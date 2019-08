Cele mai fierbinţi cărţi ale lunii august

Este ultima lună de vară şi de vacanţă pe litoral. Din geantă nu ar trebui să ne lipsească cele mai fierbinţi noutăţi ale editurilor. Găsiţi romane pe toate gusturile şi cărţi de self help.

Acolo unde cântă racii – Delia Owens

Zvonurile despre Fata Mlaștinii au circulat mulți ani în Barkley Cove, un orășel liniștit de pe coasta Carolinei de Nord. Așa că, în 1969, când chipeșul Chase Andrews este găsit mort, localnicii bănuiesc imediat că a fost ucis de Kya Clark, adevăratul nume al Fetei Mlaștinii. Însă Kya nu este nici pe departe sălbăticiunea pe care și-o închipuie lumea. Sensibilă și inteligentă, a supraviețuit singură în ținuturile luxuriante de pe malul oceanului, împrietenindu-se cu pescărușii, descoperind bogăția nesfârșită a pădurilor brăzdate de canale și învățând lecții de viață accesibile doar celor care trăiesc în natură. Într-o bună zi, Kya simte înfiripându-se în sufletul ei dorința de a fi iubită, iar când doi tineri din oraș sunt atrași de frumusețea ei neobișnuită, viața i se schimbă complet, căpătând un alt sens. Dar, nu după mult timp, ceva cu totul neprevăzut îi sfărâmă noua existență. Acolo unde cânta racii îmbină cu un talent extraordinar povestea tulburătoare a maturizării unei fete părăsite de familie, un superb omagiu adus naturii, o emoționantă poveste de iubire și misterul unei crime.

Noi contra voastră – Fredrik Backman

Fredrik Backman revine cu un roman plin de emoţie şi teme controversate. După toate înfrângerile și deziluziile prin care au trecut, locuitorii din Björnstad primesc o nouă lovitură: clubul de hochei în care toți își pun speranța pentru o viață mai bună va fi în curând desființat. Dar salvarea apare de unde nimeni nu spera. Un politician cu „viziune”, care merge contra curentului, vede în situația dificilă a clubului oportunitatea de a-și asigura scaunul la noile alegeri. Propunerea de salvare pe care i-o face directorului clubului, Peter Andersson, este un joc plin de compromisuri care va dezbina și mai mult comunitatea. Între timp, locuitorii din Björnstad mai au încă de învățat câteva lecții despre acceptare, căci noul antrenor de hochei este femeie și, pe deasupra, lesbiană, iar căpitanul echipei, unul dintre cei mai admirați tineri din Björnstad, se dovedește a fi gay.

Surorile din oglindă – Naomi Cyprus

Două lumi paralele şi două fete pe care doar magia le poate aduce împreună. O poveste palpitantă, o aventură fantastică în care dreptatea şi adevărul înving. Halan, prințesa neputincioasă, moștenitoarea Regatului Magiei, o țară pustie, dar dominată de magie antică puternică, nu are puteri magice. Spre deosebire de ea, Nalah, reprezentând cealaltă lume, este fata unui sticlar sărac, dar are puteri magice nebănuite, pe care încearcă să le ascundă cu disperare. Şi asta pentru că fiica sticlei trăieşte în New Hadar, oraşul în care magia e strict interzisă. Dar când o oglindă antică le ajută să se întâlnească, Nalah și Halan devin de nedespărţit. Vor reuşi ele, oare, să salveze cele două lumi de la dispariţie?

Văduva de safir – Dinah Jefferies

De la autoarea bestsellerurilor „Soția plantatorului de ceai” și „Fiica negustorului de mătase” vine o nouă poveste plină de surprize. Ceylon, 1935. Louisa Reeve, fiica unui negustor de bijuterii britanic, și soțul ei, Elliot, un afacerist șarmant și aventuros, par să fie cuplul perfect. Doar că le lipsește ceea ce își doresc, de fapt, cel mai mult: un copil. Louisa e din ce în ce mai deprimată, Elliot devine tot mai absent, petrecând tot mai mult timp pe plantația de scorțișoară din apropiere. Apoi el moare în mod misterios, iar ea e singura preocupată de aflarea adevărului. Așa că merge la plantație și este fermecată peste puterea ei de înțelegere de dealurile nesfârșite și parfumate. Însă nimic nu e ceea ce pare, iar pe Louisa o așteaptă vești care-i vor schimba viața.

Furtul. O poveste de iubire – Peter Carey

Viața lui Michael Butcher Bones, pictorul căzut în dizgrație, falit și proaspăt divorțat, și a fratelui său, Hugh, un bărbat neîngrijit care cântăreşte o sută de kilograme, se schimbă radical când în peisaj intră Marlene, tânăra fermecătoare care se dovedește a fi expert în artă. Însă arta nu e singurul domeniu la care Marlene se pricepe, iar asta dă naștere unui întreg periplu de-a lungul a trei continente: din Australia până în Manhattan, New York via Tokio, Butcher trece printr-o gamă largă de stări sufletești, în vreme ce diverse întrebări despre artă, fraudă, responsabilități și izbăvire i se învârtesc prin cap. Furtul e o poveste complexă, hipnotizantă și cât se poate de originală, spusă de un stilist desăvârșit.

