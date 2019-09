Catch and Kill: Carte dedicată scandalului Harvey Weinstein

Jurnalistul american Ronan Farrow, premiat cu Pulitzer pentru o anchetă despre scandalul Harvey Weinstein, va publica pe 17 octombrie o carte în care va dezvălui modul în care producătorul hollywoodian căzut între timp în dizgraţie a încercat să cumpere tăcerea victimelor sale, au anunţat luni reprezentanţii unei edituri franceze, citaţi de AFP.



Intitulată "Catch and Kill", cartea scrisă de Ronan Farrow, fiul actriţei Mia Farrow şi al cineastului Woody Allen, "dezvăluie sistemele implacabile ce au fost implementate de prădători pentru a le face pe victimele lor să tacă", au precizat reprezentanţii editurii franceze Calmann-Levy, care va publica acest volum la două zile după lansarea sa din Statele Unite.



Noua carte va fi lansată pe piaţa nord-americană de editura Little, Brown and Company.



Jurnalist al revistei The New Yorker, Ronan Farrow, în vârstă de 31 de ani, a publicat în octombrie 2017 o lungă anchetă despre faptele comise de fostul producător de film Harvey Weinstein, extrem de influent la Hollywood. Dezvăluirile sale au fost şocante şi au contribuit la apariţia mişcării #MeToo.



Ronan Farrow a primit pentru acea anchetă - realizată în colaborare cu doi jurnalişti de la The New York Times, Jodi Kantor şi Megan Twohey, care au publicat în premieră o anchetă despre Harvey Weinstein - premiul Pulitzer la categoria "jurnalism - serviciu public". AGERPRES