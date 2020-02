Ce cărţi să nu ratezi în luna februarie

Luna februarie vine cu multe noutăţi editoriale. Marile edituri au pregătit titluri pentru toate gusturile. Vestea bună este că multe dintre noutăţi se găsesc deja cu reduceri semnificative.

Cele şapte morţi ale lui Evelyn Hardcastle – Stuart Turton

Conacul Blackheath, o clădire somptuoasă, dar la limita paraginii, este locul în care are loc un bal mascat. Invitaţii sunt membri de vază ai societăţii (ofiţeri, bancheri, medici etc.), care se strâng pentru a rememora un eveniment tragic – moartea tânărului Thomas Hardcastle, fiul lordului Peter şi al lui lady Helena Hardcastle. O moarte tragică întrerupe petrecerea, însă nu îi pune capăt. Este vorba despre tânăra Evelyn Hardcastle. De fapt, aceasta nu va muri o singură dată. Atât timp cât Aiden Bishop, personajul principal, nu rezolvă misterul morţii sale, scena decesului se va repeta neîncetat, seară de seară.

Sărutul pictat – Elizabeth Hickey

Gustav Klimt avea o muză secretă. Aceasta este povestea ei. Tulburătoarea poveste de iubire dintre pictorul vienez Gustav Klimt și Emilie Flöge, femeia care a pozat pentru capodopera Sărutul și al cărei nume artistul l-a șoptit cu ultima suflare, pe patul de moarte. Viena, 1886. Un oraș al cafenelelor elegante, al operei și al unei comunități artistice în plină efervescență. Emilie, de numai 12 ani, cunoaște un pictor fermecător, dar controversat. Angajat de tatăl ei ca să-i dea lecții de desen, Klimt îi prezintă lui Emilie lumea boemă a artiștilor, a modelelor senzuale și a bogaților decadenți, care deopotrivă o înspăimântă și o fascinează. Pe măsură ce Emilie crește și devine o creatoare de modă faimoasă, povestea de dragoste se transformă într-o poveste despre artă, din care se naște unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite tablouri din istorie: Sărutul lui Klimt. „O meditație despre artă și artificial. Misterul lui Klimt scos în relief mai frumos ca niciodată.“, scriu cei de la The New York Times.

Taina povestitoarei – Sejal Badani

O poveste fascinantă despre puterea iubirii, vindecare şi dorinţa de a visa. Jaya, jurnalistă newyorkeză, este devastată după ce pierde a treia sarcină, căsnicia i se destramă şi totul pare să se prăbuşească. Pentru a-și mai alina suferinţa, pleacă în India, în căutarea unor răspunsuri despre trecutul familiei sale. Cucerită de peisajele, sunetele şi mirosurile insolite care o asaltează, Jaya începe să studieze cu entuziasm cultura Indiei. Ravi, fostul servitor şi confident al bunicii ei, Amisha, o ajută să descopere luptele, perseverenţa, iubirea ascunsă şi căderea tragică a acesteia în timpul ocupaţiei britanice. Grație poveştii extraordinare a curajoasei Amisha, Jaya își descoperă un optimism şi o putere pe care nu le a bănuit niciodată. "Un roman opulent despre secrete, iubire şi loialitate. O celebrare a frumuseţii poveştilor şi a puterii lor de a ne ajuta să ne descoperim pe noi înşine.", spun cei de la New York Journal of Books

