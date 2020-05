În spatele poveștilor de succes

Trei povești de viață ale unor personaje care au făcut istorie în domeniile lor sau care și-au povestit experiențe uneori greu de crezut, alteori foarte asemănătoare cu ale noastre. Biografii sau autobiografii, sunt trei cărți de citit, pentru că sunt pline de realitate, așa cum este aceasta. Nu neapărat cosmetizată, adesea dificilă, în ciuda unui aparent succes și glam.

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Povestea nespusă

Jackie Kennedy e un personaj care a fascinat decenii întregi. Imaginea ei publică perfectă, fără greșeală a reușit să creeze trenduri în modă și în societate, a stabilit standarde de comportament pentru soțiile politicienilor celebri și a schimbat semnificativ percepția asupra rolului femeii. Viața reală însă a fost diferită de ceea ce s-a văzut public. Jaqueline Kennedy a fost o tânără timidă, o adolescentă retrasă, dar cu un plan foarte clar legat de viitorul ei. S-a măritat cu Jack Kennedy la 20 și un pic de ani, deși el era mult mai în vârstă decât ea. Se spune că a căutat în soțul ei ceea ce văzuse la tatăl ei, un agent de bursă charismatic, dar transformat prea repede într-un bărbat atras de femei mult mai tinere și care a eșuat în încercarea de a avea succes.

„Jacqueline a fost metafora vizuală a administrației Kennedy și efigia modei anilor 1960. Alături de accesoriile celebrității feminine, personalitatea sa întregește portretul Primei Doamne ca etalon internațional, cel puțin pentru secolul XX, și cu siguranță continuă să reprezinte un clasic al feminității din preajma puterii supreme, fiind denumită de presa internațională Regina Americii sau Prima Doamnă a Modei”, scrie Diana Mandache, în prefața cărții apărute la editura Corint.

Imaginile cu Jaqueline în taiorul ei roz Chanel, devenit istorie, au fost adesea mult mai comentate decât acțiunile soțului său în calitatea sa de președinte. El însuși spunea că, în timpul unei vizite în Anglia, s-a simțit ca bărbatul care o însoțește pe doamna Kennedy în Marea Britanie. În spatele ușilor închise, însă, lucrurile nu erau deloc roz. Jack Kennedy și-a continuat aventurile cu femei pe toată perioada căsătoriei, momentul în care Marilyn Monroe a cântat „Happy Birthday Mr president” a fost unul extrem de dureros pentru Jaqueline, care în ciuda fotografiilor zâmbitoare și încrezătoare din presă, era cea care trebuia să facă față permanentelor infidelități ale soțului ei, dar și gravelor sale probleme de sănătate.

Încălcând toate granițele. Memoir, Marina Abramovic, editura Pandora M

„Vin dintr-un loc întunecat. Iugoslavia postbelică, mijlocul anilor ’40, până la mijlocul anilor ’70. Dictatură comunistă, cu Mareşalul Tito la butoane. O penurie permanentizată şi un gri omniprezent. Comunismul şi socialismul au ceva - un fel de estetică bazată pe urâţenie pură. Belgradul copilăriei mele nu avea nici măcar monumentalitatea Pieţei Roşii din Moscova. Totul era cumva la mâna a doua. De parcă liderii ar fi privit comunismul prin lentilele altora, pentru a construi ceva mai prost, mai nefuncţional şi mai debil”. Așa își începe Marina Abramovic memoriile. Născută în regimul lui Tito din părinţi care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost crescută în spiritul unei etici a muncii foarte stricte. Chiar şi la începuturile carierei sale internaţionale, Marina trăia sub controlul abuziv al mamei, respectând cu stricteţe obligaţia de a se întoarce acasă înainte de ora zece seara. Dar nimic nu îi putea tempera curiozitatea, dorinţa de a se conecta cu oamenii sau simţul umorului specific balcanic - toate acestea i-au definit dintotdeauna arta şi viaţa. Nucleul acestei cărţi îl constituie o poveste de dragoste pasională - colaborarea de doisprezece ani cu artistul performativ Ulay. Mare parte din această perioadă au petrecut-o aproape fără niciun ban, călătorind cu o dubă prin Europa, iar în cele din urmă relaţia s-a încheiat în mod dramatic, pe Marele Zid Chinezesc.

Open, Andre Agassi, Victoria Books

Biografia lui Andre Agassi e o carte care se citește pe nerăsuflate. Subiectul poate părea cel al unei povești de succes, un tânăr care devine campion de tenis, la 22 de ani câștigă primul din cele opt turnee de Grand Slem, ceea ce îi asigură succesul financiar, celebritatea și de multe ori poziția de lider momndial în tenisul profesionist. În spatele poveștii de succes stă însă o istorie mult mai complicată, a unui om adesea nefericit și confuz, care nu a reușit niciodată să se simtă confortabil cu realizările sale profesionale. Andre Agassi povestește cu multă sinceritate ce a însemnat succesul obținut la o vârstă atât de fragedă, vorbește despre căsătoria sa cu Brooke Shields, prima soție, despre relația cu tatăl său și despre urcușurile și coborâșurile unei cariere spectaculoase, dar greu de construit.

„Sunt un om relativ tânăr. Treizeci și șase de ani. Dar mă trezesc ca și cum aș avea nouăzeci și șase. După trei decenii de sprinturi, opriri bruște, sărituri înalte și aterizări brutale, corpul meu nu mai pare să fie corpul meu, mai ales dimineață. În consecință, mintea mea nu mai pare să fie mintea mea. Pe când deschid ochii sunt un străin pentru mine însumi și deși, încă odată, acesta nu e un lucru nou, e mai pronunțat dimineață. Trec repede prin faptele elementare. Numele meu e Andre Agassi. Numele soției mele e Stefanie Graf. Avem doi copii, un fiu și o fiică, de 5 și 3 ani. Trăim în Las Vegas, Nevada, dar momentan locuim într-un apartament al Hotelului Four Seasons din New York, pentru că joc la US Open 2006. Ultimul meu US Open. De fapt, ultimul meu turneu. Trăiesc din tenis, deși urăsc tenisul, îl urăsc cu o patimă întunecată și secretă, și totdeauna l-am urât”, spune tenismenul.