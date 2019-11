Cel mai mare târg de carte organizat vreodată în România se deschide miercuri, 20 noiembrie

Au mai rămas doar 6 zile până la debutul celui mai aşteptat eveniment anual din industria cărţii, de un sfert de secol: Târgul Gaudeamus Radio România. Iniţiat şi organizat de postul public de radiodofuziune, Gaudeamus, „cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio”, va avea loc în intervalul 20 – 24 noiembrie, în premieră în Pavilionul B2 Romexpo.

Ediția 2019 a Târgului de carte Gaudeamus Radio România din București se va desfășura sub semnul aniversării a 30 de ani de la momentul istoric al Revoluției Române din Decembrie 1989. Organizat anual de Radio România, Gaudeamus reprezintă, de peste 25 de ani, un reper major al peisajului cultural românesc.

Copreşedinţi de onoare ai ediţiei sunt două figuri emblematice ale acelor zile dramatice: poetul şi jurnalistul Mircea Dinescu şi Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional Bucureşti.

Conferinţa de presă care precede deschiderea ediţiei s-a desfăşurat pe 14 noiembrie, la Centrul de Presă al Radio România. Cu acest prilej, Preşedintele Director General al Radio România, Georgică Severin, a ţinut să afirme: „Târgul Gaudeamus Radio România din acest an este un târg profund modificat faţă de ediţiile precedente. Şi o să încep cu însăşi brandul Radio România. În mod oficial, încă de la începutul anului, în toată Caravana Gaudeamus, am introdus acest brand. Pentru că, până la urmă, trebuie să acceptăm o idee: Târgul Gaudeamus este un element fundamental în promovarea cărţii în România, este de departe cel mai mare târg de carte dar, în acelaşi timp, el este un produs al Societăţii Române de Radiodifuziune şi are ca menire să promoveze Radio România. Această structură radiofonică care are în componenţă Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualităţi, posturile teritoriale, Radio România Internaţional şi aşa mai departe. De aceea îngemănarea dintre Radio România şi acest târg de carte nu-mi pare o exagerare, mi se pare o formă profundă prin care noi ne promovăm ca instituţie media şi culturală şi, în acelaşi timp, sprijinim prin activitatea radioului cartea care, trebuie să recunoaştem, este de cele mai multe ori abandonată”.

„Multă lume a crezut, la începutul anilor 90, că lumea nu mai are apetit pentru citit şi pentru carte. Amintiţi-vă că sălile de teatru erau goale, apăruseră televiziunile particulare şi lumea stătea în faţa televizorului. Constat cu bucurie că acum lucrurile stau altfel: tot mai multă lume se întoarce la lectură”, a declarat Mircea Dinescu.

Anvergura și notorietatea evenimentului, oportunitățile de promovare a ofertelor editoriale și uriașul impact asupra publicului – cele mai recente ediții înregistrând peste 125.000 vizitatori – au conferit Târgului Gaudeamus Radio România statutul de vârf al pieței naționale de carte. Peste 8.000 mp de standuri care vor găzdui sute de mii de titluri și aproape 900 de evenimente, lansări și prezentări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri – îi așteaptă pe cei care vor trece pragul târgului în perioada 20 – 24 noiembrie.

Deschiderea oficială a Târgului Gaudeamus Radio România, ediția București 2019, va avea loc miercuri, 20 noiembrie, la ora 12.00, la standul Radio România.

Ca şi la ediţiile precedente, numeroase categorii de public vor avea accesul gratuit: preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, bibliotecari, profesionişti din domeniile editorial/educaţional, membrii uniunilor de scriitori, jurnalişti, pensionari, persoane cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupuri organizate. Pentru vizitatorii care nu se încadrează în aceste categorii, accesul în incintă se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tombola GAUDEAMUS.

Programul de vizitare este zilnic între orele 10.00 şi 20.00.

Gaudeamus 2019 în cifre:

– peste 250 de expozanţi, reuniţi în 200 de standuri – un nucleu puternic şi bine definit de edituri româneşti cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte şi publicaţii, producători şi distribuitori de jocuri educaţionale, asociaţii profesionale şi organizaţii active în domeniile cultură şi educaţie, prezente an de an la Gaudeamus, cărora li se adaugă numeroşi participanţi în premieră;

– aproape 900 de evenimente editoriale şi profesionale, care se vor desfăşura la standurile expozanţilor şi în spaţiile special amenajate de către organizator în incintă (Sala Virgil Madgearu şi cele două spaţii de evenimente denumite după doi dintre scriitorii care au avut un rol esenţial în conturarea identităţii acestui proiect: Mircea Nedelciu, unul dintre fondatorii târgului şi Mircea Sântimbreanu, preşedintele de onoare al primelor cinci ediţii).

