În curând: Notre-Dame, Despre semnificația și rolul catedralelor în viața omenirii, de Ken Follett

"În anul care a trecut, am văzut Catedrala Notre-Dame cuprinsă de flăcări. A fost un șoc pentru lumea întreagă. Imediat după tragedie, am scris o carte despre acest edificiu. A fost neobișnuit să scriu o carte în zece zile - de obicei am nevoie de trei ani, însă atunci am simțit nevoia sa explic de ce o lume întreagă a fost în lacrimi”, scria în mesajul de Crăciun autorul celebrei serii Kingsbridge, care va direcționa drepturile de autor către fundația care reconstruiește catedrala.

Notre Dame va apărea la Editura RAO pe 29 ianuarie, dar, până atunci, puteți citi un fragment din carte aici.