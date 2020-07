Atelier de prezentare și degustare de vinuri spaniole, la Institutul Cervantes din București

• Spania este țara cu cele mai mari plantații viticole din lume, depășind 15% din totalul mondial

• Cel care susține atelierul este Eduardo Garcia del Amo, cel mai cunoscut reprezentant al cramelor spaniole în România, somelier, trainer internațional pentru D.O. ca Rioja.

• Vinurile care vor fi degustate provin din unele dintre cele mai cunoscute zone viticole pe plan internațional: Rioja și Ribera del Duero

Luna aceasta, pe 23 iulie, începând cu ora 19.30, Institutul Cervantes din București, în parteneriat cu Cuveeo organizează un atelier exclusivist de prezentare și degustare de vinuri spaniole. Evenimentul, care va avea loc în EL PATIO, terasa Institutului Cervantes din București (Bulevardul Regina Elisabeta 38), va continua în toamnă, pe 24 septembrie, de la ora 19.30.

Atelierul va fi susținut de Eduardo Garcia del Amo, cel mai cunoscut reprezentant al cramelor spaniole în România, managing partner Cuveeo, somelier, trainer internațional pentru D.O. ca Rioja.

Prezentarea, plănuită să dureze trei ore, în limbile română și spaniolă, va include informații despre istoria și caracteristicile geografice, clima și diferitele tipuri de sol, subzone ale regiunilor viticole (Alta, Alavesa și Oriental), varietăți de struguri catalogați și studiu al principalelor varietăți, controale de calitate, clasificarea vinurilor în funcție de maturare.

Vinurile care vor fi prezentate și degustate provin din unele dintre cele mai cunoscute zone viticole pe plan internațional: Rioja și Ribera del Rio Duero.

Înscrierea și plata pentru participarea la atelier, la care numărul maxim de participanți este de 20 de persoane, au loc în perioada 11-20 iulie și se vor formaliza prin accesarea următorului link: https://clicbucarest.cervantes.es/ro/activities. Prețul unui atelier este de 300 de lei, iar pentru participarea la ambele, doritorii achită 550 de lei.

Spania, ce deține peste un milion de hectare de podgorii, este țara cu cele mai mari plantații viticole din lume, depășind 15% din totalul mondial. De asemenea, este a treia țară la nivel de producție, după Italia (48.8 mil. hl) și Franța (41.9 mil. hl), cu aproximativ 40 de millioane de hectolitri pe an.

Cu aceste două prime sesiuni de degustare de vinuri, Institutul Cervantes din București inaugurează o serie de ateliere axate pe cultura vinicolă spaniolă.

INFORMAȚII DESPRE CELE DOUĂ ATELIERE:

ATELIER 1 : D.O.CA. RIOJA. A doua cea mai apreciată zonă vini-viticolă din lume.

CUPRINSUL ATELIERULUI: prezentarea va conține informații despre istoria și caracteristicile geografice, clima și diferitele tipuri de sol, subzone ale regiunii viticole (Alta, Alavesa și Oriental), varietăți de struguri catalogați și studiu al principalelor varietăți, clasificarea vinurilor în funcție de maturare, denumirea de origine: Crianza, Reserva și Gran Reserva, noua clasificare a vinurilor în funcție de zona geografică, controlul de calitate în Rioja, viziune generală, Consiliul de Reglementare.

DEGUSTARE DE VINURI: Se vor degusta un minimum de 7 tipuri de vin incluzând: Cava D.O. ca Rioja, albe și roșii atât vinuri tinere, cât și Crianza, Reserva, precum și Gran Reserva roșu.

ATELIER 2 : PRINCIPALELE DENUMIRI DE ORIGINE (D.O.) DIN RIBERA DEL DUERO.

Un parcurs ce pornește de la izvoarele râului Duero până la intrarea sa pe teritoriul portughez. Studiu comparativ al celor patru denumiri de origine principale din Ribera del Rio Duero: D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Toro, D.O. Vinurile din Tierra de Zamora.

CUPRINSUL ATELIERULUI: prezentarea va conține informații despre istoria și caracteristicile geografice, clima și diferitele tipuri de sol, varietăți de struguri catalogați și studiu al principalelor varietăți, controale de calitate, clasificarea vinurilor în functie de maturare.

DEGUSTARE DE VINURI: Se vor degusta un minimum de 7 tipuri de vin incluzând: Alb tânăr D.O. Rueda, Reserva alb D.O. Rueda, Crianza roșu D.O. Ribera del Duero, Reserva roșu D.O. Ribera del Duero, Crianza roșu D.O. Toro, Reserva roșu D.O. Toro, Reserva roșu D.O. Vinuri din Tierra de Castilla.