– peste 8.300 de metri pătraţi de standuri (comparativ cu circa 6.000 la ediţia precedentă), ceea ce reprezintă un record pentru un târg de carte din România.

Premiile ediţiei cu numărul 26 a Târgului Gaudeamus Radio România vor fi decernate duminică, 24 noiembrie, la ora 17:00, astfel:

– Trofeele Gaudeamus (pentru trei dintre expozanţi) şi Cea mai râvnită carte a târgului – premii acordate pe baza Votului Publicului;

– Trofeul Presei Mircea Sântimbreanu, pe secţiunile publicaţii print, radio, TV, online (pe baza Votului Publicului) şi agenţii de presă (pe baza monitorizării efectuate de Agenţia de presă RADOR) – decernat jurnaliştilor acreditaţi care vor reflecta derularea târgului;

– Premiul de excelenţă, acordat de Radio România uneia din editurile prezente la târg şi destinat finanţării totale sau parţiale a unui proiect editorial de importanţă naţională, cu ecouri internaţionale;

– Premiile pentru traducere Antoaneta Ralian, acordate pentru doi traducători, în şi din limba română;

– Premiul Educaţia, acordat uneia dintre instituţiile de învăţământ prezente la târg;

– Premiul Miss Lectura, acordat de organizatori celei mai frumoase vizitatoare iubitoare de carte.

Proiecte Gaudeamus Radio România

Concursul Naţional de Lectură Mircea Nedelciu Iniţiat şi organizat de Radio România, concursul se află în acest an la a 18-a ediţie şi urmăreşte să trezească în rândul liceenilor interesul pentru lectură. Finala naţională 2019 va avea loc în cadrul Târgului Gaudeamus Radio România, sâmbătă, 23 noiembrie, începând cu ora 11:00, în spaţiul de evenimente Mircea Nedelciu. Cei 6 participanţi, elevi în clasa a XI-a, sunt câştigătorii etapelor zonale organizate de-a lungul anului în întreaga ţară de studiourile regionale Radio România. Premiile vor fi oferite de Radio România şi de Asociaţia Lions Club Millennium.

Tombola Gaudeamus, derulată pe baza biletelor şi a abonamentelor de intrare, va avea în acest an zeci de premii atractive: două laptopuri, două televizoare, 6 tablete şi pachete de accesorii şi echipamente multimedia oferite de sponsorii ediţiei: IndECO Grup, Info Touch Systems şi Jerry’s Pizza.

Cărţile se întorc acasă: campanie de donaţie de carte derulată pe parcursul Târgurilor Gaudeamus Radio România, în beneficiul bibliotecilor publice din România. De la lansarea acestui proiect în 2010, peste 170.000 de volume au ajuns, datorită expozanţilor şi a vizitatorilor Gaudeamus, în peste 350 de biblioteci aflate în aria de acoperire a posturilor Radio România. Campania va continua şi pe parcursul acestei ediţii a Târgului Gaudeamus Radio România; donaţiile de carte se primesc în intervalul 20 – 23 noiembrie la Romexpo, zilnic între orele 10:00 şi 20:00.

Invitaţi de nota 10: Olimpicii României – va aduce în prim-plan competitivitatea şi excelenţa învăţământului românesc, atrăgând atenţia asupra performanţelor şi potenţialului reprezentanţilor săi de top pentru viitorul României. 21 de elevi din Bucureşti, medaliaţi cu aur la concursuri internaţionale la diverse discipline, vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi care va avea loc sâmbătă, 23 noiembrie, ora 15:00. Premiile vor fi oferite de Asociaţia Lions Club Millennium şi de Radio România.

Întâlnește-te cu personajele preferate la Gaudeamus





În perioada 20 – 24 noiembrie 2019, personajele Grupului Editorial ART ies din poveste la Târgul de Carte Gaudeamus. Peste 1200 de titluri, dintre care mai bine de 100 de noutăți publicate la editurile Vlad și Cartea cu Genius, Arthur, Youngart, Grafic, ART și Paladin, sunt pregătite să-și întâlnească cititorii de toate vârstele.

