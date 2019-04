FOTO Mii de bucureşteni au vizitat Arcul de Triumf cu ocazia Nopţii Cărţilor Deschise

Mii de bucureşteni au vizitat marţi, cu ocazia Nopţii Cărţilor Deschise, Arcul de Triumf din Capitală, care a fost deschis publicului cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor.

În cadrul evenimentului, organizat de Editura Litera şi Primăria Capitalei prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, bucureştenii au fost invitaţi să viziteze monumentul, simbolul victoriei şi al independenţei în România, biletul de intrare fiind o carte care trebuia adusă de fiecare persoană care dorea să intre în interiorul Arcului de Triumf.



În interiorul monumentului organizatorii au aranjat, la mai multe nivele, mici biblioteci, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, vizitatorii fiind îmbiaţi să se oprească câteva clipe şi să răsfoiască o carte.



"Suntem la a şaptea ediţie a Nopţii Cărţilor Deschise. Este modalitatea prin care Editura Litera a decis să sărbătorească Ziua Internaţională a Cărţii. În fiecare an am schimbat locaţia - am fost în Centrul Vechi, am fost în parcuri - iar anul acesta am ales un monument simbol, care în mod normal este închis publicului, şi am zis să-l deschidem, biletul de intrare fiind o carte şi mă bucur foarte mult să văd că vin sute de bucureşteni şi de cititori", a declarat, pentru AGERPRES, Dan Vidraşcu, director general al Editurii Litera.



El a precizat că este important să sărbătorim Ziua Cărţii pentru că aceasta este o industrie de bază, iar "o ţară performantă fără o industrie editorială puternică, nu există".





"Orice ţară dezvoltată se bazează pe oameni bine pregătiţi, educaţi. Educaţia se obţine doar prin dascăli şi prin cărţi, şi în condiţiile în care statistica arată foarte prost - 68% dintre români nu au citit nicio carte în ultimele 12 luni, cred că e nevoie de nişte proiecte foarte ample pentru a schimba această situaţie. Avem o piaţă editorială estimată la 100 de milioane de euro în acest moment, eu cred că ar trebui să ne propunem ca în următorii cinci ani să o dublăm", a mai spus Vidraşcu.



El a afirmat că volumele care vor fi strânse până la finalul zilei vor fi donate unor centre de copii defavorizaţi.



"Cărţile strânse de la vizitatori le vom dona unor centre de copii defavorizaţi atât din Bucureşti cât şi din provincie, în funcţie de numărul pe care-l adunăm. La final vom face publică informaţia referitoare la locurile unde vor fi donate aceste cărţi. Ne aşteptăm să avem mii de volume", a precizat directorul editurii organizatoare.



Oana Zaharia, director al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, s-a declarat entuziasmată de numărul mare de vizitatori, precizând că nu se aştepta să vină atât de mulţi.



"De fiecare dată când deschidem Arcul de Triumf lumea este foarte, foarte entuziasmată şi participă în număr foarte mare, dar atât de mulţi nu mă aşteptam să vină. Este o coadă imensă şi ne gândim cum să fluidizăm cât mai bine ca să nu stea nimeni să aştepte, de aceea mai spunem oamenilor că Arcul de Triumf va fi deschis, totuşi, până pe data de 15 iunie. Ceea ce este numai în seara aceasta şi mâine seară este spectacolul de video mapping", a declarat Oana Zaharia precizând că programul de vizitare va fi de luni până duminică, între orele 10,00 - 17,30.



Ea a spus că Administraţia Monumentelor se implică în evenimentele dedicate cărţii şi doreşte ca până la sfârşitul anului să desfăşoare cât mai multe evenimente pentru încurajarea lecturii.



"Nu este prima dată când Administraţia Monumentelor se implică într-un eveniment dedicat cărţii, anul acesta, fiind anul cărţii, noi am hotărât să avem o campanie destul de bine reprezentată la nivelul Bucureştiului pentru încurajarea lecturii şi am început cu Ziua Internaţională a Cititului cu Voce Tare, după aceea campania Cu cartea la metrou, făcută tot în parteneriat cu Editura Litera, şi vrem până la sfârşitul anului să desfăşurăm cât mai multe evenimente în sensul încurajării la lectură", a mai spus Oana Zaharia.



Începând cu ora 20,00, exteriorul Arcului de Triumf a fost transformat într-o imensă bibliotecă virtuală prin intermediul unui spectacol de video mapping. Tema spectacolului a fost "Cartea, arta şi arhitectura Arcului de Triumf", opere celebre ale omenirii, cărţi rare sau noutăţi, cele mai frumoase biblioteci de pretutindeni, toate au fost îmbinate într-o magie interactivă de culoare şi lumină.



Potrivit organizatorilor, până la ora 24,00, când s-a încheiat Noaptea Cărţilor Deschise, pe la Arcul de Triumf au trecut peste 4.000 de vizitatori. AGERPRES

Foto Victor Stroe