. Opt scurtmetraje experimentale și o animație te vor face să te întrebi cum să te conectezi cu tine și cu mediul în care trăiești.

MASTERCLASS ANDY WOOD

Ca artist, Andy Wood lucrează transdisciplinar, activând în cinema, artă video, fotografie și sunet. Este unul dintre cei mai renumiți creatori de film de dans, recunoscut pentru estetica sa minimală și arhitecturală. Filmele și lucrările sale video au fost prezentate în festivaluri internaționale de film, galerii de artă, închisori, spații publice și TV. Andy a studiat Arte Plastice în Anglia, a lucrat ca muzician și producător pentru mai mulți ani și în prezent conduce o companie de producție de film documentar și art house. Este unul dintre programatorii Leeds International Film Festival și organizează o competiție dedicată filmelor scurte de dans în cadrul Short Film City.

Juriul BIDFF 2019 va fi format din Peter Schneider (SUA) și Andy Wood (UK), alături de Ada Solomon (RO), unul dintre cei mai importanți producători de film din România, Gulin Ustun (TR), directorul Meetings on The Bridge, platforma de co-producții din cadrul Istanbul Film Festival, și Martine Dekker (NL), directorul festivalului Cinedans din Amsterdam.

Aceștia vor acorda Premiul Cel mai bun film românesc, în valoare de 500 de euro, unuia dintre cele 8 scurtmetraje prezentate în competiție. Cel mai bun musical, dintre cele 5 înscrise în concurs, va primi de asemenea un premiu de 500 de euro.

În Competiția Internațională și în cursa pentru Trofeul Cel mai bun film au intrat 30 de scurtmetraje, iar Conceptual Lab va oferi 1000 euro filmului care va avea cel mai puternic impact asupra juriului festivalului. Acestora le va fi adăugat Premiul Cel mai bun proiect, din cadrul E X P A N D, oferit de Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc, în valoare de 1000 de euro. Ca în fiecare an, spectatorii își vor vota favoritul, iar BIDFF va contoriza voturile pentru a acorda Premiul Publicului.

Cea de-a cincea ediţie a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc în perioada 4 - 8 septembrie, în șase locații din București. Tema ediţiei de anul acesta a singurului festival de gen din România este The Network/ Rețeaua și își propune să conecteze artiști, producători, selecționeri și jurnaliști care gravitează în jurul ideii de mișcare.