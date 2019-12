18 poeți debutanți, nominalizați la Premiul Național de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum

antena3

Un număr de 18 poeţi debutanţi au fost înscrişi pe lista nominalizaţilor la Premiul Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum, care va fi decernat, pe 15 ianuarie, la Botoşani.



Premiul este acordat de Memorialul Ipoteşti - Centrul de Studii "Mihai Eminescu" şi va fi înmânat în cadrul unei gale care va avea loc cu prilejul Zilelor Eminescu, odată cu decernarea Premiului Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pentru Opera Omnia.



Poeţii nominalizaţi la Premiul "Mihai Eminescu" pentru debut sunt Cătălina Bălan (pentru volumul "Cutii", apărut la Editura Paralela 45), Dan Breaz ("Un an crescut la loc" - Editura Şcoala Ardeleană), Sandra Cibicenco ("Salata de cuvinte" - Editura Charmides), Artur Cojocaru ("Un cap pentru un coş de gunoi" - Editura Tracus Arte), Cristina Drăghici ("Anticorp" - Editura Charmides), Timoteiu Drob ("Tone de aur" - Editura OMG), Raluca Faraon ("Să locuieşti într-un cerc şi să nu-ţi atingi centrul" - Editura Junimea), Anastasia Gavrilovici ("Industria liniştirii adulţilor" - Casa de Editură Max Blecher), Mihai Ivaşcu ("Pe cer jetoane" - Editura Casa de pariuri literare), Flavius Maxim ("Ultimele poezii comuniste" - Editura Semne), Rozana Mihalache ("Sunt aici/I am here" - Editura Casa de pariuri literare), Dan Negară ("Triphopuri" - Editura Paralela 45), Artiom Oleacu ("Miere pentru toate exponatele" - Editura Tracus Arte), Luca Ştefan Ouatu ("Cinematic" - Editura OMG), Tudor Pop ("Softboi Mimosa" - Editura OMG), Vlad Sibechi ("Meditaţiile bătrânului despre libertate" - Editura Tracus Arte), Monica Stoica ("Fetele visează electric" - Editura Charmides) şi Veronica Ştefăneţ ("Scrum" - Casa de Editură Max Blecher).



Juriul de anul acesta, format din Alexandru Cistelecan (Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş), Mircea A. Diaconu (Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava), Mihai Iovănel (Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" din Bucureşti), Alex Goldiş (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca), Andrei Terian-Dan (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu), va nominaliza, în data de 10 ianuarie, cinci din cei 18 autori, dintre care, pe 15 ianuarie, va fi desemnat laureatul ediţiei XXII a Premiului Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum.

AGERPRES