Cei aleşi şi cei damnaţi – Primo Levi

Înainte să pice sau să se arunce în gol pe casa scărilor și să moară – „la Auschwitz, patruzeci de ani mai târziu“, după cum avea să declare Elie Wiesel –, Primo Levi a scris o ultimă carte, în care se întoarce la lagărele de concentrare și la moștenirea Holocaustului. Cei aleși și cei damnați este o meditație complexă despre memorie și slăbiciunile ei, despre natura regimurilor autoritare și o încercare de a găsi un posibil răspuns la întrebarea dacă istoria este menită sau nu să se repete. Nimeni nu e capabil de o uitare definitivă, după cum el singur o spune, iar în preajma unei rememorări neobosite a ororilor nazismului, mai ales când le-ai simțit pe pielea ta, lumea riscă să nu-ți mai pară locul unei posibile vieți fericite. Când mori, ai cu totul altceva de făcut decât să te gândești la moarte, dar după ce ai reușit să scapi de ea, moartea îți rămâne veșnic alături. Gândul că trebuie să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat, să depună mărturie în numele a milioane de oameni care nu mai pot vorbi pentru ei, i-a dictat lui Primo Levi paginile acestei cărți-testament. Nu ca să se răzbune și nu cu ură, ci pentru a nu uita.

Suntem dezrădăcinate – Malala Yousafzai, Liz Welch

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace și autoarea de bestselleruri Malala Yousafzai le aduce în faţa noastră pe câteva dintre persoanele aflate în spatele statisticilor și știrilor zilnice despre milioanele de oameni din întreaga lume ce sunt forţaţi să-și părăsească domiciliul. Vizitele făcute de Malala în taberele de refugiaţi au ajutat-o să vadă cu alţi ochi propria experienţă a dezrădăcinării – mai întâi ca persoană strămutată intern, în perioada copilăriei petrecute în Pakistan, apoi ca activist la nivel internaţional ce putea călători oriunde în lume, mai puţin în iubita ei ţară natală. În „Suntem dezrădăcinate”, Malala nu spune doar povestea ei despre adaptarea la o nouă viaţă și dorul de casă, ci împărtășește și poveștile unor tinere pe care le-a întâlnit în timpul numeroaselor ei călătorii – tinere care şi-au pierdut familia, comunitatea și, adesea, singurul mod de viaţă pe care-l știau. În plină criză a migraţiei, în timp de război și conflicte izbucnite la graniţă, „Suntem dezrădăcinate” este un avertisment important care amintește că fiecare dintre cele 68,5 milioane de oameni care sunt strămutaţi în prezent reprezintă o persoană – adesea tânără – cu propriile sale speranţe și aspiraţii, care merită să trăiască în pace și să-i fie respectate drepturile universale.

Nicio picătură de băut – Mindy McGinnis

Lynn cunoaște toate amenințările posibile asupra heleșteului ei: seceta, o iarnă lipsită de zăpadă, coioții și, mai ales, oamenii care sunt în căutarea apei de băut. Tânăra face tot ce îi stă în putință ca oricine se apropie de heleșteu să plece însetat sau să nu mai plece deloc. Încrezătoare în forțele proprii, Lynn nu are nevoie de lumea care se întinde dincolo de câmpuri și de pădure. Pentru ea, viața înseamnă doar lupta pentru supraviețuire și grija continuă de a avea lemne și apă. Odată cu șansa de a avea heleșteul ei, vine și necesitatea de a-l apăra cu mult curaj, ceea ce a învățat bine de la mama ei în toate orele pe care le-au petrecut cățărate pe acoperișul casei, cu puștile în mână. Însă fuioarele de fum ițite la orizont nu pot însemna decât un lucru: străini. Urmele misterioase din jurul heleșteului, amenințările din toiul nopții și gloanțele care răsună dovedesc că străinii nu se vor opri până nu obțin ceea ce își doresc. Cu un limbaj sugestiv și bogat, abundând de dramatism incredibil, de pericol și de romantism, romanul de debut al lui Mindy McGinnis descrie aventura unei fete într-o lume aridă, nu foarte diferită de a noastră.

Al cincilea risc – Michael Lewis

Cartea lui Michael Lewis ne prezintă anatomia unui atac la care este supus guvernul SUA, atac condus de chiar membrii săi. Neînţelegând importanţa crucială a unor activităţi novatoare, oamenii lui Trump riscă să scoată America din priză, sub pretextul unei iluzorii economii de energie. Incompetenţa loveşte peste tot: în agricultură, sănătate, înalta tehnologie, sute şi mii de programe care menţin SUA în fruntea lumii civilizate urmând a fi suspendate pe motive strict politice.

