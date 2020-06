Cărți de citit pe plajă

Avem voie la plajă, avem voie şi la munte, aşa că teoretic vom avea şi ceva timp de petrecut cu o carte în mână. Câteva lecturi mai uşoare, mai de vară, mai jos:

Unde ai dispărut Bernadette? Când Bee, fiica de cincisprezece ani a lui Bernadette, îi cere mamei sale să plece în excursia cu familia pe care i-a promis-o dacă obține rezultate bune la școală, aceasta din urmă începe să facă pregătiri frenetice pentru călătorie. Agorafobă și extenuată de viața în Seattle pe care nu și-a dorit-o niciodată, Bernadette este în pragul unei crize de nervi până când, într-o bună zi, dispare de acasă. Iar lui Bee nu-i rămâne decât să pună cap la cap e-mailuri, documente oficiale și scrisori pentru a dezvălui trecutul secret pe care Bernadette l-a ascuns timp de zeci de ani…

Ziua în care am început să mă iubesc cu adevărat Romanul publicat în colecția Fiction Connection a Editurii Trei este o lecție de viață extraordinară, profundă, luminoasă și extrem de emoționantă. Este, de fapt, o carte de dezvoltare personală scrisă sub masca mult mai frumoasă și facilă a unui roman despre ego.

„Am ales forma romanului pentru a aduce în scenă personaje și situații care să ilustreze multiplele fațete ale egoului. Așa s-au născut Charlot, Maryse, Marie-Lou, Georges și toți ceilalți. Sper să fim cât mai mulți cei care vom încerca să răspundem la întrebările lui Charlot, întrucât am sincera convingere că o mai bună înțelegere a mecanismelor egoului ar permite evitarea multor suferințe omenești”, declară Serge Marquis în debutul cărții.

Autorul spune că adoră titlul Ziua în care am început să mă iubesc cu adevărat ales de editorul său francez, „pentru că descrie foarte bine conținutul cărții – această descoperire a ceea ce nu suntem în realitate, adică tot ce înconjoară egoul, dar și a ceea ce suntem cu adevărat, mai precis capacitatea de a fi acolo, de a fi prezent, și această capacitate care se află în inima tuturor și care îmbogățește atât de mult viața: capacitatea de a iubi, de a fi fascinat etc.”. Serge Marquis ne transmite toate aceste lecții prin experiența de viață a lui Maryse, un neuropediatru eminent, o femeie frumoasă și inteligentă, teribil de narcisistă și convinsă că are întotdeauna dreptate. Maryse este și mama lui Charlot, care o fascinează și o exasperează în același timp. Charlot, un Mic Prinț dezarmant al adevărului, este cel care o pune în fața unor probleme filosofice. Care-i sensul vieții când ai parte de greutăți? Unde se ascunde iubirea când ai de făcut față intimidărilor, prostiei, spaimei de celălalt? Și ce este egoul, chestia aia de care pare să sufere toată lumea? Însuflețit de un curaj nebun și motivat de o umanitate extremă, Charlot o va învăța pe mama sa că, dacă renunță la certitudini și încetează să se mai considere buricul pământului, va putea, în sfârșit, să aibă parte de adevărata bucurie, cea a relaxării și a inteligenței emoționale. În plus, va învăța să se iubească și să își diminueze egoul fără să considere că asta va duce la dispariția ei.

Femei de Oscar Autoarea bestsellerurilor internaționale Lebedele de pe Fifth Avenue și Soția aviatorului, Melanie Benjamin, ne oferă un nou roman cuceritor care imaginează prietenia și parteneriatul creativ dintre două simboluri ale Hollywoodului. Legendele unei epoci – Mary Pickford, Frances Marion, Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Lillian Gish, Louis B. Mayer – prind viață altfel decât sub reclamele luminoase, devin mai umane, dar și mai seducătoare.

Într-un univers dominat de bărbați, așa cum era Hollywoodul la începutul secolului XX, două femei visează nu doar la o carieră în cinema, ci și să schimbe gustul publicului, venind cu idei noi, îndrăznețe. Una joacă în filme de mare succes, cealaltă scrie scenarii și regizează. Lumea filmului le recunoaște talentul, le premiază cu Oscaruri și le consacră definitiv. Lumea reală se dovedește însă a fi mai puțin generoasă și le rezervă altfel de surprize.

Umba Vântului Carlos Luis Zafon este unul dintre cei mai descriptivi autori ai epocii, care reuşeşte să te ducă în atmosfera pe care o descrie cu o uşurinţă rară pentru un scriitor. Aşa că dacă vă doriţi o vacanţă în Barcelona anului 1945, aceasta e cea mai simplă variantă. Într-o dimineaţă cu ceaţă, domnul Sempere, proprietar al unui anticariat din inima oraşului vechi, îşi duce fiul, pe Daniel, la Cimitirul Cărţilor uitate, o clădire impunătoare, veche şi sumbră, plină de volume ale unor autori necunoscuţi sau uitaţi, cărţi aduse de oameni care au ţinut să le ferească de indiferenţă sau chiar de dispariție. Potrivit tradiţiei, cine intră pentru prima oară, trebuie să adopte o carte. Dintre miile de volume, Daniel se simte atras de Umbra vântului de Julian Carax, un roman misterios pe care, ajuns acasă, îl citeşte în aceeaşi noapte, dintr-o răsuflare. În anii următori, Daniel se pomeneşte implicat într-o serie de intrigi şi de crime, trecând prin numeroase primejdii pentru a salva cartea de anumite persoane. În acelaşi timp, el se lansează în cercetarea amănunţită a biografiei autorului, cel puţin la fel de enigmatică şi de stranie precum romanele sale.