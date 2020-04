Balul nebunelor de Victoria Mas

Laureată a premiilor Renaudot des lycéens și Stanisias în 2019, Victoria Mas debutează cu romanul Balul nebunelor, bucurându-se de aprecieri extraordinare atât din partea criticilor cât și a cititorilor.

Încă din primele pagini ale romanului ne trezim direct în secolul al XIX-lea, în celebrul spital din Paris, Salpêtrière, pe atunci un azil pentru femei alienate și nu ne mai lăsăm duși de-acolo. Descoperim la Salpêtrière un straniu bal costumat desfășurat sub patronajul doctorului Charcot, directorul stabilimentului și, totodată, părintele neurologiei.

Balul organizat de acesta în fiecare an, cu ocazia sărbătorii Mi-Carême, adună pentru o seară, în acorduri de polca și vals, femei deghizate în colombine, țigănci, zuavi și muschetari alături de lumea bună a Parisului. Împărțit în două săli – de-o parte idioatele și epilepticele; de cealaltă, istericele, nebunele și maniacele –, balul este, în realitate, unul dintre ultimele experimente ale doctorului Charcot, dornic să le transforme pe bolnavele de la spitalul Salpêtrière în femei ca oricare altele. Printre ele, Eugénie, Louise și Geneviève, al căror parcurs aventuros este reconstituit de Victoria Mas în romanul său, care scoate la lumină condiția femeii în secolul al XIX-lea.

După patru prime manuscrise respinse de editorii parizieni, cadrul unic de la Salpêtrière este un dar ceresc pentru Victoria Mas. Stilul ei clar și construcția abilă ne aduc în timpul pregătirilor pentru bal, însoțind viața de zi cu zi a femeilor excluse și respinse de o societate care nu vrea să le vadă. Prin realismul istoric, incursiunile în fantastic și ambițiile omenești, scriitoarea ne prezintă personaje reale și imaginare, la fel de efemere și de greu de uitat ca o întâlnire mondenă.

Romanul Balul Nebunelor se află pe lista CELOR MAI BUNE 30 DE CĂRȚI ALE ANULUI 2019 a revistei Le Point, pe lista CĂRȚILOR ANULUI 2019 a revistei Lire și urmează să fie ecranizat de studiourile Légende Films, în regia actriței și producătoarei franceze Mélanie Laurent, care va semna și adaptarea pentru marele ecran.

Un roman scris într-un stil extrem de sobru, în care se întâlnesc spiritismul, sadismul și sexualitatea. Poveștii „istericelor“ închise la Salpêtrière la finele secolului al XIX-lea, Balul nebunelor îi adaugă portretul unei femei care vorbește cu morții, un „sport“ foarte în vogă în acea epocă. Libération

Romanul Victoriei Mas pledează cu însuflețire cauza unor paria, condamnând respingerea și opresiunea carcerală la care sunt supuse femeile epocii. Livres Hebdo

Acest bal grotesc, unde în mod evident indecența nu este a nebuniei, ci a burghezilor veniți să flirteze cu nebunele și să rătăcească prin azilul lor carceral, este punctul central al romanului istoric scris de Victoria Mas. Cu un stil limpede, elegant, tânăra romanciera stigmatizează machismul triumfător și face auzit tulburătorul glas al celor care au fost reduse la tăcere, înăbușite, hipnotizate. L’Obs

Victoria Mas (n. 1987), fiica interpretei franceze Jeanne Mas, a lucrat în industria filmului ca asistentă de producție, secretară și fotografă de platou. A studiat cinematografia și literatura anglo-americană în Statele Unite, unde a și locuit timp de opt ani. În 2014, a publicat The Farm to Table French Phrasebook: Master the Culture, Language and Savoir Faire of French Cuisine, o lucrare dedicată bucătăriei franceze, veritabil ghid pentru americanii dornici să se familiarizeze cu obiceiurile gastronomice înainte de a vizita Franța. A obținut un master în literatură la Sorbona după ce a revenit în Franța.