Chef Sorin Bontea lansează „Rețete fără frustrări pentru persoanele cu gută”

Chef Sorin Bontea, unul dintre cei trei jurați ai show-ului Chefi la cuțite lansează un proiect special. În colaborare cu o companie farmaceutică, acesta a realizat peste 30 de rețete dedicate celor care suferă de gută, fiind primul proiect de educație pentru un grup de persoane afectate de o condiție medicală.

“A fost muncă de documentare, un efort susținut de a învăța cât mai multe lucruri și zile întregi de gândit combinații și amestecuri de gusturi. E unul din cele mai frumoase proiecte din care am făcut parte și mă bucur că prin prisma meseriei mele pot veni în ajutorul unor oameni. Sper ca această carte să îi inspire și să se bucure de rețetele gândite special pentru ei”, a declarat chef Sorin Bontea. Pe lângă tot felul de combinații gastronomice, cartea a avut la bază și multă documentare.

“Mi s-a părut din start un proiect foarte interesant. Am avut multe discuții cu medici specialiști pentru a înțelege exact cum acționează această afecțiune și ce trebuie făcut. Așa am aflat că guta este provocată de un nivel mai mare decât cel normal al acidului uric în sânge. Un factor ce favorizează în cele mai multe cazuri acest lucru este o dietă cu exces de purine - produși ce se regăsesc în proteinele pe care le consumăm zilnic. Ele sunt “cărămizile” ce formează ADN-ul și se găsesc în toate alimentele de origine animală, în special în carne și organe. Pentru o persoană diagnosticată cu gută există o limită maximă de purine ce pot fi consumate în fiecare zi pentru a ține afecțiunea sub control. În momentul în care vezi lista cu alimentele permise, îți dai seama că pentru un om care suferă de gută este o reală provocare să își pregătească de mâncare, mai ales că vorbim de un regim permanent, nu doar de o perioadă. Pornind de la aceste informații, rețetele pe care le-am conceput au două caracteristici: respectă cifrele indicate de medici și sunt savuroase pentru cei ce urmează să le consume. Nu a fost ușor, am calculat zile întregi, dar sunt mulțumit de rezultat și fericit că mi-am folosit cunoștințele pentru a ajuta oamenii”, a mai adăugat chef Bontea.