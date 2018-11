Ediţie aniversară a Târgului Gaudeamus

Cea de-a 25-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus are loc la Romexpo între 14 şi 18 noiembrie. Anul acesta stă sub semnul mai multor aniversări: Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial, dar şi 90 de ani de la prima transmisiune a Radio România. Tema centrală a acestei ediții va fi ilustrată prin intermediul unui stand reprezentativ, care va găzdui o colecție de circa 600 de volume dedicate acestui moment istoric și circa 50 de evenimente: de la lansări și prezentări de carte la proiecții de film și lecturi publice. Gaudeamus 2018 promite peste 300 de edituri, instituţii de învăţământ şi de cultură și aproximativ 900 evenimente editoriale, precum și tombole. Programul de vizitare a târgului va fi zilnic, între orele 10.00 şi 20.00. Accesul publicului se va face pe baza biletelor - în valoare de 5 lei - şi a abonamentelor de intrare - în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada. Numeroase categorii de public vor beneficia de acces gratuit în incintă: elevii, studenţii, cadrele didactice etc.