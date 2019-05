Bookfest 2019: Cărţi şi evenimente remarcabile la standul editurii Integral

O mulţime de cărţi vor fi lansate în cadrul Bookfest de editura Integral, în compania unor invitaţi de seamă. Cea de-a XIV- a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 29 mai - 2 iunie 2019, la Romexpo din București. Iată calendarul evenimentelor:

Miercuri, 29 mai, orele 18:00

China Integral

Ye Lang și Zhu Liangzhi, Repere ale culturii și civilizației chineze

Hsieh-I, O punte spre Cer

Wang Zengqi , Povestea de dragoste a tânărului călugăr

Invitați: Luminița Bălan, Roxana Rîbu, Mădălina Gheorghe, Ionela Voicu, Gheorghe Rizescu

Joi, 30 mai, orele 18:00

Muzica și muzichiia

Doru Ionescu, Muzicieni români în Germania

Invitați: Doru Ionescu, Florian Lungu, Mircea Neacșa, Florin-Silviu Ursulescu

Vineri, 31 mai, orele 18:00

Marketing Made in Romania

Petre Barbu, Primul an de marketing

Florin Dumitrescu, Retorica sloganului. Manual de copywriting în limba română

Gheorghiță Dinu, Religia comunicării. Manipularea mistică a consumatorului & noua Filocalie

Invitați: Aneta Bogdan, Alexandru Cârlan, Petre Barbu, Florin Dumitrescu, Gheorghiță Dinu, Dan-Silviu Boerescu

Sâmbătă, 1 iunie, orele12:00

Jocul cunoașterii

Ruxandra Slăvoacă, Diapir

Nana Pitz, Dracula Junior și nestematele blestemate

Stelian Țurlea, Planeta portocalie

Invitați: Ruxandra Slăvoacă, Nana Pitz, Stelian Țurlea, Dan-Silviu Boerescu

Sâmbătă, 1 iunie, orele 14:00

Poveștile Jariștei – Din Bucureștii de altădată

Aurora Nicolau

Plăcerile păcătoase ale gastronomiei

Cartea Meniurilor

Invitați: Aurora Nicolau, Dan-Silviu Boerescu, Taraful Jariștea

Duminică, 2 iunie, orele 13:00

Galaxia H

Alexander Hausvater

Captiv în mine

Ce dacă, What if, Was wäre wenn

Invitați: Alexander Hausvater, Constantin Florescu, Marius Bodochi, Moscu Copel, Horia Gârbea