Balcanii. Naționalism, război și Marile Puteri 1804–2012 de Misha Glenny

“«Kosovo se află în pragul Europei», comunica prim-ministrul britanic Tony Blair publicului său la începutul lunii aprilie 1999. Cu toate acestea, niciun geograf nu ar considera că provincia Kosovo și regiunile învecinate ar face parte din Asia. Dacă nu e în Europa, și nici în Asia, atunci unde exact se află Peninsula Balcanică? Poate că Blair a fost influențat de romanul lui Bram Stoker, Dracula, în care Balcanii se aflau «în centrul tuturor vârtejurilor imaginației», unde «se adunau toate superstițiile cunoscute în lume». Decenii la rând, lumea occidentală s-a uitat la aceste teritorii ca la o zonă neclar cartografiată, care separa atent-orânduitele civilizații europene de haosul Orientului.

Limbajul folosit de observatori în zilele de astăzi este mai puțin romantic, dar sentimentele care alienează și mitizează Balcanii persistă. De fapt, lumea a adoptat relativ recent, începând cu secolul al XX-lea, derivatele acestui nume, precum adjectivul «balcanic» sau substantivul «balcanizare», ca termeni peiorativi. Dacă cineva are o «mentalitate balcanică», de exemplu, acest lucru înseamnă că persoana respectivă este predispusă să înșele, să exagereze și să nu fie de încredere. În 1989, când a început procesul de destrămare a Iugoslaviei, generalizările referitoare la popoarele din această regiune și istoriile lor au început să fie răspândite chiar de organizațiile de presă care hotărâseră cu mult timp în urmă să se abțină de la folosirea unor clișee asemănătoare când era vorba de reportaje din Africa, Orientul Mijlociu sau China. Se pare că Balcanii se bucură de o dispensă specială de la regulile care interzic stereotipurile.“ – Misha Glenny

Această remarcabilă și plină de viață istorie a geopoliticii balcanice începe în secolul al XIX-lea și le oferă cititorilor cadrul esențial pentru a înțelege tabloul fascinant al evoluțiilor dramatice dintr-o zonă sfâșiată de conflicte. Nicio altă carte nu acoperă atât de exhaustiv întreaga regiune, nu oferă perspective atât de profunde asupra surselor violențelor locale și nu explică atât de grăitor originile apariției statelor moderne din zonă: Serbia, Croația, Bosnia, Grecia, Bulgaria și România.

Misha Glenny investighează cauzele vărsărilor de sânge, ale conflictelor și fervorii naționaliste care au ajuns să definească percepția lumii despre flancul estic al Europei. El dezvăluie cum popoare considerate a fi dușmani implacabili au format, de-a lungul secolelor, alianțe surprinzătoare, contrazicând astfel teoria conform căreia conflictele din Balcani sunt produsul ineluctabil al unor vechi resentimente. Adus la zi pentru a include ciocnirile brutale din Kosovo și Macedonia, escaladarea crimei organizate în regiune, ascensiunea Turciei și drumul dificil către integrarea europeană, volumul Balcanii rămâne un studiu fundamental, inegalabil, al celei mai complexe și mai puțin înțelese regiuni din Europa. Ultimele două secole din istoria României nu lipsesc din acestă carte, fiind disecate deciziile tuturor conducătorilor țării noastre, de la Carol I la Nicolae Ceaușescu.



„Un demers ce merită o admirație nemărginită și care, până acum, nu are rival.“ – The Guardian



„Misha Glenny este cel mai înțelept și pătrunzător dintre toți jurnaliștii care s-au ocupat de această parte a Europei în ultimele două decenii... Aceasta este o carte construită pe un proiect enorm de ambițios, de care au nevoie deopotrivă Europa și America.“ – Neal Ascherson, The Observer

Misha Glenny s-a născut în 1958 și a studiat la Universitatea din Bristol și Universitatea Carolină din Praga. Reportajele sale despre căderea comunismului în 1989-1990 au fost extrem de apreciate și au dus la scrierea primei sale cărți, The Rebirth of History. În timpul crizei iugoslave de la începutul anilor ’90, a fost corespondent al postului BBC pentru Europa Centrală. În 1993, a fost distins cu Premiul Sony pentru relatările sale din Iugoslavia, iar cartea sa The Fall of Yugoslavia (1993) a primit Premiul Clubului Corespondenților de Presă Străni pentru Cea Mai Bună Carte de Afaceri Externe.

Printre alte lucrări semnate de autor se numără McMafia: Journey through the Global Underworld și DarkMarket: Cyberthieves, Cybercops, and You. Glenny a colaborat cu numeroase publicații prestigioase din Europa, America de Nord, Africa și Asia și a susținut conferințe în întreaga lume. În prezent este profesor invitat la Universitatea Columbia din SUA.