Peter Iepurașul, Mickey și Uriașul cumsecade sunt doar câteva dintre personajele editurii Vlad și Cartea cu Genius care abia așteaptă să-și facă prieteni noi printre micuții cititori. Descoperă-i în cărțile autorilor Emma Thompson, Maurice Sendak și Louis Slobodkin, nou intrate în portofoliu.

Domnișoara Poimâine, Spionul Kme, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama, Apolodor și Apolodictator, Apolodrama, Apolodiva și mulți, mulți pinguini, Todosia, fetița-vampir, Pricoliciul, Zmeul Tase și multe, multe personaje din Arhivele Basmului. Sunt doar câteva personaje din cele mai noi cărți ale autorilor români publicați la Arthur care te așteaptă la standul nostru alături de autorii și ilustratorii lor: Adina Rosetti și Oana Ispir, Ioana Nicolaie și Sidonia Călin, Matei Vișniec, Florin Bican și Dan Ungureanu, Adina Popescu și Alexandra Horghidan. Vezi programul pentru fiecare lansare în parte în evenimentul Întâlnește autorii Arthur la Gaudeamus!

La editura Arthur vine și cel mai iubit puști din „Jurnalul unui puști 14: Marea demolare” de Jeff Kinney. Pentru fanii Harry Potter avem o veste foarte mare! Inaugurăm publicarea celei mai populare serii fantasy pentru copii în ediția ei frumos ilustrată de artistul Jim Kay cu volumul „Harry Potter și piatra filosofală” de J.K. Rowling. De asemnea, universul magic se extinde cu două noi volume care au încântat generații întregi de vrăjitori: „Animale fantastice și unde le poți găsi de Newt Scamander” și „Quidditch – O perspectivă istorică”.

În colecția miniGrafic își fac apariția „Cele 12 prințese dansatoare” ale Mariei Surducan, „Emmie cea invizibilă” de Terri Libenson și personajele îndrăgite din „Poptropica. Volumul 3. Societatea secretă” de Mitch Krpata.

Nastratin Hogea și năzdrăvăniile lui frumos imaginate de Anton Pann se alătură „Muzicanților din Bremen” ai Fraților Grimm în colecția de cărți cult pentru copii – Arthur retro.

În portofoliul Youngart își fac apariția „Băieții din strada Pal” de Molnár Ferenc, cartea care stă la baza filmului nominalizat la Oscar. Te mai întâmpină „Lungul drum al Aumei” de Eucabeth Odhiambo și „Crângul de Alun” de Melissa Albert.

La editura ART intră glorios câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură de anul acesta, Peter Handke, cu două cărți minunate: „Frica portarului înaintea loviturii de la 11 metri” și „Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire”, alături de alți autori consacrați: Paul Auster, Margaret Atwood, Primo Levi și Bohumil Hrabal.

Cărțile musai îți propun o pleiadă de personaje feminine absolut fantastice prin povestea autobiografică din „Cartea albă” de Han Kang, monologul lucid al octogenarei rafinate din „Femeia la 1000°C” de Hallgrímur Helgason și acțiunile pline de curaj ale fotojurnalistei Gerda Taro, minuțios documentate de Helena Janeczek în „Fata cu Leica”.

Colecția de nonficțiune Sapiens adună laolaltă destinele, unele glorioase altele tragice, ale unor personaje celebre: Nicolae al II-lea al Rusiei, Charles și Emma Darwin, Vincent și Theo van Gogh, istorii personale fascinante, documentate cu talent de Candance Fleming și Deborah Heiligman și care se citesc ca literatura de cea mai bună calitate.

Personajele SF, fantasy și crime din editura Paladin abia așteaptă să-ți povestească ultimele lor aventuri. Ezio Auditore din Assassin’s Creed ajunge la Gaudeamus în volumul 4 al seriei, „Revelații” de Oliver Bowden. „Un străin din Olondria” intră în lumea fantasy a universului Paladin prin Sofia Samatar, în timp ce Kate Hamer te provoacă să dezlegi misterul „Fetei cu palton roșu”.

