Cărți noi la Polirom

Domni și Doamne de Marta Petreu

Colecția „Plural”

„Ce-i unește pe Domnii și Doamnele despre care scriu?, m-am întrebat, în timp ce, cu siguranța gesturilor inconștiente, îmi adunam textele și le puneam unul după altul. Ce ar avea în comun Doti Stanca, căreia regimul totalitar comunist i-a atins însăși iubirea pentru Radu, cu lumea nălucitoare a Sarei din romanul omonim al lui Agopian? Dar Mircea Cărtărescu și, să zicem, aceeași Doti Stanca? Secolul XX a trecut prin viața fiecăruia din «personajele» mele, lăsînd o rană nu mică.” (Marta Petreu)

Opere VI. Ne-ndepărtăm din ce în ce de viață… Opera postumă, Emil Brumaru, ediție îngrijită și prefață de criticul literar Bogdan Crețu

Colecția „Opere”

„Veți găsi aici unele dintre cele mai frumoase poeme ale lui Emil Brumaru! Nu exagerez, e un Brumaru la cel mai înalt nivel, conștient de ce poate, jucându-se cu temele propriei poezii, dar păstrându-și candoarea.” (Bogdan Crețu)

O ureche de om pe o spinare de șoarece de Ovidiu Nimigean

Volumul se întreabă în ce măsură postulatul estetic al literaturii îl implică pe cel ontologic, în ce măsură literatura îşi mai poate apăra miza existenţială şi cum anume – astăzi, cînd distanţa faţă de activismele de toate culorile devine atît de greu de păstrat, iar infatigabilele fabrici de consens lucrează la o turaţie accelerată.

Viața pe Facebook. Dau like, deci exist, volum coordonat de Cristina Hermeziu

Prefaţă de Daniel Condurache • Ilustraţii de Tudor Banuş şi Dan Perjovschi

„Viața pe Facebook. Dau like, deci exist nu e un manual de utilizare a rețelelor de socializare, ci un posibil catalog de relații «exemplare» cu Facebook-ul în «corpor(e)alitatea» sa. Autorii textelor analizează fenomenul rețelelor sociale potrivit sensibilității și expertizei proprii, cu deplină libertate în alegerea unghiului de abordare.” (Cristina Hermeziu)

Iarna lui Isidor de Veronica D. Niculescu

Colecția „Junior” • Cu ilustraţii de Radu Răileanu • Vîrsta recomandată: 10+

Romanul, care continuă O vară cu Isidor, spune povestea condorului Isidor după ce a fost eliberat în Sinaia de prietena lui, Serena. Ce faci cînd ești liber, dar ai rămas singur-singurel într-un loc necunoscut, abia ai învăţat să zbori, ești mai degrabă domestic decît sălbatic, și mai vine și gerul? În iarna nesfîrșită care-i stă în faţă, Isidor trece prin multe aventuri și învaţă cîteva lucruri esenţiale pentru supravieţuire – cum ar fi că te poţi descurca binișor în viaţă dacă știi să citești sau că prietenii sînt importanţi.

Țipă cît poți de Moni Stănilă & Pizdeț de Alexandru Vakulovski

Colecția „Ego. Proză”

Colegi de breaslă, colegi de viață, acum și colegi de colecție. Romanele Țipă cît poți de Moni Stănilă și Pizdeț de Alexandru Vakulovski sînt cele mai recente apariții din colecția „Ego. Proză” a Editurii Polirom, cel mai puternic proiect editorial autohton dedicat literaturii române contemporane.

Ionesco. Elegii pentru noul rinocer deLiliana Corobca

Colecția „Biografii romanțate”

„Cînd eram mic, mă ducea mama la cinematograf, dacă o rugam, iar eu nu am dus-o niciodată, aş vrea la un teatru, a zis ea şi eu i-am răspuns: nu-mi place teatrul, nu vreau la teatru. Am stat departe de ea cît am locuit la tata, apoi la Craiova, am stat departe cît eram student, niciodată nu aveam timp pentru ea. N-am dus-o nicăieri, n-am bucurat-o cu nimic, în timp ce ea ne-a dat tot ce-a avut mai bun, a lucrat ca să ne poată ajuta, să ne ofere totul, iar cînd şi eu am avut, am băut toţi banii cu prietenii. Am fost străin, am fost departe. Dureros de departe! Mamă, hai să jucăm mai departe teatru, tu de la tine de sus, eu de aici de jos.” (fragment din carte)

Steinhardt. Bughi mambo rag de Lavinia Bălulescu

Colecția „Biografii romanțate”

„Am dat să mă ridic, dar îmi era imposibil.

– Fir-ar să fie, am uitat să mă prezint! Steinhardt!

S-a aplecat, mi-a întins mîna, a ezitat, apoi şi-a retras-o.

