„Acolo unde cântă racii” de Delia Owens — un fenomen literar absolut

În primul an de la apariție, romanul Acolo unde cântă racii de Delia Owens s-a vândut în nu mai puțin de 3 milioane de exemplare în Statele Unite, iar drepturile de publicare au fost achiziționate de 41 de țări. Acolo unde cântă racii s-a aflat timp de 48 de săptămâni în topul bestsellerurilor New York Times, dintre care 25 de săptămâni pe locul 1.

Lansat pe piață în august 2018, Acolo unde cântă racii a ajuns pe primul loc în topul bestsellerurilor New York Times și în topul rețelei de librării independente din Statele Unite aproape instantaneu. Una dintre cărțile preferate ale librarilor, romanul a beneficiat de o foarte bună primire, fiind inclus în lista celor mai bune cărți pe luna august de către Asociația Librarilor Independenți. În septembrie 2018, Acolo unde cântă racii a fost desemnat cel mai bun roman al lunii de către Clubul de lectură al lui Reese Witherspoon, iar în decembrie, drepturile de ecranizare au fost deja vândute, aceeași Reese Witherspoon urmând să fie producătoarea filmului.

Acolo unde cântă racii a avut parte de recenzii elogioase în numeroase publicații și emisiuni de televiziune, printre care: The New York Times Book Review, People, EW, Real Simple, Southern Living, CBS Sunday Morning și ABC’s Strahan and Sarah. Romanul a primit peste 210 000 de evaluări de 5 stele pe Goodreads și Amazon și a fost nominalizat la Premiul Edgar pentru Debut de către Asociația Americană a Scriitorilor de Suspans.

Până acum, Delia Owens a făcut patru turnee de promovare a cărții, însumând 34 de orașe, și s-a întâlnit cu peste 6 300 de cititori pasionați, urmând ca seria evenimentelor să continue și în 2020.

Acolo unde cântă racii, spune povestea tulburătoare a unei supravieţuitoare — Kya Clark, poreclită Fata Mlaştinii de localnicii din Barkley Cove, un orăşel liniştit de pe coasta Carolinei de Nord. Părăsită de părinţi şi de fraţi, Kya locuieşte singură într-o cabană dărăpănată de lângă orăşel, în mijlocul pădurii brăzdate de canale. În 1969, când tânărul Chase Andrews este găsit mort, lumea bănuieşte imediat că a fost ucis de Fata Mlaştinii. Să fie oare adevărat? Kya nu este nici pe departe o sălbăticiune, ci o tânără sensibilă şi inteligentă, care a supravieţuit în ţinuturile luxuriante, învăţând secretele naturii.

Dar când Kya simte înfiripându-se în sufletul ei dorinţa de a fi iubită, și doi tineri din oraş sunt atraşi de frumuseţea ei neobişnuită, viaţa i se schimbă complet, o întâmplare inimaginabilă sfărâmăndu-i noua existenţă.

Acolo unde cântă racii este un roman complex, care îmbină istoria maturizării unei fete în singurătatea naturii cu o emoţionantă poveste de iubire şi o crimă misterioasă.

„N-am cuvinte să spun cât de mult mi-a plăcut acest roman! Mi-aş fi dorit să nu se termine niciodată!” Reese Witherspoon

„Delia Owens explorează felul în care izolarea afectează comportamentul uman, precum şi efectul profund pe care îl poate avea respingerea asupra noastră.” Vanity Fair