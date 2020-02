E.S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București, vine la Conferințele TNB!

Duminică 16 februarie 2020, de la ora 11.00, la Sala Atelier, în cadrul programului CONFERINŢELE TEATRULUI NAŢIONAL, E.S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București va susține conferința cu tema România în care m-am întors (conferință susținută în limba română)

„Mă bucur foarte mult să mă întorc în România. După cum probabil știți, am stat trei ani la București, din 1983 până în 1986. Deci am revenit în România, dar am impresia că am ajuns pentru prima oară în România. Altădată am fost în România socialistă, iar acum este o țară diferită, cu un popor care trăiește foarte altfel decât atunci. Deja, în trei săptămâni, am avut niște experiențe care nu ar fi fost posibile în cei trei ani pe care i-am avut în România”. - E.S. Andrew NOBLE, la prima sa conferință de presă în calitate de Ambasador al Marii Britanii la București.

Despre conferenţiar

Carieră

Din 2018 Ambasador în România

2014-2017 Ambasador în Algeria

2009-2013 Berlin, Șef adjunct al Misiunii, Consul-General și Consilier (politic)

2007-2009 Ministerul britanic de Externe (FCO), Director Departament pentru Securitate și Proprietăți

2005-2007 Ministerul britanic de Externe, Director Departament pentru Securitate

2001-2005 Atena, Șef adjunct al Misiunii și Consul-General

1998-2001 Ministerul britanic de Externe, Director adjunct, Departamentul pentru Politica de Securitate

1994-1998 Cape Town/Pretoria, Șeful Secției Politice

1991-1994 Ministerul britanic de Externe, Ofițer, ulterior Șef adjunct, Departamentul de Coordonare a Securității

1989-1991 Ministerul britanic de Externe, Ofițer în cadrul Departamentului Comunității Europene

1987-1989 Bonn, Secretar II (relații bilaterale și politică externă)

1986-1987 Detașat la Ministerul de Externe al Germaniei

1983-1986 București, Secretar III și ulterior II (Politic)

1982 Se alătură Ministerului britanic de Externe.

Cariera ambasadorului Noble a început în România anului 1983, cu prima sa misiune diplomatică în afara Marii Britanii de la angajarea în cadrul Ministerului britanic de Externe, un an mai devreme. Andrew Noble a petrecut trei ani în România comunistă ca atașat de presă al Ambasadei britanice, trei ani dificili în care a suferit de frig, de foame și, mai ales, de pe urma lipsei de încredere între oameni. Ca diplomat străin, nu putea comunica cu românii – știa că puținii care se întâlneau și vorbeau cu el sau cu alți colegi diplomați erau monitorizați de Securitate și trebuiau să raporteze conținutul discuțiilor. Neavând cum să-și desfășoare activitatea diplomatică la un nivel optim, actualul ambasador a profitat de anii petrecuți în România pentru a învăța cât mai bine limba (pe care acum o vorbește impecabil) și a afla cât mai multe despre cultura țării, prin lecturi, dar și călătorii dese în afara capitalei, în Bucovina (de unde mai are și acum o colecție de ouă de Paşte pictate manual), Maramureș sau Transilvania.

Trei decade mai târziu, în august 2018, și după numeroase alte misiuni diplomatice în întreaga lume, de la Germania, la Grecia, Africa de Sud și Algeria, Andrew Noble revenea în România. A descoperit o țară complet schimbată, cu o presă liberă și un domeniu cultural impresionant, cu o populație liberă și activă, care beneficiază de noi oportunități după recâștigarea libertății, odată cu prăbușirea spectaculoasă a regimului comunist, în decembrie 1989. A descoperit o țară atractivă din punct de vedere comercial, cu angajați extrem de bine pregătiți profesional, cu înalte competențe de IT și de limbă. L-au impresionat instituțiile sale cheie create într-un timp atât de scurt, care veghează la respectarea democrației și la siguranța cetățenilor, și spiritul civic al acestui popor, redobândit, pas cu pas, în ultimii 30 de ani. Dar, în mod special, a redescoperit oamenii și legăturile strânse ale românilor cu britanicii, în domeniul caritabil, al culturii, al educației, al afacerilor sau pur și simplu puternicele legături de prietenie sau de rudenie între oamenii celor două țări.

„România în care s-a întors” este frumoasă, luminoasă și, mai ales, umană! Este schimbată și impresionantă! Este puternică, pozitivă și, mai ales, este liberă!