– Nu puteţi să vă mişcaţi. V-a lovit o maşină. Mergeam spre casă şi mi-a părut că am auzit ceva în spatele meu. Nu ştiu, Dumnezeu m-a făcut să întorc capul! Adică nu doar să întorc capul, a fost mai mult. Am mers un colţ înapoi şi v-am găsit aici, pe drum. Vă amintiţi ceva?” (fragment din carte)

Act gratuit de Nicolae Breban

Colecția „Fiction Ltd.”

Deja disponibil în format digital, volumul Act gratuit de Nicolae Breban va putea fi găsit în curînd și în librăriile fizice, în ediție tipărită. Universul nuvelelor care compun volumul Act gratuit este populat de personaje paradoxale, contradictorii, căci, preocupate uneori pînă la obsesie de împlinirea destinului personal, ele sînt totodată chinuite de întrebări, ezitante, nehotărîte.

Fake news în Epoca de Aur. Amintiri și povestiri cu cenzura comunistă de Ioan T. Morar

„Fie că și-a propus, fie că nu, Ioan T. Morar ne oferă o savuroasă contra-istorie a comunismului românesc. Sub forma unor secvențe adeseori burlești, scriitorul livrează imaginea unei lumi în care absurdul era regula, nu excepția. Cartea lui Ioan T. Morar este, pe lîngă certele virtuți literare, conectate la o nesecată mină de umor și inteligență, un sclipitor document de epocă. Sîntem invitați cordial să urmărim felul în care o Românie alternativă – plină de umor, cu un accentuat simț al grotescului, inventivă, colorată, ironică – dă cu tifla cenușiului murdar al ideologiei comuniste.” (Mircea Mihăieș).

Despre iubire și (alte) ispite de Dragoș Ghițulete

Colecția „Ego.Proză”

„Dacă ar exista și zodia Accidentului în horoscop, o bună parte dintre cei care își duc viața cu poverile ei în prozele din carte aici ar trebui căutați, cu sau fără ascendent. Iar accidentul nu înseamnă neapărat o gleznă scrîntită sau o mașină proptită într-un stîlp. Există, în traficul zilei și al nopții, accidente de muncă, de iubire, de pahare în plus sau de prieteni în minus. Și nu e simplu să creezi răni cu nume de oameni. Lui Dragoș Ghițulete operațiunea îi reușește, iar în galeria de marginali pe care o pune la lucru în Despre iubire și (alte) ispite vezi uneori străfulgerări din lumea lui Bukowski, Fitzgerald sau Patti Smith.” (Radu Paraschivescu).

Cișmigienii de Eugen Cadaru

Colecția „Ego.Proză”

Anul 1971, București, Grădina Cişmigiului, cel mai frumos parc din Regatul României. Mircea Eliade i-a convocat degrabă pe prietenii săi Emil Cioran, Eugen Ionescu, Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu pentru a le povesti despre un vis recurent bizar: un vis în care România ar fi fost ocupată de Armata Roșie în 1944 și ar fi devenit o republică socialistă în perioada postbelică. Avem de a face, așadar, cu o istorie contrafactuală. O poveste despre o lume care nu a (mai) fost, dar care ar fi putut fi și ar fi trebuit să fie.

„Seria de autor Aurora Liiceanu”: Sindromul Greta Garbo

Astăzi, cînd celebritatea este considerată ca fiind echivalentă cu succesul în viață, cine mai vrea să fie anonim? Oamenii își postează opiniile și fotografiile pe rețelele de socializare, în speranța că le vor vedea cît mai mulți și că vor ajunge astfel vedete, chiar dacă la nivel micro. Cînd aceasta e mentalitatea dominantă, o atitudine ca a Gretei Garbo poate părea de neînțeles. Cea care strălucea pe ecrane în anii 1920-1930 era renumită pentru insistența cu care își apăra viața privată de indiscreția jurnaliștilor și a fanilor. Intrigată de personalitatea ei, Aurora Liiceanu face o analiză a fenomenului celebrității, de la imaginea pe care vedetele aleg să o prezinte publicului, pînă la avantajele materiale și costurile psihologice ale faimei.

Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic. Lirică politică, sloganuri electorale și versificații satirice de campanie de la 1834 până în zilele noastre de Cristian Preda

Colecția „Opus. Științe politice”

O istorie inedită a politicii românești pornind de la versurile închinate domnitorilor și președinților, șefilor de partide și cetățenilor, miniștrilor corupți și deputaților somnoroși din regimurile care s-au succedat de la Regulamentele Organice până astăzi. O istorie extrasă din ziare, epigrame și broșuri electorale, recuperată din foile volante distribuite la mari evenimente, din Moftul Român al lui Caragiale și din postările de pe Facebook din zilele noastre. O lume românească plină de viață, grăbită mereu să-i denigreze pe politicieni, dar și să le ridice statui după trecerea lor în neființă.