Pe lângă o mulțime de bunătăți editoriale la prețuri speciale, găsești la noi inspirații crăciunești, cadouri și multe surprize. Nu rata oferta noastră „Cum să faci să citești mai mult. Ghidul reducerilor” care îți poate aduce reduceri de până la 100 de lei. Te așteptăm cu drag!

Noutățile Grupului Editorial ART la GAUDEAMUS // SCRIITORI ROMÂNI

Duminică și alte povestiri cu Iosifel , Lavinia Braniște , ilustrații de Oana Ispir, Editura Arthur

, ilustrații de Oana Ispir, Editura Arthur O istorie secretă a Țării Vampirilor 2: Cartea fetiței-vampir , Adina Popescu , ilustrații de Alexandra Horghidan, Editura Arthur

, ilustrații de Alexandra Horghidan, Editura Arthur Cronicile Domnișoarei Poimâine 1: Vremea Vrăjitoarei Niciodată , Adina Rosetti , ilustrații de Oana Ispir, Editura Arthur

, ilustrații de Oana Ispir, Editura Arthur Cartea albă cu Apolodor sau Apolododecameronul , Florin Bican , ilustrații de Dan Ungureanu

, ilustrații de Dan Ungureanu Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama , Matei Vișniec , ilustrații de Andra Bădulescu, Editura Arthur

, ilustrații de Andra Bădulescu, Editura Arthur Spionul Kme , Ioana Nicolaie , ilustrații de Sidonia Călin, Editura Arthur

, ilustrații de Sidonia Călin, Editura Arthur Cele 12 prințese dansatoare , Maria Surducan , Editura Grafic, colecția miniGrafic

, Editura Grafic, colecția miniGrafic Lumea-n gamă marțiană. Seniorii , antologie coordonată de Florentina Sâmihăian, Editura Arthur

, antologie coordonată de Florentina Sâmihăian, Editura Arthur Lumea-n gamă marțiană. Juniorii, antologie coordonată de Florentina Sâmihăian, Editura Arthur

EDITURA VLAD ȘI CARTEA CU GENIUS // cărți ilustrate (0 – 7 ani)

O ascunzătoare bună , text și ilustrații de Louis Slobodkin , traducere din engleză de Iulia Tudorie

, traducere din engleză de Iulia Tudorie Uriașul cumsecade , text și ilustrații de Louis Slobodkin , traducere din engleză de Iulia Tudorie

, , traducere din engleză de Iulia Tudorie Noile aventuri ale lui Peter Iepurașul , Emma Thompson , ilustrații de Eleanor Taylor, traducere din engleză de Andreea Caleman

, , ilustrații de Eleanor Taylor, traducere din engleză de Andreea Caleman Stă să plouă cu chiftele , Judi Barrett , ilustrații de Ron Barrett, traducere din engleză de Vlad Zografi

, , ilustrații de Ron Barrett, traducere din engleză de Vlad Zografi În bucătăria de noapte, Maurice Sendak, traducere din engleză de Florin Bican

Colecția miniGRAFIC // benzi desenate și romane grafice pentru copii (8 ani+)

El Surdo , Cece Bell, culori de David Lasky , traducere din engleză de Ioana Vîlcu

, traducere din engleză de Ioana Vîlcu Emmie cea invizibilă , Terri Libenson , traducere din engleză de Simona Dumitriu

, traducere din engleză de Simona Dumitriu Poptropica. Volumul 3. Societatea secretă, Mitch Krpata, ilustrații de Kory Merritt, traducere din engleză de Iulia Tudorie

EDITURA ARTHUR // cele mai frumoase cărți pentru copii (7 – 14 ani)

Povestea fără sfârșit (ediție aniversară), Michael Ende , traducere din germană de Yvette Davidescu

, traducere din germană de Yvette Davidescu Harry Potter și piatra filosofală (ediția ilustrată), J.K. Rowling , ilustrații de Jim Kay, traducere din engleză Florin Bican

, ilustrații de Jim Kay, traducere din engleză Florin Bican Animale fantastice și unde le poți găsi | de Newt Scamander , J.K. Rowling , ilustrații de Tomislav Tomić, traducere din engleză de Alex Moldovan

, ilustrații de Tomislav Tomić, traducere din engleză de Alex Moldovan Quiddich. O perspectivă istorică | de Kennilworthy Whisp , de J.K. Rowling , ilustrații de Tomislav Tomić, traducere din engleză de Alex Moldovan

