Apariții editoriale la RAO

Iepurele și Ursoaica de Julian Gough

Năravuri iepurești este o poveste ce face parte din seria Iepurele și Ursoaica și se adresează copiilor cu vârsta 7-10 ani. Ei află că Ursoaica se trezește mai devreme din hibernare și, dacă nu poate dormi, măcar poate face un om de zăpadă. Iepurele nu a făcut niciodată un om de zăpadă, dar cu siguranță vrea să facă unul mai bun decât al Ursoaicei. În cele din urmă, el și Ursoaica devin buni prieteni, fac un om de zăpadă și trăiesc împreună în peștera ei. Cartea are o latură educațională, vorbind despre gravitație, habitate și despre digestia iepurilor, dar conține și aventuri umoristice frumos ilustrate de marele Jim Field.

JULIAN GOUGH este autorul a patru romane foarte apreciate, trei cărți pentru copii, două piese de radio BBC, o piesă de teatru de succes. Cărțile sale pentru copii sunt publicate în 26 de limbi. Prima sa carte, Năravuri iepurești, a fost nominalizată pentru Irish Book of the Year Award în anul 2016.





În cea de-a doua carte scrisă de Gough, din seria Iepurele și Ursoaica, copiii află că, odată cu venirea primăverii, în pădure apare o problemă: Ciocănitoarea. Ea stă într-un copac, ciocănind în scoarță pentru a face o gaură pentru cuibul ei. Iepurele nu poate suporta zgo motul, iar supărarea îl face să dea vina pe toată lumea pentru problemele lui. Ursoaica îl duce în cele din urmă în copac ca să poată vedea frumusețea lumii din jurul lor, iar Iepurele învață că își poate schimba sentimentele. Chiar și sforăitul enervant al Ursoaicei poate deveni un lucru pozitiv!

SOS, un soarece în spațiu! de Geronimo Stilton

Maleficul profesor Mu a revenit ca să amenințe Șoricezia cu invențiile sale ingenioase și înspăimântătoare. Pentru a bloca noul și teribilul plan, misteriosul P.S.S.S.Ș. (Puternicele Servicii Secrete Secretissime Șoricești) îl cheamă pe Geronimo. Acesta se lansează într-o misiune ultrasecretă la marginea lumii, a spațiului. GERONIMO STILTON este pseudonimul sub care ELISABETTA DAMI publică celebra serie pentru copii, cu același nume. Primele povestiri fantastice le-a scris la 19 ani, iar la 23 de ani a început să călătorească în jurul lumii. Pasiunea pentru literatura de copii și experiența sa în asistarea copiilor bolnavi au inspirat-o să scrie povești de aventură ce au ca personaj principal un șoarece.

Forța iubirii de Sara Stridsberg

Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene, 2014

„Forța iubirii este, pur și simplu, un roman strălucitor.“ Siim Lill

Titlul romanului – în original Beckomberga, cuvânt ce înseamnă prin traducere din suedeză odă familiei mele – se referă la faimoasa temă a azilului sufletesc, subiect atât de prezent în dezbaterile și în conștiința colectivă scandinavă. Forța iubirii este un roman extraordinar de inventiv și aclamat, al cărui cadru de acțiune se stabilește într-un spital psihiatric, la Stockholm, în Suedia. Atunci când Jimmie Darling este admis la spitalul psihiatric Beckomberga din afara orașului Stockholm, fiica lui – Jackie – începe să petreacă tot mai mult timp acolo. În vreme ce mama acesteia își petrece vacanță la Marea Neagră, spitalul devine întreaga ei lume. Medicul responsabil este Edvard Winterson. Acesta insistă asupra faptului că nu există motive pentru a nu îi lua la plimbare pe pacienții săi, în afara spitalului, pentru a petrece o noapte prin oraș: „o noapte în afara zidurilor spitalului vă va face om din nou“ este deviza lui. La spital, Jackie o întâlnește, de asemenea, pe Inger Vogel, o „asistentă angelică în saboți“, care pare să locuiască într-o zonă crepusculară între ordine și devastare, și pe Vogel – un pacient care îi ispitește atât pe Jimmie, cât și pe doctorul Winterson, cu mărgelele ei, cu arcul și cu obsesiile despre libertate și moarte. În romanul Sarei Stridsberg, acest spital psihiatric, cu poveștile și misterele sale, amplasat într-un parc minunat, aproape de un lac, va căpăta dimensiuni aproape mitice și roluri extrem de antagonice – acela de înger răzbunător, dar și pe cel de mântuitor al sufletelor pierdute...

SARA STRIDSBERG este o scriitoare și traducătoare suedeză. Primul ei roman de ficțiune, Sally cel norocos, a fost despre Sally Bauer, primul scandinav care a înotat pe Canalul Mânecii. În 2007, Stridsberg a fost onorată cu Premiul pentru Literatură al Consiliului Nordic pentru Drömfakulteten (Facultatea de vis), care este al doilea roman al ei și, totodată, o poveste fictivă despre Valerie Solanas, care a scris manifestul „SCUM“ și, pe care, Stridsberg l-a și tradus de altfel în suedeză. Stridsberg și-a asigurat odată cu Forța iubirii un loc sigur printre cei mai buni autori de literatură suedeză. Acest roman i-a adus, de altfel, în luna august nominalizarea la premiu.

Semnul crucii de Glenn Cooper

Primul volum din seria Cal Donovan

„Omagiul inteligent şi plin de suspans al lui Cooper adus Indiana fones și căutătorii arcei pierdute (1981) şi Codul lui Da Vinci (2003) va fi pe placul iubitorilor de acţiune, thriller şi conspirații.” Booklist

„Cooper [...] nu este un scriitor obişnuit de thrillere, ci unul care pune intrebări importante... captivant.”

Daily, Mail

„Incandescent şi exploziv” James Rollins

Cal Donovan, profesor de religie şi arheologie la Harvard, este chemat de urgentă la Vatican pentru a descoase un tânăr preot care poartă stigmatele răstignirii. Şi cum rănile par să fie autentice, Donovan vrea să afle cum au apărut. Şi nu doar el. Când Glovanni este răpit din propria biserică, Donovan işi dă seama că tânărul preot deținea cheia către un secret extrem de important. Un secret care poate fi folosit ca armă mortală. Şi pe care o organizație neonazistă din umbră doreşte cu tot dinadinsul să-1 controleze. Împreună cu Irene, sora lui Giovanni, Donovan porneşte într-o cursă contracronometru pentru a-1 găsi, înainte de venirea unei catastrofe apocaliptice.

GLENN COOPER a studiat arheologia la Harvard şi medicina la Tufts University. Este specialist în medicină internă şi boli infecțioase. A fost CEO al unei companii din domeniul biotehnologiei din Massachusetts. Cărțile sale s-au văndut în şase milioane de copii în peste 30 de țări.