Prin România. Carnete de drum de Mirel Bănică

Cu ilustrații de Dan Perjovschi

Colecția „Plural”

„Spre deosebire de cazul unei lucrări științifice, de data aceasta nu mi-am dori să interpretez cele văzute de-a lungul drumului. Cu toate că la un moment dat am simțit tentația să o fac, subiectele se așezau singure în clustere bine definite. Aceste pagini sunt deci ceea ce sunt: un mare carnet de călătorie, în care veți regăsi o parte din România anului 2019 și o parte din mine. Restul este praful și pulberea drumului și a treizeci de ani de postcomunism.” (Mirel Bănică)

Opere VII. La ruinurile galanteriei. Opera postumă, Emil Brumaru, ediție îngrijită de Bogdan Crețu

Colecția „Opere”

„Emil Brumaru pare a fi in continuare în plină ebuliție creatoare! Au rămas în urma lui peste 1.500 de poeme necuprinse în nici o carte, pe care cele două volume din seria de Opere le recuperează acum. E ultima etapă, distinctă, din opera sa. Poetul scrie elegii, feerii, basme, rugăciuni, imaginarul fiind cel bine-cunoscut. Nu lipsesc poemele erotice, într-o tonalitate mai îmblînzită, după cum nu lipsesc nici confesiunile directe. Întru totul, e aici opera din păcate postumă a unui mare poet care a trăit pentru poezie și s-a aflat at his best pînă în ultima clipă.” (Bogdan Crețu)

Hipodrom de Nora Iuga

Colecția „Fiction Ltd.”

„Opera Norei Iuga este rezultatul unei voluptăți insațiabile a limbajului. Aici nu există teorie, nici ideologie, există doar un limbaj în care se consumă laolaltă înaltul cu adîncul, sacrul cu obscenul… Limbajul și trupul se denunță permanent în universul Norei Iuga ca și cînd ar fi unul și același lucru.” (Stuttgarter Zeitung)

Un drum cu Ceapă de Radu Pavel Gheo

Colecția „Fiction Ltd.”

Rafael este un unchi atît de special, încît, atunci cînd poposește în casa nepoților săi, aceștia nu își amintesc să-l fi văzut vreodată. Pelaghia, stareța mănăstirii Aglăiești, nu pare o slujitoare prea devotată a Domnului, chiar dacă poartă veșmintele potrivite. Alina Olăcaru este o jurnalistă foarte talentată, ce reușește să găsească știri senzaționale și acolo unde nu e nimic. Acestea și multe alte personaje, dintre cele mai diverse, populează prozele reunite în Un drum cu Ceapă. Uneori triste sau chiar tragice, alteori debordînd de umor, povestirile lui Radu Pavel Gheo se citesc pe nerăsuflate, iar fiecare îți face mereu poftă de încă una.

Cioran. Ultimul om de Andrei Crăciun

Colecția „Biografii romanțate”

După biografiile romanțate ale unora dintre cele mai îndrăgite personalități culturale române – Constantin Brâncuși (Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare de Moni Stănilă), George Enescu (Enescu. Caiete de repetiții de Dan Coman), I.L. Caragiale (Caragiale. Scrisoarea pierdută de Bogdan-Alexandru Stănescu, Eugen Ionescu (Ionesco. Elegii pentru noul rinocer de Liliana Corobca) și N. Steinhardt (Steinhardt. Bughi mambo rag de Lavinia Bălulescu) – , Polirom le propune fanilor colecției „Biografii romanțate” volumul Cioran. Ultimul om de Andrei Crăciun.

Silvestru și Marele Dictator de Lucian Dan Teodorovici

Colecția „Junior” • Cu ilustrații de Carmen Parii • Vîrsta recomandată 8+

Inteligent, citit, foarte ataşat de familia sa şi mare admirator al oamenilor în general, motanul Silvestru devine tot mai îngrijorat de soarta umanităţii cînd aceasta se confruntă cu o mare epidemie. Pentru că stăpîneşte infralimbajul, un mod de comunicare cu orice altă vieţuitoare de pe planetă, concepe un plan care ar putea duce la salvarea lumii. Prin urmare, pleacă de acasă, pe ascuns, într-o călătorie către o ţară foarte îndepărtată, sperînd că va reuşi să rezolve problema prin bună înţelegere cu cel care a declanşat-o…

Alex Blue. Băiatul extraterestru de Cristina Centea

Roman cîștigător al Concursului de manuscrise Polirom Junior, ediția 2020

Colecția „Junior” • Cu ilustrații de Teodora Răileanu • Vîrsta recomandată 10+ Alex e un puşti mărunţel, vesel şi neastîmpărat, cu păr nisipiu şi ochi verzi-albăstrui. La cei unsprezece ani ai săi, e cel mai mic dintre prietenii lui. Cînd tot grupul de amici se grăbeşte pe biciclete spre fostul parc de distracţii ca să cerceteze o explozie bizară de artificii, el rămîne în urmă, pe cîmp. Aşa ajunge să trăiască aventura vieţii sale: fără să-şi dea seama, urcă la bordul unei nave extraterestre atent camuflate, cu destinaţia Xilon…