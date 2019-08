Cărți de la RAO de luat în vacanță

Nix, NATHAN HILL, un roman despre iubire, trădare, politică și cultura pop

Câștigător al Premiului Art Seidenbaum pentru debut, 2016

O critică acidă a pretențiilor mileniale, a dependenței de jocurile video și a lipsei de performanță a comunității academice, dar și o sensibilă meditație asupra prieteniilor legate în copilărie, a primei iubiri sau a abandonului matern. În plus, un foarte eficient tutorial despre radicalismul anilor ’60.

Aprecieri critice: „Irezistibil! Nathan Hill este un fin observator al societății americane, fiind în permanentă alertă față de absurditățile vieții moderne.“ The Washington Post

„Un roman fantastic despre iubire, trădare, politică și cultura pop.“ Bestseller People

Despre autor: NATHAN HILL este considerat unul dintre cei mai promițători tineri scriitori ai Americii. Romanul său de debut, Nix, a fost declarat cartea anului 2016 de Audible și Entertainment Weekly, primind, totodată, elogii și în paginile de cultură ale prestigioaselor publicații The New York Times, The Washington Post, NPR sau Slate. Până în prezent, Nix a fost tradus în aproape 30 de limbi, iar drepturile de ecranizare au fost deja vândute unei mari case de producție de la Hollywood.

Copilul care a găsit soarele noaptea, LUCA DI FULVIO,

autorul bestsellerului Fata care a atins cerul

O povestire cu tentă istorică, oferind o frumoasă frescă a unei societăți aflate la limita dintre Evul Mediu și zorii timpurilor moderne

Acțiunea romanului se desfăşoară începând cu anul 1407. Eroul principal, Marcus, este un băiat de zece ani, fiul lui Marcus I de Saxa, principele unei mici feude dintr-o zonă de munte. După ce asistă la atacul unei bande de asasini, care îi ucide întreaga familie, copilul reuşeşte să fugă din castel, scăpând de criminalii trimiși acolo de un nobil din vecinătate. Pentru a supravieţui, se dă drept un copil orfan și este silit să îndure toate lipsurile și umilințele vieții unui țăran șerb. Este însă ajutat de moașa sa și de Rafael, un personaj misterios care îl învață să lupte, deoarece tânărul dorește să-și recapete principatul. În paralel, între Marcus și Eloise, tovarășa sa de joacă din copilărie, se desfășoară o poveste de dragoste.

Prin modul în care este dezvoltată intriga, romanul amintește de marii romancieri din trecut, cum ar fi Alexandre Dumas și Walter Scott.

Bijuteriile Kabbalah și Lumina Lor, THEA HAIMOWITZ

Volumul de faţă îşi propune să aducă în faţa publicului istoria acestei preocupări pentru frumosul cu sens, mesaj, energie, putere şi nu doar frumosul de dragul frumosului. Prin urmare, cititorul va găsi aici informaţii academice despre ce este și ce reprezintă Kabbalah, ce semnificaţii ascunde, ce a adus ea nou în evoluţia omenirii, cu ce a contribuit la dezvoltarea gândirii, ştiinţei şi culturii universale, prin materiale puse la dispoziţie de mari personalități ale mediului universitar – prof. dr. Moshe Idel, prof. dr. Andrei Marga, prof. dr. Carol Iancu, prof. dr. Ladislau Gyemant, prof. dr. Ovidiu Bojor, prof. dr. Constantin Dulcan, conf. dr. Felicia Waldman, şi de experți recunoscuți la nivel internațional, precum dr. Lucian-Zeev Herșcovici, Otto Adler, Viorica Weissman, arh. Cristina Groza, Ilana Ionescu, specialist financiar, Alice Costin, make-up artist de televiziune, Ada Pasc, make-up artist, dar şi mărturii despre influenţa bijuteriilor Kabbalah create de Thea asupra vieţii, carierei şi succesului în dezvoltarea personală a unor vedete importante, precum Mirela Vescan, imaginea bijuteriilor Kabbalah, Cătălin Botezatu, Daniela Nane, Gianina Corondan, Amalia Enache, Adina Buzatu, Deea Buzdugan, Roxana Gabor Iliescu, Valentina Pelinel, Florentina Opriş, Cristina Cioran, Paula Chirilă, Gabriel Cotabiţă. În plus, dar nu în cele din urmă, cartea include o vastă colecţie de fotografii, care pun în valoare frumuseţea şi relevanţa bijuteriilor Kabbalah în imaginea publică a celor care le poartă, realizate de fotografi profesionişti de marcă, precum Zoltan Lorencs, Vlad Munteanu, Daniel Costache, Ştefan Ovidiu.

