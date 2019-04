61 de evenimente derulate de ICR în cadrul Sezonului România-Franța

Institutul Cultural Român a contribuit la Sezonul România-Franța cu 61 de evenimente, derulate în cadrul a 33 de proiecte, într-un demers unic de diplomație culturală, în perioada 27 noiembrie 2018 - 16 aprilie 2019. Teatru, dans, muzică, cinema, literatură, arte vizuale, expoziții, dezbateri au fost domeniile prin care ICR Paris a generat, în cadrul Sezonului, un dialog autentic între comunități și creatori.

„Traversăm, laolaltă cu întreaga lume, o epocă în care lucruri care păreau cucerite durabil se vădesc mai fragile decât scontam. Mă refer aici și la tragedia petrecută cu unul dintre simbolurile Franței și ale lumii, Catedrala Notre-Dame. În asemenea momente este cu atât mai mult necesar să ne exprimăm cu limpezime și răspicat valorile. Astfel, după lunile de muncă asiduă depusă, Sezonul este un prilej de reafirmare a acestor valori“, a declarat președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu. „Așa cum am mai spus, cu diverse ocazii, de-a lungul desfășurării acestei prime părți a Sezonului România-Franța mi-a persistat în minte o frază a gânditorului francez Leon Bloy, citată de Constantin Noica în Jurnalul său filosofic: «Nu se ştie cine dă şi cine primeşte». Pentru Institutul Cultural Român, participarea la acest program major este o experiență din care iese cu certitudine îmbogățit - după cum sperăm că și Sezonul a avut de câștigat din contribuția pe care am fost în măsură s-o aducem. Noi suntem implicați, în această perioadă, în câteva proiecte de anvergură, după ce am finalizat cu succes acțiunile dedicate Anului Centenar. Avem de răspuns unui ansamblu de provocări pe cât de onorante, pe atât de responsabilizatoare, iar Festivalul Internațional EUROPALIA 2019, unde România este țară invitată, iar ICR este insituția care coordonează, din partea țării noastre pregătirile pentru acest mare proiect, este una dintre provocările la care mă refer. Un tur de forță instituțională, așadar, și o perioadă pe cât de solicitantă, pe atât de promițătoare”, a subliniat președintele ICR.

Un moment cheie al Sezonului a inclus Panorama filmului românesc la Paris (13-16 decembrie), organizat în exclusivitate de Institutul Cultural Român de la Paris și integrat, în 2018, în cadrul Sezonului. ICR Paris a prezentat douăsprezece filme româneşti recente, în prezenţa unor invitaţi de marcă, realizatori, actori, membri ai echiper de filmare. Zece pelicule au fost prezentate în premieră sau avanpremieră în Franţa.

În cadrul serii muzicale, „Rencontres musicales de l’Hôtel de Béhague“, clasa de Excelență pentru Violoncel a Fundației Louis Vuitton, creată și dirijată de Gautier Capuçon, a susținut, pe 15 decembrie, un concert extraordinar de violoncel, la care special guest a fost Excelenţa Sa Michèle Ramis, Ambasadoarea Franţei în România.

În colaborare cu Universitatea Națională de Arte din București (UNArte), ICR Paris a prezentat, pe 21 și 22 februarie, expoziţia dar și defilarea de modă „Arta convergenţelor“. Expoziţia și defilarea de modă au ilustrat modurie de comunicare actuale prin imaginea corpului uman și au evidențiat legăturile care unesc domeniile creative. Momentele artistice au reflectat influențele europene diverse în cultura română, de la Dubuffet la Tzara, de la povestirile lui Eliade la portretele imperiale ale lui Napoleon și ale Josefinei.

Un concert excepțional „Priviri încrucişate”, a fost susținut, pe 23 martie, de violonista Sarah Nemțanu și pianista Saida Zulfugarova, în cadrul ediției 2019 a Festivalului Printemps du Violon, unde România a fost ţară invitată de onoare.

În cadrul lecturilor publice, „Literatura română, lecturi pariziene“, proiect inițiat de ICR Paris, în colaborare cu universitatea Sorbonne Nouvelle - Paris 3 și INALCO, mai mulți scriitori români, printre care Florina Iliș, Matei Vișniec, Lucian Dan Teodorovici (invitat special al Nuit de la lecture), Florica Courriol, Ramona Bădescu, Horia Ursu, au susținut seri de lecturi și întâlniri cu publicul în bibliotecile din regiunea pariziană .

Prin toate aceste evenimente ICR, care au fost incluse în cadrul Sezonului ca urmare a aprecierii a înaltei calități a evenimentelor organizate de instituția noastră, s-a reafirmat atașamentul celor două țări față de o Europă a păcii, a ideilor și a cooperării și s-a accentuat vocația de a reînnoi și întări legăturile culturale dintre cele două state.