De ce bărbaţii au nevoie de sex, iar femeile de dragoste - Allan & Barbara Pease

Allan şi Barbara analizează cu maximă sinceritate şi cu o doză considerabilă de umor gândirea bărbaților şi a femeilor față de sex şi dragoste, explicând diferența de viziune dintre cele două tabere. Bazându-se pe cercetări despre creier, pe noutăți din psihologie şi pe statistici relevante, soții Pease transpun descoperirile ştiinţifice de ultimă oră într-un limbaj accesibil, abordând fără menajamente un subiect de mare interes pentru majoritatea oamenilor — sexul! Având deja la activ multe bestselleruri ce tratează problemele cu care se confruntă cuplurile, Allan şi Barbara Pease vin de această dată cu o carte ce înfățişează dorințele bărbaților şi ale femeilor în materie de relații amoroase. Indispensabilă pentru cei care-şi doresc să aibă o relație reuşită cu partenerul sau cu partenera de viață, această carte dezvăluie multe secrete. Allan şi Barbara Pease sunt cei mai de succes autori ai Australiei. Cărţile lor susţin dezvoltarea personală şi organizaţională a multor oameni, de pe tot cuprinsul globului, oferind sugestii remarcabile în problema esenţială a relaţiilor umane.

Justiţia lui Cross – James Patterson

Detectivul Alex Cross, fost agent în cadrul FBI, se implică în rezolvarea unor cazuri pe cât de diferite, pe atât de surprinzătoare. După o absenţă de 35 de ani, Alex Cross revine în oraşul natal, Starksville, Carolina de Nord, alături de familia lui, pentru a participa la procesul în care vărul lui, Stefan, este acuzat de asasinarea unui adolescent. Deşi dovezile copleşitoare îl incriminează pe Stefan, Alex şi Bree, soţia lui, vor intra într-o cursă contra-cronometru pentru a găsi vinovatul. Ce legătură există între aparentele sinucideri ale unor femei din lumea mondenă? Alex va pune cap la cap toate indiciile pentru a dezvălui secretul unui personaj diabolic. Evenimentele se împletesc într-un mod neaşteptat, conducându-l pe Alex către o descoperire emoţionantă din trecutul pe care îl credea dat uitării.

Arta persuasiunii – Juliet Erickson

Arta persuasiunii este un ghid practic menit să sublinieze importanța comunicării persuasive în asigurarea reușitei profesionale. Indiferent care este obiectul unei negocieri, succesul va fi de partea celui care știe să comunice mai eficient, influențând astfel decizia finală în favoarea sa. Destinate în primul rând oamenilor de afaceri care vor să își îmbunătățească abilitățile de relaționare sau să își mărească șansele de reușită, informațiile prezentate în acest volum pot fi la fel de utile oricui dorește să știe mai multe despre importanța comunicării și despre tehnicile utilizate în arta persuasiunii. Această carte de mare utilitate explică de ce comunicarea este atât de importantă și dezvăluie secretele prin care îți poți dezvolta aptitudinile pentru a te asigura că-ți atingi obiectivul. De la planificarea inițiativei, până la susținerea unei argumentări eficiente atunci când situația o cere, specialista internațională în comunicare Juliet Erickson prezintă cele mai bune informații și tehnici de comunicare persuasivă, esențiale pentru a-ți transforma în realitate toate ideile inspirate.

Surorile Spring – Anna Todd

Surorile Spring — Meg, Jo, Beth și Amy — trăiesc în baza militară din New Orleans. Deși au firi foarte diferite, cu un tată aflat în misiune în Irak și cu o mamă care pare să ascundă ceva, greutățile și temerile lor sunt aceleași, toate străduindu-se să-și croiască un drum în viață. Sora cea mare, Meg, se va căsători cu un ofițer și va intra în lumea armatei, asemenea atâtor femei pe care le admiră. Beth, cea care duce greul în familie, se teme să plece de acasă, fiind convinsă că nu va afla niciodată care îi este adevărata identitate. În schimb, Jo nu vrea decât să plece: își dorește o viață la New York și o carieră în jurnalism, care s-o ajute să schimbe lumea. Amy, cea mai mică, le urmărește pe surorile ei și învață de la ele lecții esențiale despre viață. Plin de romantism, umor și dramatism, Surorile Spring, o reinterpretare modernă a Micuțelor doamne de Louisa May Alcott, transpune temele acestei povești clasice — dragostea, războiul, statutul social, adolescența și familia — în limbajul secolului XXI.

Rugăciune pentru Cernobil – Svetlana Aleksievici

„Rugăciune pentru Cernobil” este cartea care a inspirat celebrul serial care a făcut vâlvă în ultimele luni. În 26 aprilie 1986, o serie de explozii au zguduit reactorul nuclear de la Cernobîl. Flăcările au aprins cerul, iar radiațiile rezultate au contaminat pământul și au otrăvit oamenii vreme de ani întregi. În timp ce autoritățile au încercat să mușamalizeze efectele accidentului, Svetlana Aleksievici a petrecut mai mulți ani adunând mărturii de la supraviețuitori – foști muncitori la centrală, oameni de știință, medici, soldați, pompieri, strămutați, văduve, orfani –, ale căror voci compun o istorie orală marcată de frică, furie și incertitudine, dar și de umor negru și iubire. Cronică a trecutului și avertisment pentru viitor, Rugăciune pentru Cernobîl este o carte crucială care, datorită forței emoționale și onestității sale, rămâne o amintire de neșters în mintea cititorului.