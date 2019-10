Ken Follett anunţă apariţia unei noi cărţi magistrale

Scriitorul Ken Follett anunță publicarea unei cărți a cărei acțiune se petrece înainte de cea din "Stâlpii pământului", cea mai citită carte a lui, vândută în peste 27 de milioane de exemplare. "The Evening and the Morning" va apărea în toamna anului viitor, în 21 de țări, printre care și România.

„Acțiunea are loc la sfârșitul Epocii Întunecate și la începutul Evului Mediu, prin urmare avem o noapte urmată de o dimineață, iar fraza cu care începe cartea este una biblică: A fost o seară și a fost o dimineața - aceasta a fost prima zi.”, spune autorul. Povestea se petrece undeva în jurul anului 1000, când Anglia este permanent atacată de vikingi și în pericol de a fi cucerită de normanzi. Tema cărții este apariția unui sistem de legi care să nu mai servească doar căpeteniilor vremii. „Este o perioadă în care oamenii încep să simtă nevoia unor legi care să decidă cum se încheie o dispută fără să conteze puterea sau bogăția celor implicați. Este vorba despre dreptate, o componentă vitală a libertății.”

„Când Ken Follett mi-a spus că pregătește ceva premergător perioadei din Stâlpii pământului, o carte atât de apreciată, am știut că fanii vor fi în culmea fericirii dar și că noi vom avea ocazia să le prezentăm seria Kingsbridge și altor cititori. Însă după ce am citit cartea, pot să afirm cu certitudine că este un tur de forță și că se ridică la nivelul Stâlpilor pământului”, a afirmat reprezentantul Editurii Pan McMIllan din Marea Britanie.

Iar Jeremy Trevathan, reprezentantul Pan Macmillan, a afirmat cu ocazia anunțului făcut în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt: „Este interesant că această carte va apărea la 30 de ani după apariția primei părți a seriei, devenite între timp o operă clasică de ficțiune foarte iubită de cititori.”

Seria Kingsbridge, apărută la Editura RAO, include 3 volume: Stâlpii pământului, O lume fără sfârșit și Coloana de foc. Ken Follett este unul dintre cei mai vânduți autori: 31 de titluri, peste 170 de milioane de exemplare vândute în 80 de țări și traduse în 33 de limbi.