, ilustrații de Tomislav Tomić, traducere din engleză de Alex Moldovan Jurnalul unui puști 14: Marea demolare , text și ilustrații de Jeff Kinney , traducere din engleză de Ioana Vîlcu

, traducere din engleză de Ioana Vîlcu Întoarcere pe insula roboților , Peter Brown , traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu, Colecția Smart Blue

, traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu, Colecția Smart Blue Insula orfanilor , Laurel Snyder , traducere din engleză de Alex Moldovan și Mariana Buruiană, Colecția Smart Blue

, traducere din engleză de Alex Moldovan și Mariana Buruiană, Colecția Smart Blue Aru Shah și sfârșitul timpului , Roshani Chokshi , traducere din engleză de Alex Moldovan și Mariana Buruiană, Colecția Excalibur

, traducere din engleză de Alex Moldovan și Mariana Buruiană, Colecția Excalibur Cutremurul Mondial 2: Cei aleși , Scarlett Thomas , traducere din engleză de Iulia Arsintescu, Colecția Orange Fantasy

, traducere din engleză de Iulia Arsintescu, Colecția Orange Fantasy Neadaptații magici , Neil Patrick Harris , ilustrații de Lissy Marlin și Kyle Hilton, traducere din engleză de Iulia Arsintescu, Colecția Orange Fantasy

, ilustrații de Lissy Marlin și Kyle Hilton, traducere din engleză de Iulia Arsintescu, Colecția Orange Fantasy Regele Arthur III: Cavalerul Strâmb Croit , T.H. White , traducere din engleză de Alina Popescu

, traducere din engleză de Alina Popescu Regele Arthur IV: O lumânare în bătaia vântului , T.H. White traducere din engleză de Alina Popescu

traducere din engleză de Alina Popescu Anotimpul albinelor , Lindsay Eager , traducere din engleză de Alina Popescu, Colecția Smart Blue

, traducere din engleză de Alina Popescu, Colecția Smart Blue Cei doi teribili în sălbăticie , Jory John, Mac Barnett , ilustrații de Kevin Cornell, traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu

, ilustrații de Kevin Cornell, traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu Nic Năstrușnic și dansul banilor (#5) | paperback, Francesca Simon , ilustrații de Tony Ross, traducere din engleză de Andreea Caleman, Colecția Funny Green

, ilustrații de Tony Ross, traducere din engleză de Andreea Caleman, Colecția Funny Green Nic Năstrușnic și casa bântuită (#6) | paperback, Francesca Simon , ilustrații de Tony Ross, traducere din engleză de Andreea Caleman, Colecția Funny Green

, ilustrații de Tony Ross, traducere din engleză de Andreea Caleman, Colecția Funny Green Aripi & Co (#4). Misterul cutiilor de chibrituri | paperback, Sally Gardner, traducere din engleză de Cristina Elena Gogâţă. Colecția Funny Green

Colecția Arthur retro // cărți cult pentru copiii de toate vârstele în edițiile lor originale

Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Pagini alese , Anton Pann , ilustrații de Marcela Cordescu

, ilustrații de Marcela Cordescu Muzicanții din Bremen, Frații Grimm, copertă și ilustrații de Vasile Olac, text adaptat pentru ediție ilustrată

EDITURA YOUNGART // literatură pentru adolescenți

Băieții din strada Pal , Molnár Ferenc , ilustrații de Reich Károly, traducere din limba maghiară de V. Micu, colecția YoungRetro

, ilustrații de Reich Károly, traducere din limba maghiară de V. Micu, colecția YoungRetro Lungul drum al Aumei , Eucabeth Odhiambo , traducere din engleză de Bianca Dunav

, traducere din engleză de Bianca Dunav Crângul de Alun, Melissa Albert, traducere din limba engleză și note de Laura Ciobanu

EDITURA ART // ficțiune, teorie literară, cărți cult

Frica portarului înaintea loviturii de la 11 metri , Peter Handke , laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2019, traducere din germană de Corina Jiva

, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2019, traducere din germană de Corina Jiva Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire , Peter Handke , laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2019, traducere din germană de Mariana Lăzărescu

, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2019, traducere din germană de Mariana Lăzărescu Cartea iluziilor , Paul Auster , traducere din engleză de Dana Crăciun, Serie de autor Paul Auster

