Cărți cu care descoperim lumea, stând acasă

Nu putem călători în perioada aceasta și se apropie și vacanța de vară, când cei mai mulți dintre noi aveam, probabil, planuri de plecat cine știe pe unde. Pentru că cele mai multe dintre planurile acestea sunt acum de nerealizat, e momentul să ne întoarcem la modul de a călători al bunicilor și străbunicilor noștri, care nu aveau la dispoziție atâtea oportunități de a vedea lumea ca noi și se mulțumeau, adesea, cu lumea descoperită în cărți. Fie ele de specialitate, fie romane sau cărți de aventuri, de la Ocolul Pământului în 80 de zile, al lui Jules Verne, literatura de călătorie este una bogată și minunat de descoperit.

➤ Un an în Provence, Peter Mayle, editura RAO

În cazul meu personal, cartea aceasta a fost motivul pentru care am fost prima dată în vacanță în Provence și începutul unei pasiuni pentru vacanțele în Franța rurală. Cartea lui Peter Mayle te face să te simți cu adevărat acolo, în sudul Franței, printre câmpurile de lavandă, localnici uneori ciudați, dar care trăiesc într-o cu totul altfel de lume decât cea cu care suntem obișnuiți noi. Devine cumva obligatoriu să mergi acolo dacă citești experiența unui britanic ce se visează meridional, să scape de ceață, de mâncarea complet ne-renumită a englezilor și să te muți la soare și la rafinamentul bucătăriei franțuzești. Peter Mayle a scris mai multe volume legate de experiențele sale în Provence, există un pachet cu reducere disponibil acum la librăria online LIBRIS și un altul disponibil pe site-ul editurii RAO.



➤ Atlas Obscura – Joshua Foer, Dylan Thuras, Ella Morton, editura Trei

Dacă l-a inspirat pe celebrul regizor Guillermo del Toro, creatorul unora dintre cele mai fantastice și frumoase povești, cu siguranță îi va inspira pe mulți adulți să pornească într-o călătorie inspirațională în Atlas Obscura. Cel care a semnat regia și scenariul filmelor Labirintul lui Pan (Pan`s Labyrinth) și Forma apei(The Shape of Water) și a contribuit la scenariul cunoscutelor

producții cinematografice Hobbitul (1 și 2) spune despre Atlas Obscura: „Este ghidul meu favorit de călătorie! Nu plecați la drum înainte de-a afla unde puteți găsi un hotel bântuit sau o poartă a iadului!”.

Sau, așa cum o numește și autorul cărții Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, David Grann, este „o carte la fel de ciudată și fascinantă ca lumea pe care o descrie.”

Există și o variantă pentru copii, Atlas Obscura: ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroși copii din lume ( Dylan Thuras, Rosemary Mosco), care le oferă celor mici o expediție nespus de captivantă și minunat ilustrată. Copiii vor descoperi 47 de țări și 100 dintre cele mai uimitoare locuri de pe pământ, de la grota cu cristale strălucitoare din Mexic la cea mai mare peșteră din lume, aflată în Vietnam, și de la cascada de 108 metri din Zambia, la Cascada Sângelui din Antarctica.



➤ Arta de a călători, Alain de Botton, editura Vellant

Puţine actvităţi par să ne provoace atâta fericire ca o călătorie: să îţi faci bagajul şi să pleci undeva, departe de casă, într-un loc cu altfel de obiceiuri, climă, peisaje. Însă, deşi suntem inundaţi cu sfaturi despre unde ar trebui să călătorim, adesea ne întrebăm de ce ar trebui să mergem într-un anumit loc şi în ce fel călătoriile noastre ar putea deveni cât mai satisfăcătoare. Cu ajutorul unor scriitori, artişti şi gânditori – printre care Flaubert, Edward Hopper, Wordsworth şi Van Gogh – bestsellerul lui Alain de Botton, Arta de a călători, oferă informaţii nepreţuite despre subiect, de la romantismul vacanţelor la minibarurile din hoteluri, aeroporturi şi obiective turistice. Antidotul perfect pentru ghidurile care ne spun exact ce să facem când ajungem acolo, Arta de a călători încearcă să ne explice adevăratele motive pentru care călătorim în anumite locuri şi, mai mult, ne sugerează cum am putea avea călătorii mai împlinite.



➤ Hotelul de pe acoperișul lumii. 5 ani în Tibet, Alec le Sueur, editura Humanitas

Într-o dimineaţă ceţoasă a anului 1988, Alec Le Sueur se urcă în avionul spre Tibet; într-un moment fatidic, semnase un contract cu Holiday Inn Lhasa, după ce lucrase o vreme pentru diverse hoteluri de lux din Europa. Astfel, tânărul Alec pătrunde într-o lume complet străină, unde răul de altitudine e o ameninţare permanentă, unde şoferii de taxi sau de ricşă sunt mânaţi de instincte asasine, unde birocraţia şi corupţia sunt un mod de viaţă, iar mirosul de unt rânced de iac se ţine scai de tine.Nici la hotel situaţia nu este mai roz. Cele două tabere - conducerea chineză şi experţii străini - îşi pun beţe în roate, la bucătărie carnea este livrată în viu, banchetele sunt compromise de invaziile de muşte, iar prin conducte mişună hamsterii de Himalaya.

În descendenţa maeştrilor prozei umoristice engleze, Alec Le Sueur ne oferă un ghid de călătorie inedit, o fereastră spre o lume exotică şi îndepărtată, unde puţini europeni s-au încumetat să ajungă şi pe care şi mai puţini au cunoscut-o cu adevărat.

➤ Pierduți în cartierul spaniol, Heddi Goddrich, editura RAO

Sub pretextul unei povești de dragoste între doi străini, cunoaștem orașul Napoli, din adâncul galeriilor de sub oraș și până pe culmile Vezuviului. Cartierul Spaniol este un labirint în care se desfășoară scenele de iubire, iar noi descoperim orașul în cu totul alt mod decât ni-l prezintă de obicei ghidurile turistice.