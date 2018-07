Jurnalul îți aduce trei cărți cu texte simpatice și utile, dar și cu ilustrații care îi vor încânta pe copii. Superbucurii de vacanță pentru cei mici

Jurnalul a pregătit o surpriză pentru copii, oferindu-le posibilitatea de a citi în vacanță trei cărți pe cât de simpatice, pe atât de utile. De luni, 23 iulie, părinți și bunici pot cumpăra de la difuzorii de presă cartea ”Ghiță Pușculiță - Idei de afaceri pentru juniori”, prin care cei mici pot învăța încă de la vârste fragede cum să-și deschidă propria afacere. Pe 30 iulie urmează lecția de istorie, în cartea ”Marea Unire pentru cei mici”, pregătită de Ana Iorga și Filip Iorga. Copiii vor vor învăța lucrurile esențiale despre formarea României Mari, în urmă cu 100 de ani, într-o întrepătrundere de texte pe înțelesul lor și imagini elocvente. Jurnalul din 6 august aduce ”Simona și racheta ei magică”, un basm de citit pe nerăsuflate, personajul principal fiind un model demn de urmat pentru cei mici.

23 iulie: ”Ghiță Pușculiță - Idei de afaceri pentru juniori”

Vrei ca junorul tău să se familiarizeze cu afacerile? Nana Piț explică prin metode interactive și atractive cum copiii între 8 și 14 ani pot deveni niște mici anteprenori. Da, și cei mici pot avea propria lor afacere, pot produce bani pe care să-i folosească pentru folosul personal sau pentru cauze nobile. Cele mai bune idei de afaceri sunt explicate documentat și amuzant într-o carte, nu un manual convențional de afaceri. Un joc interactiv, destinat puștilor cu imaginație și dornici de experimente creative, are un final fericit: micuții se distreză, câștigă bani, capătă experiență și sunt pregătiți să înceapă o afacere.

30 iulie: Marea Unire pentru cei mici

Cei mici vor putea pătrunde în atmosfera eroică a celor mai importante momente istorice ale României Mari, petrecute exact în urmă cu 100 de ani. Cartea, scrisă de vedeta Antenei 3, Ana Iorga, și de istoricul Filip Iorga, are ilustrații viu colorate și este dedicată întregitorilor patriei noastre - Regelui Ferdinand, Reginei Maria și tuturor celor care au contribuit politic și militar la crearea României Mari, la 1 Decembrie 1918. Cartea are un format prietenos cu cei mici, este tipărită pe hârtie lucioasă de cea mai bună calitate, iar ilustrațiile color redau fidel figurile marcante ale epocii României Mari. Nu există decât cinci imagini ale momentului Marii Uniri și câteva fotografii realizate tot de Samoilă Mârza la Încoronarea lui Ferdinand și a Mariei ca Regi ai României Mari; toate se regăsesc în această carte sub forma unor foarte sugestive ilustrații color.

6 august: Simona și racheta ei magică

O fetiță cu codițe blonde și cu ochi albaștri a uimit lumea prin perseverență și talent. Basmul minunat în care Simona călătorește prin Regatul Drăgălașilor alături de Marele Mustăcios și de Iepurașul Iliuță, se luptă cu toți Nesuferiții și, desigur, cucerește terenul de tenis și salvează lumea întreagă, îi va încânta pe copii. Și cine știe, poate îi va inspira să aleagă calea Simonei, probabil cel mai bun model de urmat în România zilelor noastre.

Iată un fragment din carte: ”Simona, o fetiță cu codițe blonde și ochi mari albaștri, nu era genul de copil care să se dea în vânt după jucării. De fapt, nu avea nicio jucărie, în afară de o rachetă de tenis și un set de mingi verzi, cu care ăi plăcea să se joace toată ziua.

- Simona, hai la masă!, o striga din casă bunica ei, pentru că toată lumea știa că, în vacanța de vară, Simona stătea toată ziulica în curtea din spate, sub cireșii bătrâni, trimițând cu racheta ei mingi de tenis direct în gardul vecinului. Câteodată, se întâmpla ca mingea să zboare peste gard, în gradina de alături, dar cățelul vecinului, Colțosu, i-o trimitea de fiecare dată înapoi... e adevărat, plină de bale și de iarbă, că se mai juca și el puțin cu ea înainte să o returneze.

Într-o zi, insa, Simona a ramas fara racheta! Aceasta s-a rupt pur si simplu in doua atunci cand fetita a incercat un smash bubuitor.

- O, nu!

Seara, la masa, fetita numai despre asta le-a vorbit bunicilor, care o ascultau ingaduitori, dar nu foarte convinsi ca ar trebui sa-i cumpere o racheta noua. Nu de alta, dar Bunica si Bunelu nu prea intelegeau pasiunea acesteia pentru tenis si, in secret, isi doreau ca Simo sa devina profesoara sau doctorita.

Cand a venit timpul de culcare, Simona si-a pus capul pe perna si, pentru prima oara in viata ei, a strans in brate un ursulet de plus, o jucarie primita de la parinti cand era foarte mica si pe care Bunica o folosea pe post de opritor, ca sa nu se tranteasca geamul cand era curent in camera.

- Imi doresc..., spuse Simona, apoi adormi cu lacrimi in ochi pe perna moale de puf.

A doua zi, de dimineata, Simona avu surpriza vietii ei: chiar langa ea pe pat, sub o labuta a ursuletului de plus, stralucea in soarele diminetii o superba racheta de tenis.”