Bijuteriile Kabbalah și Lumina Lor vorbește despre ceea ce stă la baza bijuteriilor pe care le crează Thea Haimovitz, și anume înțelepciunea Kabbalah. În limba ebraică, Kabbalah înseamnă „primire“, „receptare“, și, prin extensie, „tradiție“. În cazul de față, Kabbalah se referă însă strict la primirea de către Om a Sufletului și a Vieții. Ce hotărăște Omul să facă cu ele? Cu alte cuvinte, „cum și câtă Viață va pune omul în propriul său trai“, și, mai ales, cât din acest efort nu va fi doar în folosul personal. „ Fiecare Om vine pe Pământ cu o menire de îndeplinit şi nişte corecţii importante de realizat în viaţă. Înţelepciunea Kabbalah (înţelepciunea Primirii) reprezintă un infinit de posibilități pentru noi, cei de pe Pământ, o legătură de nezdruncinat cu Creaţia şi regulile ei, prosperitate, lumină și abundenţă umană.

Orient, STEPHAN ABARBANELL

O carte despre pierderi, dezrădăcinare, căutarea patriei și un fel de mântuire

1946: Lilya Wasserfall, membră a mișcării de rezistență împotriva puterii britanice mandatare în Palestina, spera să ia parte la o acțiune de sabotaj, dar primește o misiune aparent neînsemnată. Trebuie să îl caute în Germania devastată de război pe omul de știință evreu Raphael Lind, despre care britanicii susțin că ar fi murit într-un lagăr de concentrare, dar pe care fratele său din Ierusalim îl crede încă în viață. Misiunea se dovedește însă o mare provocare, trezește interesul serviciului secret britanic și pune pe urmele ei un individ misterios, care încearcă să o împiedice prin toate mijloacele să îl găsească pe Raphael‑Lind.

„Un roman inteligent, cu scene istorice bine documentate și personaje interesante.“ www.vorablesen.de

„O carte încântatoare, captivantă și complexă, despre oamenii din Palestina de după al Doilea Razboi Mondial și despre Germania ruinată, în căutarea rădăcinilor și a identității.“ JAN-PHILIPPE SENDKER

Cartea pentru tineri

Legendar, STEPHANIE GARBER

Continuarea volumului Caraval

O inimă de protejat. O datorie de plătit. Un joc de câștigat.

Donatella Dragna a scăpat, în sfârșit, de tatăl său și a salvat-o pe sora ei, Scarlett, de la o căsătorie aranjată. Fetele ar trebui să sărbătorească, dar Tella nu este încă liberă. A făcut un aranjament disperat cu un infractor misterios care i-a cerut să afle adevărata identitate a lui Legend, Stăpânul Caravalului. Pentru aceasta, Tella se aruncă încă o dată în legendarul joc. Pentru Caraval a fost nevoie întotdeauna de curaj, viclenie și sacrificiu, însă de această dată jocul cere mai mult. Bine ați venit la Caraval, jocul abia a început!

„Am vrut să scriu o carte plină de întrebări la care nu este ușor de răspuns. Am vrut să spun o poveste despre personaje deopotrivă fragile și indestructibile. Am vrut confruntări între curaj și frică, între încredere și îndoială. Am vrut o avalanșă de emoții ce curge lent, înduioșătoare și palpitantă, cu sentimente care se amestecă precum vopselele. Deci, pregătiți-vă, prieteni!” STEPHANIE GARBER

Impresionantă, originală, minunată. USA Today

Un tur de forță al imaginației. Teme ca dragostea, trădarea și prețul dorinței se împletesc ca vrăjile Caravalului, iar săruturile senzuale ale lui Dante le vor da fiori cititorilor la fel de mult ca Tellei. Kirkus Reviews

Legendar te duce într-o cursă caleidoscopică, plină de imagini amețitoare, incredibil de magică și cu atât de multe răsturnări, încât te întrebi ce urmează cu fiecare pagină. Este puțin amețitor, puțin fermecător și absolut memorabil. Goodreads Reviews