, traducere din engleză de Dana Crăciun, Serie de autor Paul Auster Inima cedează ultima , Margaret Atwood , traducere din engleză de Irina Negrea, Serie de autor Margaret Atwood

, traducere din engleză de Irina Negrea, Serie de autor Margaret Atwood Milioanele arlechinului , Bohumil Hrabal , traducere din cehă de Sorin Paliga, Serie de autor Bohumil Hrabal

, traducere din cehă de Sorin Paliga, Serie de autor Bohumil Hrabal Furtul. O poveste de iubire , Peter Carey , traducere din engleză de Dana Crăciun, Serie de autor Peter Carey

, traducere din engleză de Dana Crăciun, Serie de autor Peter Carey Ei. Aventuri cu extremiști , Jon Ronson , traducere din engleză de Alex Cistelecan

, traducere din engleză de Alex Cistelecan Creaturile pământului. O enciclopedie haioasă , Adrienne Barman , traducere din franceză de Laura Albulescu, Colecția Ferma animalelor

, traducere din franceză de Laura Albulescu, Colecția Ferma animalelor Martor mi-e Dumnezeu , Makis Tsitas , traducere din greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat, Colecția Desenul din covor

, traducere din greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat, Colecția Desenul din covor Cei aleși și cei damnați , Primo Levi , traducere din italiană de Doina Condrea Derer, Colecția Desenul din covor

, traducere din italiană de Doina Condrea Derer, Colecția Desenul din covor Declin și prăbușire , Evelyn Waugh , traducere din engleză de Petre Solomon, Colecția Desenul din covor

, traducere din engleză de Petre Solomon, Colecția Desenul din covor Ei spun că mă cheamă Varujan. Poezii , Varujan Vosganian, Colecția Malul albastru

Colecția Malul albastru Jurnal de București , Alfred H. Moses , traducere din engleză de Andrei Dósa

, traducere din engleză de Andrei Dósa Agentul secret , Joseph Conrad , traducere din engleză de Gabriel Gafița, Colecția ART clasic

, traducere din engleză de Gabriel Gafița, Colecția ART clasic Omul invizibil, H. G. Wells, traducere din engleză de Antoaneta Ralian, Colecția ART clasic

Colecția musai // cărțile care fac vâlvă

Noi contra voastră , Fredrik Backman , traducere din suedeză de Andreea Caleman

, traducere din suedeză de Andreea Caleman Camera , Emma Donoghue , traducere din engleză de Ruxandra Ana

, traducere din engleză de Ruxandra Ana Femeia la 1000°C , Hallgrímur Helgason , traducere din engleză de Ioana Miruna Voiculescu

, traducere din engleză de Ioana Miruna Voiculescu Cartea albă , Han Kang , traducere din coreeană de Iolanda Prodan

, traducere din coreeană de Iolanda Prodan Rămâi cu mine , Ayọbámi Adébáyọ , traducere din limba engleză de Iulia Gorzo

, traducere din limba engleză de Iulia Gorzo Fata cu Leica, Helena Janeczek, traducere din italiană de Liviu Ornea

Colecția Sapiens // literatură de călătorie, popularizarea științei

În umbra omului , Jane Goodall , traducere din engleză de Veronica Focșeneanu

, traducere din engleză de Veronica Focșeneanu Crezul familiei Darwin. Charles şi Emma , Deborah Heiligman , traducere din engleză de Andrei Bontaș

, traducere din engleză de Andrei Bontaș Vincent și Theo. Frații van Gogh , Deborah Heiligman , traducere din engleză de Gabriel Tudor

, traducere din engleză de Gabriel Tudor Familia Romanov. Asasinat, revoluție și prăbușirea Rusiei imperiale , Candance Fleming , traducere din engleză de Gabriel Tudor

, , traducere din engleză de Gabriel Tudor Vânătorii de umbre, Robert Kurson, traducere din limba engleză de Roxana Aneculăesei

GRAFIC // benzi desenate și romane grafice

Asterix și goții (vol. 3), text de René Goscinny, desene de Albert Uderzo , traducere din franceză de Ioana Pârvulescu

, traducere din franceză de Ioana Pârvulescu Arabul de mâine. O copilăriei petrecută în Orientul Mijlociu (1978-1984), Riad Sattouf, traducere din franceză de Raluca Dincă

EDITURA PALADIN // cărți SF, fantasy, crime & noir