Caravana Les Films de Cannes à Râșnov

Covorul roșu s-a strâns după cea de-a 72-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, însă Caravana Les Films de Cannes continuă în România cu o selecție de filme prezentate pe croazetă în 2018.

Ultimul weekend din iunie promite la Cinematograful „Amza Pelea”, de pe 28 până pe 30 iunie, proiecții cu filme de artă care în mod obișnuit nu ajung pe ecranele cinematografelor din oraș, dar și o expoțiție inedită. Publicul râșnovean va avea ocazia să admire fotografiile de pe covorul roșu de la ediția de anul trecut a festivalului de la Cannes, realizate de artista Samina Seyed.

Good Time/Pe bune o să îți placă, regizat de frații Safdie este o comedie neagră despre un jaf ratat la o bancă, care îl trimite în închisoare pe fratele mai mic al lui Constantine Nikas (Robert Pattinson). Acesta pornește într-o stranie odisee în lumea interlopă a orașului, în încercarea tot mai disperată și periculoasă de a-și elibera fratele. Pe parcursul unei nopți pline de adrenalină, Constantine este prins în marasmul unei descinderi într-o realitate violentă și haotică, străduindu-se din răsputeri să-și salveze fratele și pe sine însuși, știind că viețile lor atârnă de un fir. Filmul va rula vineri, 28 iunie, de la ora 18:00.

Tot vineri, de la 20:00, va rula Girl/Balerina, debutul belgianului Lukas Dhont, câștigătorul premiului Caméra d’Or – premiu pe care l-a câștigat și Corneliu Porumboiu în 2006, cu debutul A fost sau n-a fost? – și care a primit totodată și premiul pentru Cel mai bun actor și premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film din secțiunea Un Certain Regard. Filmul spune povestea Larei care visează să devină balerină profesionistă. Victor Polster, actorul din rolul principal, avea doar 15 ani la momentul filmării și a fost ales la finalul unui casting de jumătate de an, din peste 500 de candidați.

Sâmbătă, de la ora 18:00, la cinematograful „Amza Pelea” se vede Paterson, un film-poezie al celebrului Jim Jarmusch. Paterson trăiește în Paterson, New Jersey, acest oraș al poeților – de la William Carlos Williams la Allan Ginsberg – azi în decădere. Șofer de autobuz, el duce o viață simplă, în rutină, alături de Laura, care-și înmulțește proiectele și experiențele cu entuziasm, și de buldogul lor englez. În fiecare zi, Paterson scrie poeme într-un carnețel de care nu se desparte niciodată. Filmul observă în tăcere victoriile și înfrângerile vieții cotidiene, precum și poezia care zace în cele mai mici detalii.

De la ora 20:00, tot sâmbătă rulează Frații Sisters/ The Sisters Brothers (co-producție Franța – România – Spania – Belgia – Statele Unite, turnat parțial în România de către Mobra Films), primul film al autorului Jacques Audiard în limba engleză și avându-i în distribuție pe marii actori hollywoodieni John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția 2018, unde a câștigat Leul de Argint pentru Cel mai bun regizor, apoi a fost laureatul Premiilor Cesar și Lumières. Western-ul spune povestea fraților Charlie (Joaquin Phoenix) și Eli (John C. Reilly) Sisters aflați într-o vânătoare continuă și, în același timp, o călătorie inițiatică ce pune la încercare legătura specială care îi unește. Într-o lume sălbatică și ostilă, atât Charlie, cât și Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor și al nevinovaților. Charlie este cel mai tânăr și s-a născut pentru a ucide. Eli visează la o viață normală. Amândoi sunt angajați de Commodore să caute și să ucidă un om.

Duminică, de la 18:00, are loc proiecția filmului The Happiest Day in the life of Olli Maki/Cea mai fericită zi din viata lui Olli Maki în regia lui Juho Kuosmanen, propunerea Finlandei la Oscarul pentru Cel mai bun film străin în 2017. Inspirată din povestea reală a boxerului finlandez Olli Mäki (n. 1936), acțiunea se petrece la începutul carierei pugilistului, când acesta a avut ocazia să lupte la Helsinki, în 1962, cu americanul Davey Moore. Lungmetrajul a primit marele premiu al secțiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes din 2016.

Caravana se închieie la ora 20:00, în aceeași zi, cu proiecția filmului The Florida Project/Proiectul Florida, în regia actorului Sean Baker. Filmul a avut premiera mondială la Cannes în 2017 în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs și a fost extrem de lăudat pentru regie și jocul actoricesc al lui Prince și William Dafoe. Tânăra mamă Halley (Bria Vinaite) și fiica ei (Brooklynn Prince) își petrec zilele în lumea colorată în nuanțe pastelate a motelurilor sărace din Orlando, bucurându-se de viață din plin. Protectorul lor iubitor este și managerul de motel Bobby (Willem Dafoe). Când norul întunecat al sărăciei amenință să le destrame viața de basm, soluția lui Halley le pune familia în pericol cu grave consecințe.

Programul Caravanei Les Films de Cannes à Râșnov Cinematograful „Amza Pelea”

Vineri, 28 iunie

18:00 – Good Time/Pe bune o să îți placă, r. Ben & Josh Safdie

20:00 – Girl/Balerina, r. Lukas Dhont

Sâmbătă, 29 iunie

18:00 – Paterson, r. Jim Jarmusch

20:00 – The Sisters Brothers/Frații Sisters, r. Jacques Audiard

Duminică, 30 iunie

18:00 – The Happiest Day in the life of Olli Maki/Cea mai fericită zi din viata lui Olli Maki, r. Juho Kuosmanen

20:00 – The Florida Project/Proiectul Florida, r. Sean Baker



Totodată, la Arad, Caravana Les Films de Cannes ajunge pe 28 iunie cu proiecția filmului The Sisters Brothers/Frații Sisters.

Din martie până în iunie, Caravana Les Films de Cannes dă șansa publicului din țară să vadă unele dintre cele mai recente filme, prezentate sau premiate la cel mai important festival de film din lume. Caravana duce mai departe demersul inițiat în 2016 de festivalul Les Films de Cannes a Bucarest de a se extinde cu ediții locale și de a reobișnui publicul din România cu un cinema de calitate.