Kate Saunders, nominalizată la Carnegie Medal 2019

Autoarea Kate Saunders, câștigătoare a Costa Children’s Award în 2014 și laureată în 2016 cu Carnegie Medal pentru cartea Five Children on the Western Front, se bucură anul acesta de nominalizarea la Carnegie Medal a minunatul său volum – Țara nesfârșitelor povești, publicat de Editura Pandora M în colecția Literati.

Emoționantă și amuzantă, Țara nesfârșitelor povești este o aventură extraordinară, dar și un portret sincer al durerii cauzate de pierderea cuiva drag. Povestea își dorește să transmită tinerilor cititori idea că se pot bucura din nou de viață și pot depăși un moment trist fără ca acest lucru să însemne că au uitat tot ce a reprezentat pentru ei persoana iubită pe care au pierdut-o.

Medalia Carnegie este cea mai prestigioasă distincție literară britanică, acordată anual pentru cea mai bună carte pentru copii și adolescenți. Acest premiu a fost oferit pentru prima oară în anul 1936 de Chartered Institute of Library and Information Professionals, fiind decernat în onoarea filantropului american Andrew Carnegie (1835-1919), care a fondat peste 2800 de biblioteci în întreaga lume. Câștigătorul distincției primește o medalie de aur și cărți în valoare de 500 de lire, ce vor fi donate ulterior de către autor bibliotecilor alese de acesta. Începând din 2016, câștigătorul primește și un premiu în valoare de 5000 de lire din partea Colin Mears.

Despre carte:

Emily și sora ei, Holly, erau extrem de apropiate. Făceau total împreună. Dar Holly a murit în urmă cu trei luni și lumea lui Emily s-a năruit.

În mijlocul unui ocean de schimbări, Emily constată că îi lipsește ursulețul de pluș al lui Holly, Albăstrel, aproape la fel de mult cum îi lipsește sora ei. Dar Albăstrel a fost înmormântat cu Holly și niciunul dintre ei un poate fi adus înapoi.

Apoi într-o noapte, Emily visează jucării care vorbesc și care îi spun că au venit din lumea jucăriilor cu un mesaj de la Albăstrel. Emily este convinsă că se poate reîntâlni cu el. Dar se întâmplă ceva ciudat cu bariera dintre lumea jucăriilor și cea reală. O magie un doar stranie, ci și periculoasă, se infiltrează de dincolo și face ravagii în lumea lui Emily. Acum ea trebuie să decidă dacă, pentru a-l găsi pe Albăstrel, merită să riște viața celor pe care îi iubește.

Despre autoare:

Kate Saunders este autor și jurnalist și a scris numeroase cărți pentru adulți și copii. Titlurile sale dedicate celor mici, cum ar fi Bestwitched și The Whizz Pop Chocolate Shop, au fost recompensate cu multe premii și au avut parte de o primire elogioasă.

Kate este o adevărată povestitoare, iar romanele sale pline de magie și nespus de amuzante le oferă tinerilor cititori ocazia să evadeze din viața cotidiană în lumi minunate, unde pot să exploreze și să se distreze după pofta inimii.

O explorare delicată, amuzantă și tulburătoare a durerii, dragostei și memoriei, care are atmosfera primitoare a unui veritabil roman clasic. The Guardian

Profund emoționant și plin de imaginație. - The Daily Mail

Străbătut de compasiune și presărat cu umor, romanul lui Kate Saunders explorează limitele durerii pierderii cuiva drag și puterea durabilă a poveștilor. - Wall Street Journal