Oameni vs Tehnologie – Jamie Bartlett

Internetul trebuia să ne elibereze. Tehnologia ne-a schimbat viețile. Dar pentru asta nu am cedat oare prea mult puterii din spatele zidului de cod, manipulată de publicitarii și tehnocrații din Silicon Valley? Ce înseamnă pentru democrație scandalurile despre datele private din jurul Facebook și al Cambridge Analytica? Jamie Bartlett ne spune că a îmbrățișa Big Tech fără nicio reținere înseamnă a slăbi fundamentele democrației. Clasa de mijloc se erodează, societatea civilă e slăbită, iar noi, cetățenii, ne pierdem judecata critică și chiar libertatea. Oameni vs tehnologie arată cât de fragil este sistemul politic sub asediul revoluției digitale. Dar Bartlett explică și cum putem deveni cetățeni activi, parte dintr-o comunitate democratică cu alegeri libere, egalitate de șanse, libertăți civile și încredere în puterea suverană. Această carte esențială avertizează că, dacă nu schimbăm ceva, democrația se va alătura feudalismului, monarhiilor absolute și comunismului pe lista de experimente politice care au eșuat. „O carte incitantă. Bartlett are dreptate să spună că viitorul nostru depinde de câștigătorii și perdanții cursei pentru tehnologizare, dar și de tehnologia însăși.“, spun cei de la Financial Times.

Bărbatul de 101 ani care voia să salveze lumea – Jonas Jonasson

Allan Karlsson se întoarce! E şi mai bătrân, dacă vă puteţi imagina. Şi mult mai amuzant!

Totul începe cu maneta buclucaşă din balonul cu aer cald și cu trei sticle de şampanie. Allan tocmai a împlinit 101 ani şi, împreună cu prietenul său Julius, aşteaptă să înceapă petrecerea, când cineva rupe maneta. Până să-şi dea seama, cei doi prieteni se trezesc că se înalţă tot mai sus, deasupra Oceanului Indian. Însă când ajungi în înaltul cerului, mai trebuie să şi cobori... aşa că, după ce sunt salvaţi din apele oceanului de o navă nord-coreeană, Allan şi Julius sunt prinşi într-o criză diplomatică internaţională, declanșată de o valiză plină cu uraniu. Toată lumea pare interesată de această valiză – de la Donald Trump şi Kim Jong-un la Vladimir Putin şi Angela Merkel –, iar aventurile se ţin lanţ. Un mesaj guvernamental de maximă importanţă, mâzgălit pe un şerveţel (după nenumărate pahare de votcă cu suc de mere), un caz complicat cu nişte sicrie schimbate, o întâlnire cu un nazist furios, o grămadă de sparanghel de contrabandă.

Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire – Peter Handke

Abia ieșit dintr-un mariaj disfuncțional, un tânăr austriac ajunge în America, unde speră să treacă peste despărțirea de soția lui. Dar nu după mult timp descoperă că femeia pe care credea că a lăsat-o în trecut se ține pe urmele sale. Curând, cei doi intră într-un joc de-a șoarecele și pisica, alergând unul după celălalt de-a lungul și de-a latul întregii Americi: din Philadelphia până în St. Louis, din Portland, Oregon, până în Los Angeles. Dar oare caută răzbunare sau dragoste? Răspunsul la această întrebare rămâne o enigmă de efect asemenea unei metafore, care – după cum susține personajul principal – se naște întotdeauna din confuzii și iluzii optice. Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire este o carte ca un film de Wim Wenders: o idee despre ce înseamnă să călătorești dintr-un loc într-altul, o poveste plină de suspans și o istorie de familie. Totodată, este o scrisoare către America, adresată peisajelor și culturii acestei țări, în care promisiunea unei vieți noi – sau rămășițele uneia deja trăite – te așteaptă la fiecare pas.